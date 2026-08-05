Enzo Díaz saindo e Iago chegando: o que muda na lateral-esquerda do São Paulo?

A saída de Enzo Díaz tem como principal motivo o desgaste provocado por pendências financeiras. O São Paulo acumula atrasos no pagamento dos direitos de imagem do jogador, situação que deteriorou rapidamente a relação entre atleta e clube.

O argentino aguarda uma reunião com a diretoria para definir os detalhes da rescisão contratual, mas internamente o entendimento é de que sua permanência se tornou praticamente inviável.

O clima ruim também refletiu dentro de campo. Enzo sequer foi relacionado para os confrontos diante de Athletico-PR e Flamengo. Oficialmente, o clube informou que o lateral enfrentava "problemas pessoais", mas, nos bastidores, o motivo esteve diretamente ligado ao impasse financeiro.

A situação escancara o momento delicado vivido pelo São Paulo. Além da queda nas receitas e das dificuldades de fluxo de caixa, o clube também enfrenta um transfer ban imposto pela Fifa por uma dívida de aproximadamente 1,05 milhão de euros com a Lazio, referente à contratação definitiva do volante Marcos Antônio.