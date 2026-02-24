Entenda a polêmica entre Gustavo Scarpa e Willian Bigode e como amizade construída no Palmeiras virou caso de Justiça por causa de bitcoins

A semifinal do Campeonato Mineiro entre Atlético-MG e América-MG, neste domingo (22), foi além da disputa por uma vaga na decisão. O duelo na Arena MRV marcou o primeiro reencontro em campo entre Gustavo Scarpa e Willian Bigode desde que a relação entre os dois virou caso de Justiça por conta de um investimento milionário em criptomoedas.

Antes mesmo do apito inicial, qualquer clima de tensão foi deixado de lado publicamente. Os dois se cumprimentaram na entrada em campo e mantiveram postura respeitosa ao longo da partida. Já na etapa final, um gesto chamou atenção: Bigode devolveu a chuteira de Scarpa após o calçado se soltar em um lance da partida.

Dentro das quatro linhas, o confronto terminou empatado em 1 a 1. Fora delas, porém, a história é mais complexa. Após o apito final, ambos falaram sobre o reencontro e sobre o episódio que abalou a amizade construída nos tempos de Palmeiras.