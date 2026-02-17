Endrick, emprestado pelo Real Madrid, deve fechar transferência “muito especial” para o Manchester United após demonstrar força mental no Lyon

O agente de Endrick, Tiago Freitas, tem dado poucas informações sobre o futuro do seu cliente, com toda a atenção voltada para uma passagem pelo Lyon. É possível que um novo começo em Madri seja bem-vindo, já que o Real se prepara para nomear um novo técnico permanente no meio do ano.

Freitas disse ao Win Win: “Endrick foi emprestado ao Lyon por seis meses. A decisão já foi tomada e Endrick retornará ao Real Madrid no final da temporada. Não há ambiguidade nem segredo sobre isso. O acordo é apenas um empréstimo, sem opção de compra, então Endrick retornará.

“O que acontecerá na próxima temporada? Não posso prever isso, mas posso dizer que, no final desta temporada, Endrick será novamente jogador do Real Madrid.”

Ele acrescentou: “Endrick não teve nenhum problema de adaptação. Ele marcou em sua primeira partida da Liga dos Campeões, em sua primeira partida do campeonato e em sua primeira partida da copa.

“Endrick jogou apenas alguns minutos no Real Madrid porque, quando ele chegou ao clube, e se você olhar para os jogadores de ataque que estão lá, verá que oito dos dez melhores jogadores do mundo estão no Real Madrid. Vinicius Júnior, vencedor do prêmio The Best da FIFA, Mbappé, um jogador incrível e excepcional. Jude Bellingham, um grande jogador capaz de ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Rodrygo, um jogador que decide muitas partidas importantes da Liga dos Campeões... É completamente normal que um jovem jogador de 18 anos chegue a um clube como este e tenha minutos limitados.

“Também é importante mencionar que Endrick não começou a temporada com o resto dos jogadores. Ele não viajou para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes e estava lesionado. Em um clube como o Real Madrid, quando você fica fora da equipe por três ou quatro meses, é muito normal ter dificuldade para voltar a jogar.”