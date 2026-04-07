Enrique: “Desafiamos as expectativas positivas do Liverpool... e Hakimi superou esse momento difícil”

Em um confronto emocionante da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain se prepara para enfrentar o Liverpool na partida de ida das quartas de final, que será disputada no estádio “Parc des Princes” na noite de amanhã, quarta-feira.

O técnico Luis Enrique falou na coletiva de imprensa pré-jogo sobre os preparativos e as expectativas, afirmando que confrontos como este não têm um favorito claro, com ênfase na identidade coletiva de sua equipe.

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