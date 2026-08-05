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Enzo Díaz e Iago Getty/GOAL
Gabriel Marin

Enzo Díaz saindo e Iago chegando: o que muda na lateral-esquerda do São Paulo?

E. Diaz
Iago
São Paulo

Argentino está próximo de rescindir contrato em meio a desgaste nos bastidores, enquanto Iago Borduchi chega com perfil mais defensivo para disputar posição com Wendell

A lateral esquerda do São Paulo está prestes a passar por uma mudança significativa. Enquanto Enzo Díaz caminha para encerrar sua passagem pelo clube após poucos meses, Iago Borduchi já assinou contrato por empréstimo e aguarda apenas a liberação do transfer ban imposto pela Fifa para ser anunciado oficialmente. A troca representa mais do que uma simples substituição no elenco: ela altera o perfil da posição dentro da ideia de jogo de Dorival Júnior e evidencia o delicado momento financeiro vivido pelo Tricolor.

Nos bastidores, o ambiente é de despedida para Enzo Díaz. O lateral argentino avalia pedir a rescisão antecipada do vínculo, enquanto o São Paulo trabalha para encontrar uma solução amigável. Do outro lado, Iago chega como uma oportunidade de mercado e com características que podem atender às exigências táticas da comissão técnica.

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  • imago-sport-1077670682.jpgSports Press Photo

    Problemas financeiros aceleram a saída de Enzo Díaz

    A saída de Enzo Díaz tem como principal motivo o desgaste provocado por pendências financeiras. O São Paulo acumula atrasos no pagamento dos direitos de imagem do jogador, situação que deteriorou rapidamente a relação entre atleta e clube.

    O argentino aguarda uma reunião com a diretoria para definir os detalhes da rescisão contratual, mas internamente o entendimento é de que sua permanência se tornou praticamente inviável.

    O clima ruim também refletiu dentro de campo. Enzo sequer foi relacionado para os confrontos diante de Athletico-PR e Flamengo. Oficialmente, o clube informou que o lateral enfrentava "problemas pessoais", mas, nos bastidores, o motivo esteve diretamente ligado ao impasse financeiro.

    A situação escancara o momento delicado vivido pelo São Paulo. Além da queda nas receitas e das dificuldades de fluxo de caixa, o clube também enfrenta um transfer ban imposto pela Fifa por uma dívida de aproximadamente 1,05 milhão de euros com a Lazio, referente à contratação definitiva do volante Marcos Antônio.

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  • imago-sport-1068007436.jpgFotoarena

    Iago chega como oportunidade de mercado

    Com a iminente saída de Enzo Díaz, a diretoria agiu rapidamente para buscar uma reposição. O escolhido foi Iago Borduchi, de 29 anos, contratado por empréstimo junto ao Bahia até dezembro de 2026.

    O lateral já desembarcou em São Paulo, realizou exames médicos e assinou contrato. Entretanto, ainda depende da retirada do bloqueio imposto pela Fifa para ser registrado e anunciado oficialmente. A expectativa da diretoria é quitar a dívida com a Lazio nos próximos dias e liberar tanto Iago quanto o zagueiro Domingos Duarte.

    A contratação também chamou atenção pelo desfecho da negociação. Revelado pelo Internacional, Iago estava muito próximo de retornar ao clube gaúcho, mas o São Paulo entrou na disputa, atravessou o negócio e convenceu tanto o jogador quanto o Bahia.

    Na chegada à capital paulista, o lateral revelou que o desejo de vestir a camisa tricolor pesou na decisão.

    "Estou muito feliz em chegar no São Paulo. Tive uma conversa com o Rafinha e também com o Inter, mas eu sempre tive desejo de jogar no São Paulo".

  • imago-sport-1077918294.jpgFotoarena

    Como Iago pode se encaixar no modelo de Dorival

    A chegada de Iago parece atender diretamente ao que Dorival Júnior costuma exigir dos laterais.

    O treinador prioriza equilíbrio entre defesa e ataque, evitando que ambos os lados avancem simultaneamente e deixem a equipe exposta. Em seu modelo de jogo, a construção ofensiva passa majoritariamente pelo meio-campo, reduzindo a necessidade de laterais extremamente agressivos.

    Nesse contexto, Iago apresenta características interessantes. Embora não seja um jogador de grande produção ofensiva, oferece segurança defensiva, boa leitura de jogo e consistência sem a bola.

    Na última temporada pelo Bahia, registrou média de 2,2 recuperações de posse por partida, além de bons números em desarmes e interceptações. São fundamentos valorizados pela comissão técnica, especialmente em jogos que exigem maior organização defensiva.

    Por outro lado, ofensivamente seus números são discretos. O lateral teve apenas 27% de aproveitamento nos cruzamentos e baixa participação na criação de oportunidades, mostrando um perfil bem diferente de alas mais ofensivos.

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  • Flamengo v Bahia - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Duelos individuais aparecem como principal desafio

    Se defensivamente Iago oferece equilíbrio, existe um aspecto que chama atenção negativamente em sua trajetória recente.

    O lateral teve apenas 41% de aproveitamento nos duelos individuais pelo Bahia, índice que pode representar dificuldades diante dos pontas rápidos e físicos encontrados com frequência no Brasileirão.

    Esse será, provavelmente, o principal ponto de evolução para que consiga assumir a titularidade de forma consistente e disputar espaço diretamente com Wendell.

    Ainda assim, em partidas nas quais o São Paulo priorize maior proteção defensiva ou utilize uma linha de três defensores sem a bola, o novo reforço pode ganhar força dentro da equipe.

  • imago-sport-1068265899.jpgFotoarena

    Mudança de perfil para a sequência da temporada

    A troca entre Enzo Díaz e Iago representa uma mudança importante no desenho da lateral esquerda do São Paulo.

    Enquanto o argentino deixa o clube em meio a um desgaste provocado pelos problemas financeiros da instituição, Iago chega como uma contratação de baixo custo, alinhada à realidade econômica do Tricolor e às necessidades táticas de Dorival Júnior.

    Caso o transfer ban seja retirado nos próximos dias, o novo reforço poderá iniciar a disputa pela posição ao lado de Wendell e oferecer ao treinador uma alternativa de perfil mais defensivo, disciplinado e equilibrado para a sequência da temporada. O sucesso da mudança, no entanto, dependerá tanto da adaptação de Iago ao sistema quanto da capacidade do São Paulo de superar os problemas extracampo que marcaram a saída de seu antecessor.

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