Getty/GOAL
Eni Aluko responde a Laura Woods com nova declaração, enquanto continua a disputa sobre a opinião de Ian Wright
Aluko revida
Em 24 horas marcantes para Aluko, ela mais uma vez criticou a lenda do Arsenal, Wright, por acreditar que ele continua a bloquear seu caminho para oportunidades no futebol. Ela reclamou que, durante a final do Euro Feminino de 2025, duas das seis vagas de comentaristas na BBC e na ITV foram ocupadas por homens: Wright e o ex-zagueiro do Manchester City, Nedum Onuoha.
Ela disse no programa 90s Baby Show: “No ano passado, na final do Campeonato Europeu Feminino, eu estava sentada nas arquibancadas, não estava na ITV para a final, Fara Williams estava sentada ao meu lado, Fara Williams tem 170 partidas pela Inglaterra, algo ridículo, acho que ela é a jogadora com mais partidas, ela estava sentada nas arquibancadas.
“As duas emissoras que tinham os direitos do jogo – ITV e BBC – na BBC você tem Ellen White, Steph Houghton e Nedum Onuoha, sem ofensa a Nedum Onuoha, nada contra ele, não sei se ele jogou pela Inglaterra ou não, mas você está no painel principal da final da seleção feminina da Inglaterra.
“Vamos para a ITV, estou nas arquibancadas com 105 partidas pela seleção, então você tem duas mulheres, entre nós temos 290 partidas pela seleção, algo ridículo, você muda para a ITV e são Ian Wright, Emma Hayes e Kaz [Karen] Carney.
“Então, das seis vagas de comentaristas, duas foram para homens. Enquanto isso, você tem 290 partidas pela seleção, seja lá o que for, sentada nas arquibancadas. Não é nada contra o Ian, não é nada contra eles, só estou dizendo que, de modo geral, precisamos estar cientes disso, porque se estamos construindo um jogo em que as oportunidades limitadas agora estão sendo aproveitadas pelos homens, onde não podemos entrar no jogo dos homens e ter as mesmas oportunidades, estamos presos.”
Ela concluiu dizendo: “O problema que tenho com Ian é que, na minha opinião, na posição dele, ele precisa entender o que estou dizendo.”
- Getty
Woods: “Os Caps não vencem o trabalho”
O apresentador da ITV, Woods, porém, ficou ofendido com a afirmação de Aluko, insistindo que as emissoras acertaram em cheio: “Jogar pela seleção não garante um emprego automático e também não faz de alguém um comentarista brilhante. A maneira como você se comunica, se expressa, faz sua pesquisa, informa seu público, o quanto você é simpático e a química que você tem com seu painel é o que faz de alguém um comentarista brilhante.
“O futebol feminino deve ser feito por mulheres para mulheres” é uma das frases mais prejudiciais que já ouvi. Isso não só prejudicará o esporte feminino, como também prejudicará os comentários femininos em todas as formas do jogo.
“Se você quer fazer algo crescer, não o restrinja. Queremos incentivar meninos e homens a assistirem ao futebol feminino também, não apenas meninas e mulheres. E quando eles veem alguém como Ian Wright levando isso tão a sério quanto ele leva, eles seguem o exemplo. É assim que se faz um esporte crescer.”
A rivalidade continua
Aluko afirmou agora que Wright deveria deliberadamente afastar-se para lhe permitir trabalhar, referindo-se a si própria como uma “figura principal no futebol feminino” numa nova e notável declaração, acusando-o também de não ser um “aliado”.
Ela disse em um novo episódio do podcast, lançado na segunda-feira: “A ITV, no final do Euro masculino, veio até mim e disse que não poderia renovar meu contrato”, disse Aluko. “Eu me encontrei com o agente de Ian, tomei um café com ele. Eu me encontrei com ele e disse: 'Ouça, esta é a situação, não acredito que isso está acontecendo'. Eu disse: 'Eles me disseram que Ian é a prioridade, me disseram que o contrato dele é a prioridade para eles, e também me disseram que, quando Ian não estiver disponível, você poderá ser convocada'.
“Então eu disse: ‘como podemos trabalhar juntos para que eu possa continuar no jogo? Como podemos trabalhar juntos quando o Ian não estiver disponível, você me liga ou o que podemos fazer?’
“É isso que acho que os negros devem fazer: nos níveis mais altos, precisamos traçar estratégias, precisamos realmente ajudar uns aos outros. Podemos ser marginalizados muito rapidamente. Fui até ele e me mostrei vulnerável, disse: ‘Ouça, preciso da sua ajuda, preciso da influência do Ian’.”
“Tive essa reunião com o agente dele, passou um mês e eu pensei: ‘O que está acontecendo?’ Então, enviei uma mensagem para ele e disse: ‘Você conseguiu conversar com a ITV?’ Ele foi muito indiferente, não queria realmente me ajudar, foi mais ou menos assim: ‘Ouça, não vai dar certo.’ Eu esperava que o Ian usasse sua influência para me manter no jogo. Eu já o vi fazer isso com outras pessoas, ele fez isso com Gary Lineker na BBC.
“Não há nada que me faça pensar que ele não faria isso por mim, porque você é o aliado, você é o ‘tio’. Então, a pergunta para você é: por que ele não fez isso por mim? Digo tudo isso para dizer que você não quer me ajudar, não quer usar sua influência, não quer ser meu aliado no momento mais difícil da minha carreira, e tudo bem, não há problema.
Mas nove meses depois, quando eu estava fora das telas e vi que você estava fazendo os jogos e tinha continuado, o fato é que você tem influência suficiente para dizer: 'Não preciso fazer todos os jogos, o que Eni significa para o futebol feminino é muito mais importante do que eu fazer todos esses jogos. A Eni é uma das principais figuras do futebol feminino, sei que isso é mais importante para ela. Vai ser mais difícil para ela ter essa oportunidade no futebol masculino.”
“É isso que espero de um aliado: sacrifício. Você não pode ter as duas coisas, não pode ter essa marca que diz aliado, essa não é a minha experiência com você. No fim das contas, você nunca realmente tentou.”
- Getty Images/GOAL
O que vem a seguir?
Aluko criticou Wright no ano passado e depois pediu desculpas, mas o ícone do Arsenal recusou-se a aceitar o pedido. Ele ainda não se pronunciou sobre esta última diatribe, mas resta saber se ele se pronunciará publicamente. Aluko trabalhou no torneio Euro 2025, mas não cobriu a Inglaterra, nem foi convidada a contribuir para a final.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade