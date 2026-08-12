O Paris Saint-Germain inicia sua nova temporada com um confronto contra o Aston Villa, na noite de quarta-feira, na Áustria, em busca de mais um título para o seu acervo, enquanto Luis Enrique disputa a partida com uma ambição pessoal não menos importante, já que o técnico espanhol busca dar continuidade ao seu notável retrospecto em finais e reforçar seus números excepcionais.

Enrique provou que, quando se aproxima de conquistar um título, quase sempre encontra o caminho até o pódio, o que o coloca diante de uma nova oportunidade ao enfrentar o Aston Villa na Supercopa da Europa, em uma partida que representa o pontapé inicial oficial da temporada para o bicampeão europeu.

O técnico espanhol, de 56 anos, possui um retrospecto extremamente marcante em finais desde o início de sua trajetória com equipes profissionais, quando comandou anteriormente a equipe reserva do Barcelona.

Ao longo de sua passagem por Roma, Celta de Vigo, Barcelona, seleção da Espanha e Paris Saint-Germain, Enrique disputou 19 finais, vencendo 16 delas.