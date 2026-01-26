Endrick toma conta da Ligue 1, e Arne Slot vê demissão mais perto: os vencedores e os perdedores do final de semana na Europa

O treinador da Lazio, Maurizio Sarri, não escondeu sua oposição à venda do defensor Alessio Romagnoli, que se despediu dos fãs após o empate por 0 a 0 com o Lecce no sábado.

"Se ele for, então teremos que nos acostumar a sofrer um pouco mais de gols," disse o técnico toscano aos repórteres. "O clube me perguntou o que eu achava dessa ideia, eu disse que era inviável, mas então eles estão no comando do mercado de transferências."

Curiosamente, a Lazio emitiu uma declaração no dia seguinte insistindo que não só Romagnoli estava permanecendo no clube, como ele nunca havia sido "colocado no mercado de transferências".

No entanto, enquanto Sarri teve a felicidade de poder continuar a contar com seu experiente zagueiro em meio a rumores de saída, ficou claro que o relacionamento do treinador com o presidente da Lazio, Claudio Lotito, está à beira de um colapso — especialmente com as vendas de Matteo Guendouzi e Taty Castellanos no meio da temporada, que o técnico não gostou.

Quando questionado sobre a alegação de Lotito de que os jogadores queriam deixar o clube por causa de Sarri, o ex-técnico do Chelsea disse à DAZN Itália: "Apenas 10 dias atrás, um jogador veio ao meu escritório chorando antes de partir, então não há problema de relacionamento entre mim e o elenco", ele disse. "Obviamente, quando há 25 e apenas 15 podem jogar, sempre haverá alguém um pouco infeliz, mas esse não é o sentimento geral.

"Parece desagradável se disserem que um jogador foi vendido porque ele não se dava bem comigo, especialmente porque os jogadores que saíram me disseram uma versão muito diferente dos acontecimentos."

De fato, Sarri foi tão longe a ponto de afirmar que alguns jogadores "queriam sair porque não veem nenhuma ambição neste clube".

Então, enquanto Romagnoli agora parece estar permanecendo no Stadio Olímpico, Sarri pode estar de saída antes do fechamento da janela de janeiro.