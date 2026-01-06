Endrick revela que Carlo Ancelotti o aconselhou a deixar o Real Madrid e explica escolha pelo Lyon

O atacante de 19 anos foi oficialmente apresentado pelo Lyon na última segunda-feira (5), encerrando semanas de especulação sobre seu futuro. Com apenas uma partida disputada nesta temporada, tanto na Champions League quanto no Campeonato Espanhol (La Liga), já sob o comando de Xabi Alonso, o empréstimo foi autorizado. Mas o conselho mais importante não veio da diretoria do Real Madrid, e sim de seu ex-treinador e atual comandante da seleção brasileira, Ancelotti.

Durante a apresentação na França, Endrick mostrou maturidade ao falar sobre a decisão difícil de se afastar, ainda que temporariamente, dos maiores campeões europeus. Ele confirmou que Ancelotti, hoje à frente da seleção no processo de preparação para a Copa do Mundo que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá, teve papel fundamental nessa escolha.

“Sim, conversei com o Carlo sobre isso. Ele me orientou sobre o que eu poderia fazer, o que eu precisava melhorar, e isso realmente me tocou”, disse Endrick aos jornalistas na segunda-feira.

Para um jogador determinado a garantir vaga na seleção para 2026, ouvir conselhos justamente do técnico que fará a convocação era algo impossível de ignorar. A visão de Ancelotti ajudou Endrick a enxergar o empréstimo não como um retrocesso, mas como um passo estratégico para sua evolução a longo prazo.

“O conselho dele foi sair do Real Madrid, jogar mais, evoluir, ir para um lugar onde eu pudesse atuar com frequência e ser feliz”, explicou o atacante. “A decisão é minha, claro, mas o Carlo teve influência, porque é um grande treinador.”