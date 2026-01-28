Entre lesões e doping: o pesadelo sem fim de Paul Pogba e a luta cada vez mais distante pela Copa do Mundo

A jornada de Pogba de volta ao futebol tem sido longa e árdua, e quase dois anos e meio após o início de sua suspensão, ele ainda não conseguiu se restabelecer de fato, apesar de finalmente ter retornado ao Monaco.

Foi em setembro de 2023, durante sua passagem pela Juventus, que se revelou que o francês havia testado positivo para DHEA - um hormônio proibido que pode aumentar naturalmente os níveis de testosterona - e ele foi suspenso provisoriamente com efeito imediato pelas autoridades italianas.

Cinco meses depois, ele foi punido com uma suspensão devastadora de quatro anos pelas autoridades antidoping italianas – uma decisão que o fez considerar a aposentadoria. Essa suspensão foi posteriormente reduzida para 18 meses em outubro de 2024, após um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), que reconheceu que o meio-campista havia ingerido DHEA involuntariamente em um suplemento prescrito por um médico nos Estados Unidos, mas ainda assim considerou que ele "não estava isento de culpa" devido à sua imprudência naquela situação como atleta profissional.

Com a suspensão diminuída, Pogba estava apto a retornar ao futebol profissional em março de 2025, mas um mês após a redução da pena, seu contrato com a Juve foi rescindido em comum acordo, deixando-o como um agente livre. Somente em junho de 2025, quase dois anos após a suspensão, seu futuro foi definido, quando assinou com o Monaco, de volta à sua terra natal.