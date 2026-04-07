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Enrique: “Desafiamos as expectativas positivas do Liverpool... e Hakimi superou esse momento difícil”

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PSG x Liverpool
PSG
Liga dos Campeões
Luis Enrique
England
França
Espanha

O técnico do Paris ameaça os Reds no estádio "Parc des Princes"

Em um confronto emocionante da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain se prepara para enfrentar o Liverpool na partida de ida das quartas de final, que será disputada no estádio “Parc des Princes” na noite de amanhã, quarta-feira. 

O técnico Luis Enrique falou na coletiva de imprensa pré-jogo sobre os preparativos e as expectativas, afirmando que confrontos como este não têm um favorito claro, com ênfase na identidade coletiva de sua equipe.

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  • Previsões para o jogo e a ausência do favorito

    Enrique afirmou, durante a coletiva de imprensa de apresentação, que é impossível apontar um favorito para vencer em partidas como essas, ressaltando que não vê sua equipe como favorita.

    O técnico espanhol acrescentou que, na temporada passada, havia grandes expectativas de que o Liverpool e o Paris Saint-Germain chegassem à final, mas a situação é diferente este ano, o que representa um golpe para as ambições dos Reds.

    Ele enfatizou seu desejo de manter a identidade da equipe jogando um futebol atraente e aproveitando a competição europeia.

    • Publicidade

  • Os lesionados do Paris e a posição em relação ao retorno

    O clube anunciou o retorno do jogador Bradley Barcola aos treinos coletivos nesta manhã de terça-feira. Enrique comentou que o jogador ainda carece de um pouco de confiança e que a comissão técnica está empenhada em proporcionar as melhores condições para ele, deixando a decisão final sobre sua preparação a cargo do próprio jogador.

    Quanto a Fabián Ruiz, o técnico confirmou que ele está fazendo progressos notáveis, apesar de ainda não ter participado dos treinos coletivos, ressaltando que seu retorno exige paciência e esforço adicional, e que a equipe está focada em dar aos jogadores a confiança necessária para uma recuperação completa.

  • Ashraf Hakimi e o fim de uma fase difícil

    Enrique elogiou a dupla de ataque formada por Gonzalo Ramos e Lee, afirmando que qualquer time que aspire a conquistar títulos precisa de jogadores do nível deles, e expressou sua grande satisfação com a presença dos dois, dada a importância que têm no elenco.

    Quanto a Achraf Hakimi, ele mencionou que o jogador passou por um período difícil devido às lesões, mas se esforçou muito para participar da Copa Africana das Nações, e que agora está com o moral em alta, o que se reflete positivamente em seu desempenho, tornando-o um elemento fundamental e muito importante para a equipe.

  • Memórias dos confrontos anteriores e estratégia para a partida

    Enrique falou sobre o confronto da temporada passada, descrevendo-o como “de nível mundial”, e expressou seu desejo de disputar uma partida com a mesma qualidade, mas com um resultado melhor, ressaltando que o ambiente no Parque dos Príncipes é fantástico e que jogar em casa dá ao time um grande impulso.

    Quanto a Iktiki, que retorna ao estádio com o Liverpool, ele disse que normalmente não fala sobre jogadores que partiram, mas elogiou sua grande evolução desde seus primeiros dias em Paris, onde se tornou um jogador internacional de destaque.

    Quanto ao estilo de jogo, ele expressou a esperança de ter mais posse de bola do que o Liverpool, reconhecendo a dificuldade da tarefa diante de um time forte liderado por um excelente técnico.

    Concluiu dizendo que enfrentar o Liverpool todos os anos é algo positivo e que a equipe está animada para chegar às semifinais, apesar da dificuldade da tarefa, ressaltando que a partida será difícil para ambos os lados, sem se basear em quaisquer análises prévias sobre quem é o favorito à vitória.

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