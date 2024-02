Talismã palmeirense não tem liberação para ir a campo por conta da venda ao Real Madrid; entenda

O Palmeiras terá que lidar com a ausência de Endrick na Supercopa Rei 2024. O jovem atacante não poderá entrar em campo no Choque-Rei por conta do acordo palmeirense com o Real Madrid e causará dores de cabeça para Abel Ferreira definir qual time levar a campo.

A bola rola às 16h para a decisão, no Mineirão, em Belo Horizonte. Abaixo, a GOAL te explica toda a situação...