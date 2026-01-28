Goal.com
Paul Pogba GFXGOAL
Krishan Davis

Entre lesões e doping: o pesadelo sem fim de Paul Pogba e a luta cada vez mais distante pela Copa do Mundo

Paul Pogba poderá enfrentar seu ex-clube, a Juventus, pela primeira vez desde que deixou a Itália em 2024, após sua suspensão por doping. Isso se estiver em forma, já que seu tão aguardado retorno pelo Monaco está sendo prejudicado por lesões

O francês, que completa 33 anos em março, conseguiu apenas 30 minutos de jogo em três partidas com o Monaco até agora. Consequência de uma dificuldade para atingir a forma física ideal, seguido por três pequenas lesões.

Como resultado, já existe a sensação de que seu futuro no principado está longe de ser certo ao fim da temporada, enquanto o clube avalia se deve ou não manter jogador. Enquanto isso, o sonho de Pogba de ser convocado novamente para a seleção francesa e jogar a Copa do Mundo de 2026 certamente está distante.

O mistério envolve sua condição física, já que seu ex-clube, a Juventus – que ele criticou pela falta de apoio durante sua suspensão por doping – visita o Monaco na última rodada da fase de liga da Champions League. Então, se estiver disponível, Pogba estará determinado a causar uma boa impressão no que pode ser o primeiro passo para retomar sua carreira.

  • paul-pogba(C)Getty Images

    Longo caminho de volta

    A jornada de Pogba de volta ao futebol tem sido longa e árdua, e quase dois anos e meio após o início de sua suspensão, ele ainda não conseguiu se restabelecer de fato, apesar de finalmente ter retornado ao Monaco.

    Foi em setembro de 2023, durante sua passagem pela Juventus, que se revelou que o francês havia testado positivo para DHEA - um hormônio proibido que pode aumentar naturalmente os níveis de testosterona - e ele foi suspenso provisoriamente com efeito imediato pelas autoridades italianas.

    Cinco meses depois, ele foi punido com uma suspensão devastadora de quatro anos pelas autoridades antidoping italianas – uma decisão que o fez considerar a aposentadoria. Essa suspensão foi posteriormente reduzida para 18 meses em outubro de 2024, após um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), que reconheceu que o meio-campista havia ingerido DHEA involuntariamente em um suplemento prescrito por um médico nos Estados Unidos, mas ainda assim considerou que ele "não estava isento de culpa" devido à sua imprudência naquela situação como atleta profissional.

    Com a suspensão diminuída, Pogba estava apto a retornar ao futebol profissional em março de 2025, mas um mês após a redução da pena, seu contrato com a Juve foi rescindido em comum acordo, deixando-o como um agente livre. Somente em junho de 2025, quase dois anos após a suspensão, seu futuro foi definido, quando assinou com o Monaco, de volta à sua terra natal.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MONACOAFP

    Retorno nem um pouco tranquilo

    No entanto, quem esperava ver um dos meio-campistas mais talentosos de sua geração retornar rapidamente aos gramados do clube do principado ficou profundamente decepcionado. O retorno de Pogba tem sido tudo, menos tranquilo, e ainda seria precipitado afirmar que ele voltou para ficar.

    Apesar de ter treinado individualmente durante o período em que esteve afastado dos gramados, o jogador de 32 anos ainda estava visivelmente longe do ritmo de jogo ideal quando se juntou ao Monaco na pré-temporada. Ele só estaria perto de fazer sua tão esperada estreia em outubro, mais de dois anos após sua última partida como profissional, depois de ter sido tratado com muita cautela pelo Monaco.

    Essa cautela foi justificada; sua estreia foi inicialmente adiada por duas semanas devido a uma lesão na coxa, mas uma entorse no tornozelo nos dias que antecederam sua tão aguardada estreia atrasou ainda mais seu retorno, para novembro, enquanto a má fase do francês continuava. Finalmente, em 22 de novembro, Pogba saiu do banco de reservas no Roazhon Park, estádio do Rennes, para jogar sua primeira partida em 26 meses, em uma participação de apenas cinco minutos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP

    Mais problemas

    Pogba teve outra breve aparição na grande vitória sobre o Paris Saint-Germain, antes de entrar em campo nos últimos 21 minutos da derrota para o Brest no início de dezembro. Mas esse foi o melhor que ele conseguiu; até hoje, essa continua sendo sua última partida, com apenas meia hora de futebol com a camisa do Monaco.

    Isso porque, no último treino do clube antes do jogo contra o Olympique de Marselha, em meados de dezembro, Pogba sofreu uma lesão na panturrilha. Inicialmente descrita como "leve", a lesão acabou o afastando dos últimos sete jogos, justamente quando ele parecia estar prestes a se recuperar totalmente. Embora o clube tenha insistido publicamente que o meio-campista precisa de tempo para recuperar sua forma física, há sinais de que a paciência está acabando.

    Ao falar sobre o contratempo, seu treinador, Sébastien Pocognoli, disse: "Ter voltado da situação em que estava e estar jogando novamente já é espetacular. Mas, neste momento, não posso pensar no futuro. Ele está trabalhando e estamos aqui para apoiá-lo. Entendo a preocupação, mas não posso me preocupar com isso. Eu comando a equipe e Paul faz parte do que quero implementar, assim que ele estiver pronto para nos ajudar."

    Apenas sete meses após sua chegada à França, parece que Pogba enfrenta novamente um futuro incerto, já que o Monaco considera a possibilidade de rescindir o contrato de Pogba.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-POGBAAFP

    'O plano não está funcionando'

    Em uma coletiva de imprensa no início deste mês, o CEO do Monaco, Thiago Scuro, foi sincero sobre a frustração dele e do clube com a situação em meio a uma crise de lesões, admitindo que esperavam que as coisas fossem bem diferentes quando Pogba foi contratado no início da temporada. "Claramente, o programa para Paul não está funcionando como esperávamos no início", disse ele. "Estamos trabalhando duro para encontrar soluções para ele."

    "Pessoalmente, ele está preocupado. O plano está sempre mudando de acordo com as situações que enfrentamos. Algumas pequenas lesões em diferentes partes do corpo estão trazendo desafios ao processo. Continuamos trabalhando para tentar cumprir o que combinamos quando ele chegou. Esse é o nosso compromisso."

    A situação fica ainda mais difícil pelo fato do Monaco estar no meio da tabela do Campeonato Francês, a 10 pontos das vagas para a Champions League, e eles certamente poderiam se beneficiar da qualidade e experiência de Pogba para ajudá-los a subir na classificação.

  • FBL-EURO-2020-2021-MATCH35-POR-FRAAFP

    Sonho da Copa do Mundo cada vez mais distante

    O resultado disso tudo é que, a menos que aconteça um milagre, o sonho de Pogba de conquistar uma vaga improvável na seleção francesa de Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2026 está por um fio. Ele mesmo disse em novembro, após seu retorno: "Se eu não estiver em forma, se eu jogar mal, se eu não tiver jogando bem no Monaco, então a seleção francesa está fora de questão."

    Faltando cinco meses para o mundial nos Estados Unidos, Canadá e México, infelizmente isso está se confirmando para o ex-meio-campista do Manchester United, que está ficando sem tempo para provar seu valor.

    Em entrevista a GOAL em dezembro, o ex-jogador da seleção francesa Frank Leboeuf disse: "Vai ser difícil para o Deschamps dizer 'ok, vou levar ele [Pogba]'. Ele talvez já queira o N'Golo Kanté. N'Golo Kanté e Paul Pogba... por que não ligar também para o [Antoine] Griezmann e para o [Zinedine] Zidane? Vai ser complicado. Dou a ele 5% de chance porque quero ser gentil, mas para mim já era."

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-MONACOAFP

    Futuro incerto

    Se os problemas de Pogba já não tivessem colocado seu futuro em dúvida no clube, as palavras de Scuro certamente não trouxeram nenhum alívio, ao sugerir que cláusulas não divulgadas no contrato do jogador francês poderiam encurtar sua passagem pelo Stade Louis II.

    "Há muitas coisas no contrato de Paul que são bem diferentes do que as pessoas pensam", continuou o CEO. "Não acho que seja útil divulgar nada. A relação é honesta. Temos que continuar com o plano, mesmo que ele tenha se tornado mais longo."

    "Há sempre duas possibilidades: uma é que tudo corra bem e ele volte a jogar em breve, conseguindo causar impacto; a outra é que, se não funcionar, as partes podem sentar-se no fim da temporada e conversar novamente sobre os próximos passos. Este não é o momento para discutir isso, pois estamos trabalhando para encontrar uma solução."

    Após ter tentado, sem sucesso até o momento, retomar sua carreira no principado, parece que Pogba terá, novamente, seu futuro em aberto. O francês completa 33 anos em março e, depois de perder tanto tempo devido à suspensão, à recuperação física e às lesões, ele precisa acertar em sua próxima decisão para o bem de sua carreira no mais alto nível.

