Endrick, emprestado pelo Real Madrid, fica sabendo da extensão da suspensão após cartão vermelho pelo Lyon contra o Nantes
LFP reduz punição por cartão vermelho para suspensão de um jogo
O atacante do Lyon, Endrick, escapou de uma longa suspensão depois que as autoridades disciplinares da Ligue 1 optaram por mostrar clemência em relação à sua expulsão contra o Nantes. O jogador da seleção brasileira, atualmente emprestado pelo Real Madrid, enfrentava uma possível suspensão de três jogos após receber um cartão vermelho direto do árbitro no segundo tempo da vitória do Lyon por 1 a 0.
No entanto, após uma reunião da Comissão Disciplinar da LFP na quarta-feira, foi tomada a decisão de anular o cartão vermelho direto. Após analisar as imagens da partida e levar em consideração o relatório pós-jogo do árbitro — que defendia uma reclassificação do incidente —, a comissão reduziu a punição para um segundo cartão amarelo.
Consequentemente, Endrick cumprirá agora uma suspensão obrigatória de um jogo, em vez da suspensão prolongada reservada para conduta violenta.
“Após analisar as imagens e ler o relatório do árbitro propondo a retirada do cartão vermelho, a Comissão Disciplinar decidiu retirar o cartão vermelho e substituí-lo por um segundo cartão amarelo, resultando na exclusão”, afirmou um comunicado da LFP.
“Assim, a comissão impõe uma suspensão de um jogo.”
Momento decisivo durante a vitória nervosa do Nantes
O incidente ocorreu aos 61 minutos de uma partida muito disputada no Groupama Stadium. Com o Lyon mantendo uma vantagem mínima de 1 a 0, a frustração tomou conta quando Endrick se envolveu em uma confusão com o meio-campista do Nantes, Dehmaine Tabibou. Em um momento de irritação, o jogador de 19 anos pareceu chutar seu adversário enquanto a bola estava longe, levando o árbitro a mostrar imediatamente o cartão vermelho.
Naquele momento, a expulsão parecia custar caro ao Lyon, deixando-o com 10 jogadores para os últimos 30 minutos da partida, uma decisão com a qual o técnico Paulo Fonseca discordou, dizendo depois: “Para mim, foi muito severo, muito severo. Houve uma falta muito clara antes do incidente. O jogador do Nantes não tinha a intenção de jogar a bola, ele queria bloquear Endrick”.
Felizmente para os anfitriões, eles conseguiram se esforçar e manter a vantagem para garantir a 12ª vitória consecutiva em todas as competições com o gol de Pavel Sulc no primeiro tempo.
Adolescente brasileiro se adaptando às exigências da Ligue 1
A transferência de Endrick para o Lyon foi planejada para lhe proporcionar o tempo de jogo que estava sendo difícil de conseguir no Santiago Bernabeu. Com Kylian Mbappe, Vinicius Junior e Rodrygo dominando as posições de ataque na capital espanhola, o jovem não conseguiu entrar no time de Xabi Alonso, fazendo apenas duas aparições sob o comando do técnico após seu retorno de lesão. Pouco antes de Alonso ser demitido, o Real Madrid aprovou o empréstimo em janeiro para garantir que seu prodígio continuasse seu desenvolvimento em uma liga europeia competitiva, ao mesmo tempo em que aumentava as chances do jogador de ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira na Copa do Mundo.
Desde que chegou à França, Endrick tem mostrado lampejos do brilhantismo que convenceu o Real Madrid a contratá-lo, tendo marcado cinco gols em seis jogos e registrado uma assistência, enquanto o Lyon terminou no topo da tabela da Liga Europa e subiu para o terceiro lugar na Ligue 1.
Data de retorno definida para confronto em Estrasburgo
A consequência imediata da decisão da LFP é que Endrick estará ausente na próxima partida do Lyon pela Ligue 1. Ele ficará de fora do tão aguardado confronto contra o Nice, uma partida que tem um peso significativo na disputa pelas vagas na Liga Europa.
No entanto, a redução da sanção significa que ele estará disponível para ser escalado quase imediatamente depois. Endrick poderá retornar ao time para a partida contra o Strasbourg na semana seguinte.
Para o Lyon, ter seu dinâmico atacante de volta tão rapidamente é um alívio. Como o time busca subir na tabela e terminar a temporada com força, precisará de Endrick focado, disciplinado e em plena forma. A suspensão reduzida lhe dá a chance de se redimir rapidamente, em vez de ficar de fora por um mês.
