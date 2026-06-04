Entenda por que Filipe Luís pode custar caro ao Monaco antes mesmo da estreia

A contratação de Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo, pelo Monaco representa uma aposta ambiciosa do clube francês em um dos treinadores mais promissores da nova geração brasileira. No entanto, antes mesmo de comandar sua primeira partida oficial na Europa e ser anunciado pelo clube, o treinador já se tornou motivo de preocupação nos bastidores do Principado por uma questão burocrática que pode gerar uma despesa de 25 mil euros (cerca de R$ 147 mil) por partida ao clube.

O problema está relacionado à exigência da Uefa para que treinadores das principais ligas europeias possuam a Licença PRO da entidade. Embora Filipe Luís tenha a Licença PRO da CBF, ela ainda não garante automaticamente sua atuação sem restrições no futebol europeu, abrindo caminho para possíveis sanções financeiras ao Monaco.