Harry Sherlock

Traduzido por

“Entre os grandes favoritos” – O presidente do Bayer Leverkusen dá um veredicto importante sobre o Arsenal antes do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões

O diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, afirmou que o Arsenal está “entre os principais favoritos” para vencer a Liga dos Campeões, depois que o time da Bundesliga foi emparelhado com o líder da Premier League nas oitavas de final da competição.

  • A opinião da Bayer

    O diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, afirmou que os Gunners estão entre os “principais favoritos” para vencer a competição, depois que as duas equipes foram emparelhadas nas oitavas de final da competição. 

    Ele disse: “Fiquei muito feliz com o sorteio. Do ponto de vista esportivo, ambos são obviamente adversários de ponta, mas, em primeiro lugar, estamos enfrentando dois de nossos ex-jogadores, Kai Havertz e Piero Hincapie, e, em segundo lugar, estamos jogando internacionalmente. É por isso que se compete na Liga dos Campeões.

    “Eles [Arsenal] têm um elenco extremamente bom, com muita qualidade física, mas também técnica, ritmo muito bem coordenado e organizado.

    Na verdade, eles desenvolveram seu estilo de jogo um pouco melhor a cada temporada nos últimos anos, e é por isso que estão entre os principais favoritos na Liga dos Campeões, mas também na Premier League.

    “Eles são um adversário de ponta, mas também é divertido competir contra jogadores assim.”


    A reação de Arteta

    O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revelou sua empolgação em enfrentar os adversários da Bundesliga, já que o Arsenal busca conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez.

    Ele disse ao site do clube: “Bem, estamos muito animados para jogar a próxima fase. Conquistamos o direito de estar em uma posição forte, pelo que fizemos na fase de grupos, e é isso. Agora precisamos começar a analisá-los e encontrar maneiras de sermos melhores do que eles para tentar passar pela eliminatória.

     Estamos realmente animados. Lutar em quatro frentes e o desempenho consistente da equipe nos dá muita esperança e pensamentos positivos sobre o que está por vir. Mas só podemos nos concentrar no presente. É nisso que vamos colocar nossa energia, e isso é no domingo.

    “Eu me concentro muito no que temos que fazer para continuar da maneira e na trajetória em que estamos como equipe e, a partir daí, obviamente, tentar melhorar.”

  • Havertz está de volta

    O astro do Arsenal, Kai Havertz, está prestes a retornar ao Leverkusen, onde jogou entre 2016 e 2020, antes de se transferir para o Chelsea.

    Rolfes acrescentou: “Sim, mantemos contato às vezes. Já enviei uma mensagem para ele, então tenho certeza de que precisará de muitos ingressos, já que é daqui, então certamente haverá contato.

    E também foi bom quando ele foi para o Chelsea durante a Covid, foi uma grande despedida para nós, toda a transferência foi a base para os próximos anos e ele realmente deixou algo aqui.

    Por causa da Covid, nunca houve o ambiente, a oportunidade de nos despedirmos dele, mesmo que nos tenhamos visto depois. Mas agora acho que é um cenário muito especial para ele voltar à BayArena e para o Piero [Hincapie] também, claro. Ele ainda é oficialmente nosso jogador e está apenas emprestado no momento, mas a transferência vai acontecer e acho que para o Piero também é igualmente especial.”

    O que vem a seguir?

    As partidas de ida das oitavas de final serão disputadas nos dias 10 e 11 de março. As partidas de volta serão disputadas uma semana depois, nos dias 17 e 18 de março. As equipes cabeças de chave jogarão as partidas de volta em seus respectivos estádios.

0