Peter McVitie

Enzo Alves, filho de Marcelo, assina seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid aos 16 anos

O Real Madrid garantiu oficialmente o futuro de uma de suas maiores promessas da academia, após Enzo Alves assinar seu primeiro contrato profissional com o clube nesta segunda-feira

O atacante de 16 anos, filho do ídolo Marcelo, já impressionou em Valdebebas com seu faro de gol e agora firmou um compromisso de longo prazo com o gigante espanhol em um acordo que inclui uma cláusula de rescisão significativa para afastar o interesse de rivais europeus.

  • Protegendo a joia da academia

    Enzo Alves já era considerado uma prioridade pela diretoria do Real Madrid há tempos, e o clube agiu de forma decisiva esta semana para formalizar seu status como jogador profissional. O acordo, que já vinha sendo negociado há algum tempo, foi oficialmente assinado na segunda-feira, com a presença de seus pais, marcando um importante passo na promissora carreira do jovem.

    Ciente da notoriedade do jogador e de seu imenso potencial, o Real Madrid incluiu uma cláusula de "proteção" no contrato para garantir que seu futuro permaneça no Bernabéu. O acordo efetivamente assegura a permanência de um talento que se tornou uma sensação dentro dos muros de La Fábrica, a famosa academia do Real Madrid. 

    O atacante, cujo desenvolvimento físico e faro de gol chamaram a atenção muito além da capital, usou as redes sociais para comemorar o momento. Com impressionantes dois milhões de seguidores no Instagram, Enzo publicou: "Feliz por assinar meu primeiro contrato profissional! Hala Madrid!"

  • Uma ascensão meteórica na base

    A ascensão de Enzo em Valdebebas tem sido descrita como "meteórica" por pessoas ligadas ao clube. Ao contrário de seu pai, que se destacou como um lateral-esquerdo tecnicamente talentoso, Enzo é um atacante poderoso e incisivo que intimida os defensores e conhece o caminho para o gol. Ele está prestes a alcançar a marca impressionante de 200 gols como jogador da base do Real Madrid, uma estatística que sublinha seu domínio nas categorias de base.

    Sua ascensão meteórica o levou a romper barreiras por idade. Na temporada passada, apesar de ter apenas 15 anos, estreou pelo time Juvenil A (Sub-19), marcando um gol em um mini-clássico contra o Atlético de Madrid. Sua trajetória continuou a se acelerar nesta temporada, quando Álvaro Arbeloa, durante sua passagem pelo Real Madrid Castilla, deu a Enzo a oportunidade de estrear pelo time reserva. O jovem foi escalado para um jogo decisivo da Premier League International Cup Sub-21 contra o Manchester City, comprovando que os técnicos do clube estão ansiosos para acelerar seu desenvolvimento contra adversários de elite.

  • Reconhecimento internacional com La Rojita

    Não é apenas no âmbito dos clubes que o valor de Enzo está aumentando. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) considera o avançado um jogador de altíssimo nível, como demonstra a sua rápida integração na seleção nacional. Apesar de ter nascido em 2009, o seu talento é tal que já joga ao lado da geração de 2008 na seleção espanhola sub-17.

    Ele recebeu sua primeira convocação para a seleção sub-17 em março do ano passado, capitaneando o time e causando impacto imediato. Em apenas sua segunda partida, um jogo contra a Áustria, Enzo marcou um gol e deu uma assistência, validando a decisão de promovê-lo para a categoria acima da sua idade. Sua capacidade de atuar em nível internacional só reforçou a crença em Madri de que o clube tem um talento especial em mãos, independentemente de seu sobrenome famoso.

  • Real-Madrid-Legends-Borussia-Legends-Corazon-Classic-Match-2025AFP

    Um assunto de família no Real Madrid

    Enquanto Enzo trilha seu próprio caminho, a influência de seu pai permanece uma fonte constante de apoio. Marcelo, o jogador mais premiado da história do Real Madrid, compareceu à assinatura do contrato na segunda-feira por "devoção paterna". O ícone brasileiro acompanha de perto a evolução do filho e tem sido uma presença marcante em momentos importantes da jovem carreira de Enzo.

    Notavelmente, Marcelo viajou para Manchester para assistir das arquibancadas à estreia de Enzo pelo Castilla contra o City, radiante de "orgulho de pai". Embora a pressão do sobrenome possa ser um fardo para alguns, Enzo parece estar prosperando sob a expectativa, deixando que seus gols falem por si.

