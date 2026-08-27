Entenda como o México pretende voltar à Libertadores

O futebol mexicano quer voltar a disputar a Libertadores. Dez anos depois da última participação de seus clubes, a Liga MX intensificou o lobby para encontrar uma forma de reinserir as equipes do país no principal torneio de clubes da América do Sul.

A movimentação ganhou força na última segunda-feira (24), quando Francisco Iturbide, presidente da Liga MX, revelou que a entidade formalizou um pedido à Concacaf e à Fifa para viabilizar o retorno dos mexicanos à competição. A proposta prevê, entre outras possibilidades, a concessão de vagas como convidados para a Libertadores e também para a Sul-Americana.

O primeiro movimento, porém, esbarrou na Fifa. A entidade rejeitou a solicitação inicial e mantém o entendimento de que clubes de diferentes confederações não devem disputar o mesmo torneio continental. Mesmo assim, Iturbide afirmou que a Liga MX pretende continuar trabalhando para encontrar uma solução.