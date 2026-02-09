Eni Aluko responde a Laura Woods com nova declaração, enquanto continua a disputa sobre a opinião de Ian Wright

Aluko afirmou agora que Wright deveria deliberadamente afastar-se para lhe permitir trabalhar, referindo-se a si própria como uma “figura principal no futebol feminino” numa nova e notável declaração, acusando-o também de não ser um “aliado”.

Ela disse em um novo episódio do podcast, lançado na segunda-feira: “A ITV, no final do Euro masculino, veio até mim e disse que não poderia renovar meu contrato”, disse Aluko. “Eu me encontrei com o agente de Ian, tomei um café com ele. Eu me encontrei com ele e disse: 'Ouça, esta é a situação, não acredito que isso está acontecendo'. Eu disse: 'Eles me disseram que Ian é a prioridade, me disseram que o contrato dele é a prioridade para eles, e também me disseram que, quando Ian não estiver disponível, você poderá ser convocada'.

“Então eu disse: ‘como podemos trabalhar juntos para que eu possa continuar no jogo? Como podemos trabalhar juntos quando o Ian não estiver disponível, você me liga ou o que podemos fazer?’

“É isso que acho que os negros devem fazer: nos níveis mais altos, precisamos traçar estratégias, precisamos realmente ajudar uns aos outros. Podemos ser marginalizados muito rapidamente. Fui até ele e me mostrei vulnerável, disse: ‘Ouça, preciso da sua ajuda, preciso da influência do Ian’.”

“Tive essa reunião com o agente dele, passou um mês e eu pensei: ‘O que está acontecendo?’ Então, enviei uma mensagem para ele e disse: ‘Você conseguiu conversar com a ITV?’ Ele foi muito indiferente, não queria realmente me ajudar, foi mais ou menos assim: ‘Ouça, não vai dar certo.’ Eu esperava que o Ian usasse sua influência para me manter no jogo. Eu já o vi fazer isso com outras pessoas, ele fez isso com Gary Lineker na BBC.

“Não há nada que me faça pensar que ele não faria isso por mim, porque você é o aliado, você é o ‘tio’. Então, a pergunta para você é: por que ele não fez isso por mim? Digo tudo isso para dizer que você não quer me ajudar, não quer usar sua influência, não quer ser meu aliado no momento mais difícil da minha carreira, e tudo bem, não há problema.

Mas nove meses depois, quando eu estava fora das telas e vi que você estava fazendo os jogos e tinha continuado, o fato é que você tem influência suficiente para dizer: 'Não preciso fazer todos os jogos, o que Eni significa para o futebol feminino é muito mais importante do que eu fazer todos esses jogos. A Eni é uma das principais figuras do futebol feminino, sei que isso é mais importante para ela. Vai ser mais difícil para ela ter essa oportunidade no futebol masculino.”

“É isso que espero de um aliado: sacrifício. Você não pode ter as duas coisas, não pode ter essa marca que diz aliado, essa não é a minha experiência com você. No fim das contas, você nunca realmente tentou.”