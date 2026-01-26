Goal.com
Winners and losers of the weekend
Mark Doyle

Endrick toma conta da Ligue 1, e Arne Slot vê demissão mais perto: os vencedores e os perdedores do final de semana na Europa

O recorde invicto do Bayern de Munique nesta temporada da Bundesliga acabou! Os bávaros foram surpreendidos na Allianz Arena pelo Augsburg, embora ainda estejam oito pontos à frente do Borussia Dortmund no topo da tabela, o que significa que é improvável que isso afete negativamente suas chances de manter o título. No entanto, as coisas estão ficando muito interessantes na Inglaterra, onde pensávamos que o Arsenal estava quase garantido, mas sua dura derrota para o United deu a chance de Manchester City e Aston Villa colarem no líder do campeonato

Na Itália, o Inter ameaça se distanciar dos outros times do top 4, enquanto o Paris Saint-Germain tomou o topo da tabela da Ligue 1 após o Lens sofrer uma derrota surpreendente em Marselha, fazendo outro título do campeonato francês parecer inevitável para o clube da capital.

Na Espanha, há apenas um ponto entre Barcelona e Real Madrid, e os Merengues parecem ter sido revitalizados por Álvaro Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso como treinador principal após a derrota da equipe na Supercopa para seus rivais catalães, no início deste mês.

A seguir, a GOAL passa pelos grandes vencedores e perdedores de mais um fim de semana repleto de ação nas principais ligas da Europa...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • VENCEDOR: Lamine Yamal

    Lamine Yamal tem apenas 18 anos de idade e já não temos mais palavras para descrevê-lo. Ele realiza coisas extraordinárias semanalmente pelo Barcelona.

    Por exemplo, na vitória de domingo por 3 a 0 sobre o Real Oviedo no Camp Nou, Yamal marcou um espetacular gol de bicicleta que até fez o técnico adversário elogiar.

    "Estamos falando de um jogador de outra galáxia," Guillermo Almada disse. "Ele não é como os outros. Mesmo com sua pouca idade, ele é capaz de mudar uma partida por conta própria e nos castigou esta noite."

    O técnico do Barça, Hansi Flick, também foi rápido em reconhecer o espetacular chute de Yamal, mas não foi só isso que o impressionou na performance da jovem estrela: "Para mim, muito mais importante foi o que Lamine fez no primeiro gol," Flick disse, referindo-se ao papel que Yamal desempenhou no gol de Dani Olmo, que abriu o placar logo após o intervalo. "A forma como ele pressionou e recuperou a bola, levando ao gol, é o que queremos. Isso foi a chave para abrir este jogo e conseguir os três pontos."

  • US Lecce v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Maurizio Sarri

    O treinador da Lazio, Maurizio Sarri, não escondeu sua oposição à venda do defensor Alessio Romagnoli, que se despediu dos fãs após o empate por 0 a 0 com o Lecce no sábado.

    "Se ele for, então teremos que nos acostumar a sofrer um pouco mais de gols," disse o técnico toscano aos repórteres. "O clube me perguntou o que eu achava dessa ideia, eu disse que era inviável, mas então eles estão no comando do mercado de transferências."

    Curiosamente, a Lazio emitiu uma declaração no dia seguinte insistindo que não só Romagnoli estava permanecendo no clube, como ele nunca havia sido "colocado no mercado de transferências".

    No entanto, enquanto Sarri teve a felicidade de poder continuar a contar com seu experiente zagueiro em meio a rumores de saída, ficou claro que o relacionamento do treinador com o presidente da Lazio, Claudio Lotito, está à beira de um colapso — especialmente com as vendas de Matteo Guendouzi e Taty Castellanos no meio da temporada, que o técnico não gostou.

    Quando questionado sobre a alegação de Lotito de que os jogadores queriam deixar o clube por causa de Sarri, o ex-técnico do Chelsea disse à DAZN Itália: "Apenas 10 dias atrás, um jogador veio ao meu escritório chorando antes de partir, então não há problema de relacionamento entre mim e o elenco", ele disse. "Obviamente, quando há 25 e apenas 15 podem jogar, sempre haverá alguém um pouco infeliz, mas esse não é o sentimento geral.

    "Parece desagradável se disserem que um jogador foi vendido porque ele não se dava bem comigo, especialmente porque os jogadores que saíram me disseram uma versão muito diferente dos acontecimentos."

    De fato, Sarri foi tão longe a ponto de afirmar que alguns jogadores "queriam sair porque não veem nenhuma ambição neste clube".

    Então, enquanto Romagnoli agora parece estar permanecendo no Stadio Olímpico, Sarri pode estar de saída antes do fechamento da janela de janeiro.

  • VENCEDOR: Endrick

    Xabi Alonso sentiu que o Real Madrid poderia contar com Endrick nesta temporada - e talvez ele estivesse certo. Não é como se o espanhol recentemente demitido estivesse com poucas opções de ataque no Bernabéu. Mas o brasileiro já está mostrando no Lyon do que é capaz quando recebe tempo de jogo regular.

    Com seu histórico hat-trick na goleada de 5 a 2 sobre o Metz no domingo, Endrick elevou sua contagem para quatro gols em três jogos desde que deixou os Merengues para o Lyon assim que a janela de transferências de janeiro foi aberta. 

    "Ele é um jogador diferente, faz a diferença," disse o técnico do Lyon, Paulo Fonseca, sobre a contratação por empréstimo de sua equipe. "Mas ele é um jogador que precisa jogar. Não podemos esquecer que ele não jogava há quase um ano.

    "Ele precisa melhorar fisicamente, mas espero que ele progrida e continue sendo decisivo, como hoje."

    Há todas as chances, então, de que este se torne um daqueles raros negócios que funcionam maravilhosamente bem para todos os envolvidos. Endrick pode muito bem ajudar o Lyon a se classificar para a Liga dos Campeões, voltar para a seleção brasileira a tempo para a Copa do Mundo de 2026 e retornar ao Real após o torneio como um atacante mais maduro e eficaz.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arsenal

    Há pouco mais de uma semana, o Arsenal foi ao City Ground sabendo que uma vitória sobre o abatido Nottingham Forest o deixaria nove pontos à frente na liderança da Premier League. Hoje, porém, Aston Villa e Manchester City já aparecem apenas quatro pontos atrás.

    A vantagem ainda é confortável, é verdade, e o técnico Mikel Arteta fez questão de lembrar que é impossível vencer todas as partidas em um campeonato tão competitivo. Mesmo assim, voltaram a surgir dúvidas sobre a força mental do Arsenal após a surpreendente derrota por 3 a 2, em pleno Emirates, para o Manchester United, no último domingo.

    Em jogos grandes, muitos dos jogadores tratados como “nível mundial” simplesmente somem. O ídolo Patrick Vieira chamou atenção para a atuação apagada de Bukayo Saka, enquanto o capitão Martin Ødegaard segue dando a impressão de que não consegue assumir o protagonismo quando o time mais precisa.

    Vieira também apontou que o Arsenal não parece atuar com a devida “liberdade”. Isso pode indicar que o peso da pressão está falando mais alto na busca pelo primeiro título desde 2004 — ou que Arteta ainda mantém o freio de mão puxado.

    Após a partida, Ødegaard falou em reação imediata, e os Gunners devem, de fato, voltar ao caminho das vitórias na quarta-feira, quando recebem o Kairat pela Champions League. Mas é na Premier League que o time de Londres realmente precisa se provar, depois de amargar o vice-campeonato nas últimas três temporadas.

    Como o próprio Arteta resumiu no Match of the Day: “Agora vamos ver do que somos feitos.”

  • VENCEDOR: Augsburg

    Quando o Bayern de Munique iniciou o segundo turno da Bundesliga, no sábado retrasado, atropelando o RB Leipzig fora de casa, começava a ficar cada vez mais difícil imaginar alguém capaz de frear o time de Vincent Kompany. A sensação era de que os bávaros poderiam repetir o feito do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso e atravessar toda a temporada de forma invicta.

    No entanto, a invencibilidade caiu no último sábado — e de maneira pra lá de surpreendente. Logo em casa, diante de um Augsburg ameaçado pelo rebaixamento. Para deixar tudo ainda mais improvável, o Bayern vencia a partida quando faltavam apenas 15 minutos para o fim e tinha amplo domínio da posse de bola.

    O problema é que domínio não se traduziu em bom futebol. Diferentemente do Augsburg, que, mesmo passando longos períodos sem a bola, foi perigoso o tempo todo e finalizou mais vezes do que o próprio Bayern. Arthur Chaves e Han-Noah Massengo aproveitaram duas dessas chances e garantiram a virada, encerrando uma incômoda sequência de seis derrotas consecutivas do clube diante dos bávaros.

    “Logo no vestiário, a primeira coisa que conversamos foi que não poderíamos nos deixar levar pelo clima e pela expectativa que naturalmente cercam um jogo como esse”, explicou o técnico Manuel Baum. “Acredito que é sempre importante manter a cabeça no lugar. Mas também é justo comemorar de vez em quando, ainda mais porque são momentos raros na vida.”

    O tom foi o mesmo adotado pelo administrador das redes sociais do Augsburg, que não perdeu a chance de provocar e ironizou o sumiço de Harry Kane na partida.

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    O Liverpool e sua torcida sempre se orgulharam de caminhar juntos. "You’ll Never Walk Alone" não é só um lema, é quase um pacto. Ainda assim, até os torcedores mais pacientes começam a ficar sem argumentos para seguir bancando Arne Slot — especialmente diante do fato de que um ídolo de Anfield, Xabi Alonso, está livre no mercado.

    É claro que o treinador holandês não é o único responsável pela queda de rendimento que tirou o Liverpool da zona de classificação para a Champions League na Premier League. Richard Hughes e o departamento de recrutamento falharam de forma clara ao não oferecer profundidade suficiente na zaga e tampouco um substituto à altura para Luis Díaz. Diante desse cenário, Slot tinha razão ao apontar a falta de opções e o desgaste dos titulares na derrota por 3 a 2 para o Bournemouth, no sábado, apenas dois dias depois de uma das atuações mais convincentes da temporada: o sonoro 3 a 0 sobre o Marseille, fora de casa.

    Mesmo assim, o tropeço no Vitality Stadium estava longe de ser uma surpresa. O Liverpool tem demonstrado fragilidade física e mental ao longo de toda a temporada. Na prática, parece ser Szoboszlai e mais dez em campo. E isso, inevitavelmente, recai sobre o treinador.

    Slot fala bastante sobre os problemas do time, mas pouco consegue resolvê-los. E é exatamente por isso que sua situação ficou delicada, com os Reds escorregando para a sexta colocação da Premier League.

    O crédito acumulado pelo título conquistado logo em sua primeira temporada já se esgotou. Assim, nem mesmo uma boa campanha na atual Champions League deve ser suficiente para salvar Slot da demissão caso ele não garanta vaga na próxima edição do torneio. E esse risco é real, muito real neste momento — o que faz com que Xabi Alonso possa receber uma ligação do seu ex-clube a qualquer instante.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PISAAFP

    VENCEDOR: Inter

    Com a Juventus recebendo o Napoli e a Roma encarando o Milan no Estádio Olímpico, já havia a expectativa de que este pudesse ser um fim de semana decisivo na briga pelo título da Serie A — e foi exatamente isso que aconteceu.

    A 22ª rodada não poderia ter sido muito melhor para a Inter, líder do campeonato. Mesmo depois do susto inicial, ao sofrer dois gols nos primeiros 15 minutos contra o Pisa, na sexta-feira, o time reagiu com autoridade e aplicou uma goleada por 6 a 2, em pleno San Siro, mandando um recado claro aos concorrentes pelo Scudetto.

    Depois disso, os nerazzurri assistiram à Juventus atropelar o Napoli, atual campeão, em Turim, enquanto a Roma segurou o vice-líder Milan em um empate por 1 a 1. O cenário deixou a Inter com cinco pontos de vantagem sobre o rival da cidade na ponta da tabela, enquanto Roma e Napoli aparecem quatro pontos atrás do Milan. Apesar da atuação de candidato ao título diante do Napoli, a Juve de Luciano Spalletti ainda está a 10 pontos da liderança.

    Diante desse contexto, talvez o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, nem esteja fazendo jogo psicológico ao afirmar que a Inter deve disparar na liderança, deixando os outros quatro supostos postulantes ao título brigando pelas três vagas restantes na próxima Champions League.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Juan Foyth

    Chegamos àquele momento da temporada em que lesões graves pesam ainda mais, já que podem tirar um jogador não apenas do restante do campeonato, mas também — pior ainda — de um grande torneio internacional.

    Infelizmente, esse é o duro cenário vivido agora por Juan Foyth. O defensor do Villarreal rompeu o tendão de Aquiles na derrota por 2 a 0 para o Real Madrid, no último sábado, em pleno Estádio de la Cerámica.

    Aos 28 anos, Foyth não deve voltar a atuar nesta temporada, o que representa um golpe duríssimo para o Submarino Amarelo. Atual quarto colocado de La Liga, o Villarreal passa a sofrer seriamente com a falta de zagueiros justamente no momento em que briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.

    Para o próprio jogador, porém, o impacto é ainda mais devastador. Marcado por uma sequência de lesões, Foyth havia retornado à seleção argentina em novembro e alimentava boas expectativas de integrar a lista final de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo deste verão.

    Resta torcer para que o defensor, que atuou por apenas quatro minutos na campanha vitoriosa da Argentina no Catar, em 2022, consiga se recuperar mais rápido do que o previsto e superar mais esse duro obstáculo na carreira.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Michael Carrick

    Michael Carrick não poderia ter começado melhor sua passagem como técnico interino do Manchester United. Diante de uma sequência que parecia das mais ingratas da Premier League, ele tratou de transformar dificuldade em oportunidade. Depois de superar Pep Guardiola com uma vitória por 2 a 0 sobre o vice-líder Manchester City, em Old Trafford, Carrick voltou a mostrar sua leitura de jogo ao comandar um eletrizante triunfo por 3 a 2 contra o Arsenal de Mikel Arteta, líder do campeonato, no domingo à noite.

    “Tem sido ótimo para o Michael, duas vitórias em dois jogos”, comentou Wayne Rooney, ex-atacante dos Red Devils, ao Match of the Day. “Acho que ele jamais teria sonhado com esse início quando assumiu na semana passada. Dá para ver uma mudança completa em praticamente tudo desde que ele chegou.”

    A transformação foi tão evidente que até Roy Keane, ex-capitão do United e conhecido pelo discurso duro, se mostrou impressionado com o impacto imediato de Carrick em um elenco que havia rendido muito abaixo do esperado sob o comando de Ruben Amorim. “Realmente parece outro time”, afirmou o irlandês à Sky Sports.

    A grande questão agora é se Carrick pode acabar efetivado no cargo. Afinal, em poucos dias, ele já levou o United ao quarto lugar ao bater justamente os dois primeiros colocados da liga.

    “Estou aproveitando”, disse o ex-meio-campista à Sky. “É uma posição fantástica para se estar. O que vai acontecer depois, não é algo que vou responder toda semana. Mas estou curtindo e vou seguir fazendo o meu melhor.”

    Conhecendo o peso do Manchester United, uma classificação para a próxima Champions League certamente seria um passo decisivo para que Carrick siga no comando do time além do fim da temporada.

