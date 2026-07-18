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Entre o ouro e as lágrimas... Onde Messi vai colocar o ponto final?

Especiais e Opinião
L. Messi
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
Espanha
EUA

Será que ele escreve o final perfeito ou se recusa a partir, triste?

A final da Copa do Mundo de 2026 não é mais apenas uma partida para definir o campeão mundial, mas se transformou em uma noite que pode reescrever toda a história do futebol. Enquanto a Argentina se prepara para um confronto decisivo na busca pela defesa do título mundial, os olhos de milhões de pessoas estão voltados para um único homem: Lionel Messi, que pode estar prestes a fazer sua última aparição na Copa do Mundo e, talvez, também pela seleção argentina.

As especulações sobre o futuro de Messi não são mais meras suposições da mídia, mas se tornaram um dos principais temas da coletiva de imprensa que antecedeu a final. Após mais de duas décadas de dedicação, o capitão da Argentina se depara com um momento que pode ser o mais importante de sua carreira no futebol: entre um final perfeito, digno de um dos maiores jogadores da história, ou a continuação da jornada rumo a novos desafios que podem se estender até a Copa do Mundo de 2030.

  • TOPSHOT-ARGENTINA-FBL-WC-2022-ARRIVALAFP

    Scaloni deixa a decisão nas mãos de Messi

    Durante a coletiva de imprensa sobre a final contra a Espanha, foi feita uma pergunta ao técnico Lionel Scaloni sobre se a final da Copa do Mundo seria a última participação de Messi pela seleção.

    A resposta do técnico argentino foi franca e concisa ao mesmo tempo: “O que eu sei? Essa pergunta deve ser feita a ele, não faço a menor ideia... porque ele não para de nos surpreender, e essa é uma questão que diz respeito a ele pessoalmente”.

    A resposta de Scaloni não deu nenhuma pista sobre a decisão do seu capitão, mas confirmou um fato que todos na seleção argentina sabem: só Messi tem o direito de decidir quando será o fim.

    Há anos, o capitão do “Tango” costuma surpreender a todos, seja quando anunciou sua aposentadoria da seleção após a derrota na final da Copa América de 2016 e voltou meses depois, seja quando afirmou, antes da Copa do Mundo do Catar, que o torneio seria o último para ele, antes de continuar sua trajetória com a seleção posteriormente.

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  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    O final perfeito

    Caso a Argentina consiga conquistar o título, o cenário parecerá um final digno de um filme para uma trajetória excepcional.

    Messi terá levado seu país a dois títulos consecutivos da Copa do Mundo, após ter conquistado a edição anterior, tornando-se o primeiro capitão argentino a alcançar essa façanha e acrescentando ao seu currículo mais um título que consagra seu lugar entre os maiores nomes do futebol.

    Além disso, a Argentina alcançará um feito histórico ao manter a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, uma conquista que nenhuma seleção conseguiu repetir desde a lendária seleção brasileira que venceu as edições de 1958 e 1962, liderada por Pelé.

    Nesse momento, será difícil imaginar um final melhor do que esse para Messi.

    Aposentar-se após levantar a Copa do Mundo mais uma vez, em meio à torcida argentina que há tanto tempo sonha com essa glória, proporcionará a ele uma despedida excepcional, digna de uma carreira que se estendeu por mais de vinte anos no mais alto nível.

    E ele terá conquistado praticamente tudo: a Copa do Mundo, a Copa América, a Finalissima, a Liga dos Campeões, os campeonatos nacionais e a Bola de Ouro, deixando a seleção no auge da glória, após alcançar todos os objetivos pelos quais lutou ao longo de sua carreira.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mas e se ele perder a final?

    Por outro lado, o cenário de uma derrota abre um caminho totalmente diferente. Será que Messi aceitaria que sua última imagem com a camisa da Argentina fosse uma derrota na final da Copa do Mundo?

    A resposta não é fácil, especialmente se lembrarmos como terminaram algumas das etapas marcantes de sua carreira.

    No Barcelona, Messi não teve o final com que sonhava. Ele não deixou o clube por vontade própria, nem se despediu da torcida do “Camp Nou” dentro do estádio; ao contrário, foi forçado a partir devido à crise do Fair Play Financeiro, em um dos momentos mais tristes da história do clube e do jogador.

    Além disso, sua trajetória com a seleção argentina também não foi fácil, depois de passar por uma série de fracassos em finais, antes de dar a volta por cima a partir do título da Copa América de 2021, seguido pela Copa do Mundo de 2022, e continuar na disputa pelos maiores títulos.

    Por isso, pode ser difícil para um jogador do calibre de Messi encerrar sua carreira internacional de forma triste caso perca a final. Talvez ele ache que ainda tem o que oferecer e que a seleção continua competitiva, decidindo então continuar até a próxima Copa América, na tentativa de conquistar o terceiro título consecutivo, antes de tomar a decisão final sobre a aposentadoria.

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  • Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

    Será que o sonho vai se estender até a Copa do Mundo de 2030?

    Há outra possibilidade, embora pareça mais difícil: Messi continuar jogando até a Copa do Mundo de 2030. Ele terá então 43 anos, o que representa um desafio praticamente sem precedentes para um jogador em sua posição, mas quando se fala de Messi, sempre se pensa em superar as expectativas.

    É verdade que a idade será um grande obstáculo, mas o enorme avanço nas técnicas de preparação física, aliado ao seu estilo atual de jogo — que se baseia mais na inteligência, no posicionamento e na criação de jogadas —, pode lhe dar a chance de continuar, caso sinta que ainda é capaz de agregar valor.

    Além disso, a realização da edição de 2030 em um ambiente festivo, por ocasião do centenário da Copa do Mundo, pode representar um incentivo adicional, caso sua condição física e técnica ainda o permitam.

    No entanto, esse cenário depende, em primeiro lugar, da vontade do jogador e, em segundo lugar, de sua capacidade de manter o nível de desempenho nos próximos anos.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma noite que pode entrar para a história

    Quer Messi decida se aposentar após a final ou continuar sua trajetória, essa partida permanecerá como um dos momentos mais importantes de sua carreira no futebol.

    Se a Argentina vencer, poderá ser a noite de despedida perfeita, na qual o maior jogador de sua geração encerrará sua carreira internacional levantando a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, deixando para trás um legado difícil de ser repetido.

    Já se a seleção argentina perder, Messi poderá repensar sua decisão de se aposentar, em busca de um final diferente, talvez de um novo título na Copa América, ou até mesmo de uma última aventura rumo à Copa do Mundo de 2030.

    De qualquer forma, a decisão cabe exclusivamente a Messi, como afirmou Scaloni. Mas o que é certo é que o mundo inteiro perceberá, assim que soar o apito final da final, que não está assistindo a uma simples partida pela conquista da Copa do Mundo, mas talvez ao capítulo final da maior história do futebol da era moderna.

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