Endrick revela conselho de Kylian Mbappé e admite que não tem certeza sobre seu novo apelido no Lyon

Endrick deve retornar ao Real Madrid no final da temporada e admite que sonha em conquistar títulos com o Los Blancos. Ele acrescentou: “Espero ver Vinicius e Mbappé juntos novamente algum dia para conquistar a Liga dos Campeões e outros títulos”.

Antes disso, Endrick também espera continuar a brilhar pelo Lyon e depois jogar pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ele explicou: “Eu realmente não esperava que as coisas fossem tão bem. Mas Deus é grande e era meu destino estar aqui. Tenho orgulho de jogar na França, é um país incrível e farei de tudo para continuar ajudando o Lyon nos próximos meses, trabalhando o dobro.

“Eu me imagino em um filme de ação. Gosto da adrenalina e preciso liberar toda a minha raiva. Isso me leva a ser ainda mais letal na frente do gol.

Enquanto isso, estou perseguindo meu sonho no Lyon e espero ajudar a equipe a conquistar grandes coisas. É um sonho jogar uma Copa do Mundo, espero fazer grandes coisas no Lyon e estar na Copa do Mundo para ajudar o Brasil, se Deus quiser.”