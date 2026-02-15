“Endrick precisa aprender com isso” – técnico do Lyon faz advertência ao jogador emprestado pelo Real Madrid após cartão vermelho

O Nice visita o Parc OL, enquanto o time da costa sul busca melhorar sua sequência de uma vitória nas últimas quatro partidas. No entanto, isso será mais fácil dizer do que fazer contra um time do Lyon em boa fase, que pode chegar a seis pontos do atual campeão PSG e a sete do líder da liga, Lens, com uma vitória esta noite.

O Lyon teve que se esforçar para garantir os três pontos na última partida, já que o Nantes pressionou para garantir um resultado que aumentasse suas esperanças de sobrevivência, mas a equipe de Fonseca resistiu e conquistou os três pontos.

Endrick recebeu inicialmente um cartão vermelho direto após intervenção do VAR, após dois cartões amarelos por chutar Dehmaine Tabibou no tendão de Aquiles. No entanto, Endrick cumprirá apenas uma suspensão de um jogo após a análise das imagens e do relatório do árbitro, que recomendou a anulação do cartão vermelho e o rebaixou para um segundo amarelo, o que significa que ele estará disponível para o confronto do próximo fim de semana contra o Strasbourg.

Fonseca defendeu o atacante, mas admitiu que Endrick “deve aprender” com a situação daqui para frente.