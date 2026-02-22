Getty
Endrick revela conselho de Kylian Mbappé e admite que não tem certeza sobre seu novo apelido no Lyon
Endrick impressiona na Ligue com o Lyon
Endrick mudou-se para o Lyon em janeiro, numa tentativa de jogar com mais regularidade, depois de ter tido dificuldades em conseguir tempo de jogo no Santiago Bernabeu. O brasileiro tem brilhado em França, com a única mancha a ser um cartão vermelho contra o Nantes. Endrick revelou agora que foi incentivado a se transferir para o Lyon pelos companheiros Mbappé e Eduardo Camavinga. Ele disse ao Telefoot: “Kylian Mbappé e Camavinga me disseram que a Ligue 1 era uma boa liga e muito competitiva. Eles recomendaram fortemente que eu assinasse com o Lyon, porque é um ótimo time. Agradeço os bons conselhos deles.”
Endrick revela ambições no Real Madrid
Endrick deve retornar ao Real Madrid no final da temporada e admite que sonha em conquistar títulos com o Los Blancos. Ele acrescentou: “Espero ver Vinicius e Mbappé juntos novamente algum dia para conquistar a Liga dos Campeões e outros títulos”.
Antes disso, Endrick também espera continuar a brilhar pelo Lyon e depois jogar pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ele explicou: “Eu realmente não esperava que as coisas fossem tão bem. Mas Deus é grande e era meu destino estar aqui. Tenho orgulho de jogar na França, é um país incrível e farei de tudo para continuar ajudando o Lyon nos próximos meses, trabalhando o dobro.“Eu me imagino em um filme de ação. Gosto da adrenalina e preciso liberar toda a minha raiva. Isso me leva a ser ainda mais letal na frente do gol.
Enquanto isso, estou perseguindo meu sonho no Lyon e espero ajudar a equipe a conquistar grandes coisas. É um sonho jogar uma Copa do Mundo, espero fazer grandes coisas no Lyon e estar na Copa do Mundo para ajudar o Brasil, se Deus quiser.”
Novo apelido para Endrick?
Endrick ficou famoso pelo apelido “Bobby”, dado por Jude Bellingham e companhia durante sua passagem pelo Real Madrid, depois que foi divulgado que Sir Bobby Charlton era um de seus ídolos. Agora, ele foi apelidado de “matador” por alguns meios de comunicação após sua transferência para a França, embora não tenha certeza se o novo apelido vai pegar. Ele explicou: “Podem me chamar do que quiserem. Veremos nos próximos dias se vou ficar com esse apelido”, disse ele.
O que vem a seguir?
Endrick foi obrigado a cumprir uma suspensão após receber um cartão vermelho contra o Nantes, mas deve voltar a campo no domingo, quando o Lyon enfrentar o Strasbourg pela Ligue 1.
