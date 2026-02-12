Endrick, emprestado pelo Real Madrid, fica sabendo da extensão da suspensão após cartão vermelho pelo Lyon contra o Nantes

O atacante do Lyon, Endrick, escapou de uma longa suspensão depois que as autoridades disciplinares da Ligue 1 optaram por mostrar clemência em relação à sua expulsão contra o Nantes. O jogador da seleção brasileira, atualmente emprestado pelo Real Madrid, enfrentava uma possível suspensão de três jogos após receber um cartão vermelho direto do árbitro no segundo tempo da vitória do Lyon por 1 a 0.

No entanto, após uma reunião da Comissão Disciplinar da LFP na quarta-feira, foi tomada a decisão de anular o cartão vermelho direto. Após analisar as imagens da partida e levar em consideração o relatório pós-jogo do árbitro — que defendia uma reclassificação do incidente —, a comissão reduziu a punição para um segundo cartão amarelo.

Consequentemente, Endrick cumprirá agora uma suspensão obrigatória de um jogo, em vez da suspensão prolongada reservada para conduta violenta.

“Após analisar as imagens e ler o relatório do árbitro propondo a retirada do cartão vermelho, a Comissão Disciplinar decidiu retirar o cartão vermelho e substituí-lo por um segundo cartão amarelo, resultando na exclusão”, afirmou um comunicado da LFP.

“Assim, a comissão impõe uma suspensão de um jogo.”