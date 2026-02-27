“Entre os grandes favoritos” – O presidente do Bayer Leverkusen dá um veredicto importante sobre o Arsenal antes do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões

O diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, afirmou que os Gunners estão entre os “principais favoritos” para vencer a competição, depois que as duas equipes foram emparelhadas nas oitavas de final da competição.

Ele disse: “Fiquei muito feliz com o sorteio. Do ponto de vista esportivo, ambos são obviamente adversários de ponta, mas, em primeiro lugar, estamos enfrentando dois de nossos ex-jogadores, Kai Havertz e Piero Hincapie, e, em segundo lugar, estamos jogando internacionalmente. É por isso que se compete na Liga dos Campeões.

“Eles [Arsenal] têm um elenco extremamente bom, com muita qualidade física, mas também técnica, ritmo muito bem coordenado e organizado.

Na verdade, eles desenvolveram seu estilo de jogo um pouco melhor a cada temporada nos últimos anos, e é por isso que estão entre os principais favoritos na Liga dos Campeões, mas também na Premier League.

“Eles são um adversário de ponta, mas também é divertido competir contra jogadores assim.”