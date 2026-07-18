Entre o ouro e as lágrimas... Onde Messi vai colocar o ponto final?

Durante a coletiva de imprensa sobre a final contra a Espanha, foi feita uma pergunta ao técnico Lionel Scaloni sobre se a final da Copa do Mundo seria a última participação de Messi pela seleção.

A resposta do técnico argentino foi franca e concisa ao mesmo tempo: “O que eu sei? Essa pergunta deve ser feita a ele, não faço a menor ideia... porque ele não para de nos surpreender, e essa é uma questão que diz respeito a ele pessoalmente”.

A resposta de Scaloni não deu nenhuma pista sobre a decisão do seu capitão, mas confirmou um fato que todos na seleção argentina sabem: só Messi tem o direito de decidir quando será o fim.

Há anos, o capitão do “Tango” costuma surpreender a todos, seja quando anunciou sua aposentadoria da seleção após a derrota na final da Copa América de 2016 e voltou meses depois, seja quando afirmou, antes da Copa do Mundo do Catar, que o torneio seria o último para ele, antes de continuar sua trajetória com a seleção posteriormente.