Entre o ouro e as lágrimas... Onde Messi vai colocar o ponto final?

A final da Copa do Mundo de 2026 não é mais apenas uma partida para definir o campeão mundial, mas se transformou em uma noite que pode reescrever toda a história do futebol. Enquanto a Argentina se prepara para um confronto decisivo na busca pela defesa do título mundial, os olhos de milhões de pessoas estão voltados para um único homem: Lionel Messi, que pode estar prestes a fazer sua última aparição na Copa do Mundo e, talvez, também pela seleção argentina.
As especulações sobre o futuro de Messi não são mais meras suposições da mídia, mas se tornaram um dos principais temas da coletiva de imprensa que antecedeu a final. Após mais de duas décadas de dedicação, o capitão da Argentina se depara com um momento que pode ser o mais importante de sua carreira no futebol: entre um final perfeito, digno de um dos maiores jogadores da história, ou a continuação da jornada rumo a novos desafios que podem se estender até a Copa do Mundo de 2030.