Enzo Díaz saindo e Iago chegando: o que muda na lateral-esquerda do São Paulo?

A lateral esquerda do São Paulo está prestes a passar por uma mudança significativa. Enquanto Enzo Díaz caminha para encerrar sua passagem pelo clube após poucos meses, Iago Borduchi já assinou contrato por empréstimo e aguarda apenas a liberação do transfer ban imposto pela Fifa para ser anunciado oficialmente. A troca representa mais do que uma simples substituição no elenco: ela altera o perfil da posição dentro da ideia de jogo de Dorival Júnior e evidencia o delicado momento financeiro vivido pelo Tricolor.
Nos bastidores, o ambiente é de despedida para Enzo Díaz. O lateral argentino avalia pedir a rescisão antecipada do vínculo, enquanto o São Paulo trabalha para encontrar uma solução amigável. Do outro lado, Iago chega como uma oportunidade de mercado e com características que podem atender às exigências táticas da comissão técnica.