Enzo Alves, filho de Marcelo, assina seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid aos 16 anos

Enzo Alves já era considerado uma prioridade pela diretoria do Real Madrid há tempos, e o clube agiu de forma decisiva esta semana para formalizar seu status como jogador profissional. O acordo, que já vinha sendo negociado há algum tempo, foi oficialmente assinado na segunda-feira, com a presença de seus pais, marcando um importante passo na promissora carreira do jovem.

Ciente da notoriedade do jogador e de seu imenso potencial, o Real Madrid incluiu uma cláusula de "proteção" no contrato para garantir que seu futuro permaneça no Bernabéu. O acordo efetivamente assegura a permanência de um talento que se tornou uma sensação dentro dos muros de La Fábrica, a famosa academia do Real Madrid.

O atacante, cujo desenvolvimento físico e faro de gol chamaram a atenção muito além da capital, usou as redes sociais para comemorar o momento. Com impressionantes dois milhões de seguidores no Instagram, Enzo publicou: "Feliz por assinar meu primeiro contrato profissional! Hala Madrid!"