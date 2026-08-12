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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Enrique consegue evitar o cenário complicado? O rei das finais persegue uma nova glória com o Paris

Especiais e Opinião
PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
Luis Enrique
França
England
Áustria
Espanha

Números impressionantes antes do confronto contra o Aston Villa na Supercopa da Europa

O Paris Saint-Germain inicia sua nova temporada com um confronto contra o Aston Villa, na noite de quarta-feira, na Áustria, em busca de mais um título para o seu acervo, enquanto Luis Enrique disputa a partida com uma ambição pessoal não menos importante, já que o técnico espanhol busca dar continuidade ao seu notável retrospecto em finais e reforçar seus números excepcionais.

Enrique provou que, quando se aproxima de conquistar um título, quase sempre encontra o caminho até o pódio, o que o coloca diante de uma nova oportunidade ao enfrentar o Aston Villa na Supercopa da Europa, em uma partida que representa o pontapé inicial oficial da temporada para o bicampeão europeu.

O técnico espanhol, de 56 anos, possui um retrospecto extremamente marcante em finais desde o início de sua trajetória com equipes profissionais, quando comandou anteriormente a equipe reserva do Barcelona.

Ao longo de sua passagem por Roma, Celta de Vigo, Barcelona, seleção da Espanha e Paris Saint-Germain, Enrique disputou 19 finais, vencendo 16 delas.

  • 9 vitórias em 10 finais

    A jornada de Enrique com as finais começou com uma vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por 3 a 1 na final da Copa do Rei da Espanha em 2015, enquanto sua conquista mais recente veio quando comandou o Paris Saint-Germain no título da Liga dos Campeões da Europa de 2026 contra o Arsenal nos pênaltis, por 4 a 3, após o empate em 1 a 1 no tempo normal. Com exceção de sua derrota com a seleção espanhola diante da França por 2 a 1 na final da Liga das Nações da Europa em 2021, além da Supercopa da Espanha, disputada no formato de ida e volta, Enrique perdeu apenas uma final entre as 16 que disputou com clubes em jogo único.

    Com o Paris Saint-Germain, o treinador espanhol chegou a nove vitórias em 10 finais, e o começo foi com o título da Supercopa contra o Toulouse por 2 a 0 em janeiro de 2024, no estádio Parc des Princes.

    Já a única derrota de Enrique em uma final com o Paris veio diante do Chelsea por 3 a 0 no Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos.

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  • O cenário difícil vai se repetir? Os últimos 4 títulos decididos nos pênaltis

    Enrique não se limitou a conquistar vitórias em suas últimas finais; seus quatro últimos títulos com o Paris vieram após decisões por pênaltis, em uma sequência que reflete sua capacidade de lidar com os momentos decisivos, além da força mental que ele transmite aos seus jogadores e um pouco de sorte, segundo o site RMC.

    A primeira dessas vitórias foi diante do Tottenham na Supercopa da Europa na última temporada, depois que a partida terminou empatada em 2 a 2, antes de o Paris vencer por 4 a 3 nos pênaltis.

    O roteiro se repetiu diante do Flamengo na Copa Intercontinental em dezembro, depois que o confronto terminou empatado em 1 a 1, antes de o Paris cravar o título com o placar de 2 a 1 nos pênaltis.

    Em seguida, o Paris superou o Olympique de Marselha na Copa dos Campeões no Kuwait no início deste ano, após o empate em 2 a 2, antes da vitória por 4 a 1 nos pênaltis.

    A última dessas vitórias foi diante do Arsenal na final da Liga dos Campeões da Europa de 2026, quando o Paris decidiu a partida por 4 a 3 nos pênaltis depois de o tempo normal terminar empatado em 1 a 1.

    E agora, Enrique se vê diante da chance de dar continuidade a essa sequência, ainda que pelo mesmo difícil roteiro dos pênaltis, quando enfrentar o Aston Villa, comandado por seu compatriota Unai Emery, ex-treinador do Paris Saint-Germain, em um confronto que pode dar ao campeão da Europa um início perfeito para sua nova temporada e acrescentar mais um título ao currículo de um treinador que passou a ser conhecido por sua notável capacidade de decidir finais.

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