Entre lesões e doping: o pesadelo sem fim de Paul Pogba e a luta cada vez mais distante pela Copa do Mundo

O francês, que completa 33 anos em março, conseguiu apenas 30 minutos de jogo em três partidas com o Monaco até agora. Consequência de uma dificuldade para atingir a forma física ideal, seguido por três pequenas lesões.
Como resultado, já existe a sensação de que seu futuro no principado está longe de ser certo ao fim da temporada, enquanto o clube avalia se deve ou não manter jogador. Enquanto isso, o sonho de Pogba de ser convocado novamente para a seleção francesa e jogar a Copa do Mundo de 2026 certamente está distante.
O mistério envolve sua condição física, já que seu ex-clube, a Juventus – que ele criticou pela falta de apoio durante sua suspensão por doping – visita o Monaco na última rodada da fase de liga da Champions League. Então, se estiver disponível, Pogba estará determinado a causar uma boa impressão no que pode ser o primeiro passo para retomar sua carreira.
