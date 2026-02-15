AFP
Traduzido por
“Endrick precisa aprender com isso” – técnico do Lyon faz advertência ao jogador emprestado pelo Real Madrid após cartão vermelho
O cartão vermelho de Endrick contra o Nantes foi rebaixado
O Nice visita o Parc OL, enquanto o time da costa sul busca melhorar sua sequência de uma vitória nas últimas quatro partidas. No entanto, isso será mais fácil dizer do que fazer contra um time do Lyon em boa fase, que pode chegar a seis pontos do atual campeão PSG e a sete do líder da liga, Lens, com uma vitória esta noite.
O Lyon teve que se esforçar para garantir os três pontos na última partida, já que o Nantes pressionou para garantir um resultado que aumentasse suas esperanças de sobrevivência, mas a equipe de Fonseca resistiu e conquistou os três pontos.
Endrick recebeu inicialmente um cartão vermelho direto após intervenção do VAR, após dois cartões amarelos por chutar Dehmaine Tabibou no tendão de Aquiles. No entanto, Endrick cumprirá apenas uma suspensão de um jogo após a análise das imagens e do relatório do árbitro, que recomendou a anulação do cartão vermelho e o rebaixou para um segundo amarelo, o que significa que ele estará disponível para o confronto do próximo fim de semana contra o Strasbourg.
Fonseca defendeu o atacante, mas admitiu que Endrick “deve aprender” com a situação daqui para frente.
- AFP
Endrick “precisa aprender”
Fonseca considerou o cartão vermelho inicial “muito severo” e apontou para agressões anteriores dos adversários contra o atacante. “O jogador do Nantes não tinha a intenção de jogar a bola; ele pretendia bloquear Endrick”, disse Fonseca.
“Este é o terceiro jogo em que os adversários começam a partida com muita agressividade contra Endrick. Achei que essas coisas fossem coisa do passado... a intenção era clara. Eles realmente pretendiam intimidar Endrick (...) e os árbitros devem proteger o talento de um jogador como Endrick.”
Embora tenha admitido que a expulsão foi excessiva, o técnico do Lyon acrescentou que esse incidente deve servir de alerta para o jogador da seleção brasileira, acrescentando: “Endrick precisa aprender com essa situação; conversei com ele. Ele precisa entender que agora é um jogador que tem toda a atenção de todos os envolvidos.”
- AFP
A revelação de Endrick, Paquetá e Guimarães
Endrick teve um início impressionante no Lyon, marcando três gols e dando uma assistência após sua chegada em janeiro, vindo do Real Madrid. E o jovem atacante foi recompensado por seu excelente início na equipe de Fonseca, superando Mason Greenwood, do Marselha, e seu companheiro de equipe Pavel Sulc, e ganhando o prêmio de Jogador do Mês de janeiro.
Endrick revelou que conversou com Lucas Paquetá e Bruno Guimarães sobre a mudança para o Lyon antes de concluir sua transferência para a França. O primeiro se transferiu do AC Milan para o Lyon em 2020, antes de garantir uma transferência para o West Ham em 2022 e, em seguida, para o Flamengo no início deste ano.
Guimarães, assim como Paquetá, também se juntou ao Lyon em 2020, embora vindo do Atlético Paranaense, e em 2022 conseguiu uma transferência de alto nível para o Newcastle. Desde então, Guimarães se tornou um dos melhores meio-campistas do futebol mundial.
“Sei que há muitos [brasileiros] que jogaram pelo clube, e muitos deles tiveram uma carreira fantástica aqui”, disse Endrick ao L'Equipe. “Antes de vir, conversei com Paquetá e Bruno. Eles me disseram que era um lugar onde eu poderia ser muito feliz.”
Além disso, Endrick conversou com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes de decidir se juntar ao Lyon. “Tivemos uma conversa maravilhosa. Ele me deu alguns conselhos que ficaram gravados na minha memória. Agora, tenho que trabalhar para melhorar e me tornar um jogador melhor”, acrescentou o atacante.
O que vem a seguir para o Lyon?
Endrick deve retornar ao time titular do Lyon para o confronto da próxima semana contra o Strasbourg, enquanto o Lyon busca entrar na disputa pelo título da Ligue 1.
O OL segue os jogos contra Nice e Strasbourg com uma partida contra o Marselha, cujo desempenho caiu drasticamente nas últimas semanas.
Publicidade