Scarpa WillianPedro Souza/Atlético-MG
Luis Felipe Gonçalves

Entenda a polêmica entre Gustavo Scarpa e Willian Bigode e como amizade construída no Palmeiras virou caso de Justiça por causa de bitcoins

Ex-companheiros no Palmeiras vivem impasse na Justiça desde 2023 após prejuízo superior a R$ 10 milhões

A semifinal do Campeonato Mineiro entre Atlético-MG e América-MG, neste domingo (22), foi além da disputa por uma vaga na decisão. O duelo na Arena MRV marcou o primeiro reencontro em campo entre Gustavo Scarpa e Willian Bigode desde que a relação entre os dois virou caso de Justiça por conta de um investimento milionário em criptomoedas.

Antes mesmo do apito inicial, qualquer clima de tensão foi deixado de lado publicamente. Os dois se cumprimentaram na entrada em campo e mantiveram postura respeitosa ao longo da partida. Já na etapa final, um gesto chamou atenção: Bigode devolveu a chuteira de Scarpa após o calçado se soltar em um lance da partida.

Dentro das quatro linhas, o confronto terminou empatado em 1 a 1. Fora delas, porém, a história é mais complexa. Após o apito final, ambos falaram sobre o reencontro e sobre o episódio que abalou a amizade construída nos tempos de Palmeiras.

  • Scarpa WillianReprodução

    O que disseram Scarpa e Bigode

    Mais incisivo, Scarpa não escondeu o incômodo e admitiu que o episódio ainda pesa.

    “São várias emoções ali no momento. Difícil, uma situação complicada. A gente tinha uma amizade muito maneira, mas o ‘maluco’ decidiu ir para outro caminho. Agora é paciência. Torcer para que tudo se resolva o quanto antes. A situação é muito preto no branco e eu não vejo a hora de receber o que é meu por direito”, afirmou o meia do Atlético-MG.

    Do outro lado, Willian Bigode adotou discurso mais conciliador após a partida. Titular do América-MG, o atacante tratou o reencontro com naturalidade e evitou alimentar qualquer polêmica.

    “Sei que se cria uma expectativa muito grande, mas foi tudo bem da minha parte e da parte dele. Acho que o mais importante é que cada um defendeu bem a sua equipe, e vida que segue”, declarou.

  • Scarpa WillianReprodução

    Relembre o caso

    Scarpa e Bigode foram companheiros de Palmeiras entre 2018 e 2021, período em que conquistaram títulos importantes e estreitaram laços fora de campo. A amizade, porém, sofreu um abalo significativo após investimentos em criptomoedas indicados pela empresa de gestão financeira WLJC, da qual Willian é um dos sócios.

    Em 2023, Gustavo Scarpa e Mayke entraram na Justiça após prejuízo estimado em cerca de R$ 10,3 milhões. Do total, R$ 6,3 milhões teriam sido investidos por Scarpa, enquanto R$ 4 milhões seriam de Mayke. O investimento foi realizado sob promessa de rentabilidade mensal entre 3,5% e 5%.

    Sem o retorno esperado, Scarpa solicitou a rescisão contratual com a Xland Holding Ltda., empresa para onde os recursos foram destinados. Segundo o meia, ele foi informado de que o valor investido seria devolvido em até 30 dias úteis. O reembolso, no entanto, nunca foi efetuado.

    Desde então, o caso segue na esfera judicial, enquanto os ex-companheiros tentam manter a postura profissional quando o destino os coloca frente a frente dentro de campo.

0