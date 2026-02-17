Getty/GOAL
Endrick, emprestado pelo Real Madrid, deve fechar transferência “muito especial” para o Manchester United após demonstrar força mental no Lyon
Endrick marcou cinco gols desde que chegou ao Lyon por empréstimo.
Endrick ingressou no Real em 2024, quando completou 18 anos, e era considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. No entanto, foi difícil conseguir uma vaga no time titular da capital espanhola, o que resultou em apenas sete gols em 40 partidas em todas as competições.
Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Rodrygo são as opções preferidas do gigante da La Liga no ataque, deixando Endrick com um papel secundário. Ele rapidamente se cansou de ficar no banco do Real Madrid.
O atacante de 19 anos está mostrando do que é capaz no Lyon, com um impressionante início de cinco gols em sua passagem pela França, incluindo um hat-trick contra o Metz, manchado apenas por um cartão vermelho em uma partida contra o Nantes.
Essa expulsão destaca que o adolescente ainda tem muito a aprender, à medida que continua a amadurecer, mas outra transferência de alto nível pode fazer parte de seu futuro a curto prazo. Equipes da Inglaterra têm demonstrado interesse.
Endrick seria uma aquisição útil para o Manchester United?
O ex-atacante do United, Louis Saha, disse ao CasinoHawks, quando questionado se o sul-americano seria uma aquisição inteligente para o time de Old Trafford: “Endrick é um jogador muito empolgante, muito jovem, mas capaz de mostrar uma enorme capacidade, ele é mentalmente muito forte e muito confiante.
Ele daria muitas garantias imediatamente. Você sabe que ele terá chances porque ele cria suas próprias chances, chutando a bola de 20, 25 metros. Ele é muito rápido e muito forte também. É por isso que acho que ele assinou muito cedo com o Real Madrid, mas você pode ver que é um desafio muito difícil com a chegada de Kylian Mbappé.
“Ele é uma estrela e vê-lo no Manchester United seria muito especial, mas vamos ver o que acontece. Muitos clubes estarão interessados nele.”
O agente de Endrick explica as dificuldades do Real Madrid
O agente de Endrick, Tiago Freitas, tem dado poucas informações sobre o futuro do seu cliente, com toda a atenção voltada para uma passagem pelo Lyon. É possível que um novo começo em Madri seja bem-vindo, já que o Real se prepara para nomear um novo técnico permanente no meio do ano.
Freitas disse ao Win Win: “Endrick foi emprestado ao Lyon por seis meses. A decisão já foi tomada e Endrick retornará ao Real Madrid no final da temporada. Não há ambiguidade nem segredo sobre isso. O acordo é apenas um empréstimo, sem opção de compra, então Endrick retornará.
“O que acontecerá na próxima temporada? Não posso prever isso, mas posso dizer que, no final desta temporada, Endrick será novamente jogador do Real Madrid.”
Ele acrescentou: “Endrick não teve nenhum problema de adaptação. Ele marcou em sua primeira partida da Liga dos Campeões, em sua primeira partida do campeonato e em sua primeira partida da copa.
“Endrick jogou apenas alguns minutos no Real Madrid porque, quando ele chegou ao clube, e se você olhar para os jogadores de ataque que estão lá, verá que oito dos dez melhores jogadores do mundo estão no Real Madrid. Vinicius Júnior, vencedor do prêmio The Best da FIFA, Mbappé, um jogador incrível e excepcional. Jude Bellingham, um grande jogador capaz de ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Rodrygo, um jogador que decide muitas partidas importantes da Liga dos Campeões... É completamente normal que um jovem jogador de 18 anos chegue a um clube como este e tenha minutos limitados.
“Também é importante mencionar que Endrick não começou a temporada com o resto dos jogadores. Ele não viajou para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes e estava lesionado. Em um clube como o Real Madrid, quando você fica fora da equipe por três ou quatro meses, é muito normal ter dificuldade para voltar a jogar.”
O jovem prodígio brasileiro Endrick em busca do sonho da Copa do Mundo
Endrick espera garantir uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, tendo disputado 14 partidas pela seleção principal de seu país. Uma passagem produtiva pela França deve ajudar nessa causa, enquanto o interesse de times como o United aumentará se o jovem brilhar nos maiores palcos esportivos.
