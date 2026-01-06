Endrick revela que Carlo Ancelotti o aconselhou a deixar o Real Madrid e explica escolha pelo Lyon
A conversa de Ancelotti
O atacante de 19 anos foi oficialmente apresentado pelo Lyon na última segunda-feira (5), encerrando semanas de especulação sobre seu futuro. Com apenas uma partida disputada nesta temporada, tanto na Champions League quanto no Campeonato Espanhol (La Liga), já sob o comando de Xabi Alonso, o empréstimo foi autorizado. Mas o conselho mais importante não veio da diretoria do Real Madrid, e sim de seu ex-treinador e atual comandante da seleção brasileira, Ancelotti.
Durante a apresentação na França, Endrick mostrou maturidade ao falar sobre a decisão difícil de se afastar, ainda que temporariamente, dos maiores campeões europeus. Ele confirmou que Ancelotti, hoje à frente da seleção no processo de preparação para a Copa do Mundo que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá, teve papel fundamental nessa escolha.
“Sim, conversei com o Carlo sobre isso. Ele me orientou sobre o que eu poderia fazer, o que eu precisava melhorar, e isso realmente me tocou”, disse Endrick aos jornalistas na segunda-feira.
Para um jogador determinado a garantir vaga na seleção para 2026, ouvir conselhos justamente do técnico que fará a convocação era algo impossível de ignorar. A visão de Ancelotti ajudou Endrick a enxergar o empréstimo não como um retrocesso, mas como um passo estratégico para sua evolução a longo prazo.
“O conselho dele foi sair do Real Madrid, jogar mais, evoluir, ir para um lugar onde eu pudesse atuar com frequência e ser feliz”, explicou o atacante. “A decisão é minha, claro, mas o Carlo teve influência, porque é um grande treinador.”
- AFP
Tranquilidade fora de campo
Em uma declaração que surpreendeu, especialmente para alguém que quase não jogou nesta temporada, Endrick garantiu que não guarda mágoas pela falta de oportunidades em Madri. Pelo contrário: o jovem afirmou que esse período foi, até agora, o melhor momento de sua carreira profissional.
“Não, sinceramente, o que digo para as pessoas próximas é que esses foram os melhores meses da minha carreira”, afirmou, por meio de um tradutor, afastando qualquer ideia de frustração. “Porque tive tempo para ficar com minha esposa, construir minha casa e minha vida.”
A conexão portuguesa
Na hora de escolher o destino, Endrick tinha várias opções. Clubes da Premier League, na Inglaterra, e da Serie A, na Itália, acompanharam de perto sua situação, mas foi o Lyon quem levou a melhor. Segundo o próprio jogador, o fator decisivo foi o técnico Paulo Fonseca.
Endrick chega a um Lyon em crescimento sob o comando do treinador português e que atualmente ocupa a quinta colocação da Ligue 1 francesa, apenas dois pontos atrás da zona de classificação direta para a Champions League. Trabalhar com um técnico que fala sua língua e entende sua cultura futebolística pesou muito na decisão.
“O fato de a comissão técnica ser portuguesa é algo muito positivo, porque já fui treinado por um técnico português, o Abel Ferreira, no Palmeiras”, explicou. “Isso é bom para mim, porque conheço a forma como eles trabalham. Foi um diferencial.”
Foi sob o comando de Abel Ferreira que Endrick explodiu no futebol brasileiro, e ele vê semelhanças no estilo intenso e tático de Fonseca. A facilidade de comunicação será essencial para que ele se adapte rapidamente a uma nova liga, sabendo que Ancelotti observará tudo à distância.
- Getty Images Sport
Um gigante adormecido?
A contratação é vista como um grande acerto do Lyon, que busca retomar seu lugar entre os principais clubes da Europa após anos turbulentos. A chegada de Endrick dá a Paulo Fonseca uma arma poderosa na briga por uma vaga entre os três primeiros da tabela. Depois de um início irregular, o clube engatou uma boa sequência e se tornou um dos times mais competitivos do futebol francês, e a chegada de um reforço tão midiático animou ainda mais a torcida.
Para o Real Madrid, a expectativa é que Endrick siga o caminho de outros jogadores que cresceram em empréstimos. Que ele volte ao Bernabéu mais experiente e pronto para jogar. Para Endrick, o objetivo é direto: jogar bem, marcar gols e garantir seu nome na lista de Ancelotti quando a Copa do Mundo começar, em junho.