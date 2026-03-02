AFP
Traduzido por
Endrick continua seu início espetacular no Lyon com mais duas participações em gols, mas Pierre-Emerick Aubameyang, do Marselha, rouba a cena do jogador emprestado pelo Real Madrid
Endrick mostra o pedigree do Real Madrid
O Lyon começou a partida com grande intensidade, e Endrick levou apenas três minutos para deixar sua marca no jogo. O jovem sensação habilmente ajudou a bola com um passe de primeira, abriu a defesa do Marselha e permitiu que Corentin Tolisso finalizasse com precisão, passando por Geronimo Rulli. Foi um início de jogo dos sonhos para os visitantes, que procuraram explorar todas as brechas deixadas por um time do Marselha ainda se ajustando às exigências do recém-contratado técnico Habib Beye.
O brasileiro não se contentou com apenas uma contribuição e quase marcou o que teria sido o gol da temporada poucos minutos depois. Após um rebote de Rulli, Endrick lançou um espetacular chute de bicicleta que passou raspando a trave. Ele continuou a aterrorizar a defesa do OM, embarcando em uma jogada labiríntica aos 15 minutos, na qual passou por vários adversários antes de, de forma atípica, chutar por cima do gol. Sua influência permaneceu constante durante toda a partida, culminando em um passe impressionante com a parte externa do pé para Remi Himbert marcar seu primeiro gol na primeira divisão aos 75 minutos.
- AFP
A experiência dos veteranos supera a juventude em um emocionante jogo no Velódromo
Apesar do domínio do Lyon durante grande parte do jogo, o Marselha recusou-se a desistir. Igor Paixão empatou para os anfitriões no início do segundo tempo com um magnífico remate com efeito, mas o palco estava realmente preparado para Aubameyang. O jogador de 36 anos voltou no tempo e lembrou ao mundo de seu instinto predatório, punindo as falhas defensivas do Lyon nos últimos 10 minutos. Seu primeiro gol veio de um chute rasteiro oportunista aos 81 minutos, antes de ele deslizar para marcar após cruzamento de Ethan Nwaneri, emprestado pelo Arsenal, levando a torcida da casa ao delírio e deixando o Lyon de mãos vazias, apesar da genialidade de Endrick.
A vitória tem implicações enormes para a tabela da Ligue 1, já que o Marselha reduziu a diferença para apenas dois pontos do terceiro colocado Lyon. Com apenas 10 jogos restantes na campanha nacional, a disputa pelas últimas vagas na Liga dos Campeões ficou totalmente aberta, deixando os times visitantes lamentando as oportunidades perdidas durante um primeiro tempo dominante. Apesar da derrota da equipe, o brasileiro Endrick teve mais uma atuação individual que reforçou seu status como um dos maiores talentos do mundo. O adolescente jogou com sua já característica mistura de talento e eficiência desde que chegou à França, mas acabou sendo ofuscado por um atacante com décadas de experiência no mais alto nível do futebol europeu.
Fonseca se irrita enquanto Beye se recupera
O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, não estava com disposição para gentilezas após o apito final, direcionando sua ira ao árbitro Jerome Brisard. O treinador português ficou particularmente indignado com a decisão de anular um segundo gol de Tolisso por um impedimento marginal no início da partida. Em uma coletiva de imprensa pós-jogo notavelmente breve, Fonseca desabafou sua frustração: “Estou aqui por respeito ao seu trabalho, mas não quero falar sobre nada. O que dizer... O melhor time perdeu hoje, e nós marcamos três gols. Fui punido por nove meses, não quero dizer nada. É impossível para mim acreditar que houve impedimento. Mas é assim que as coisas são. Vejam vocês mesmos, façam a análise vocês mesmos. Não quero perder tempo comentando sobre a partida.”
Em contraste, o clima no time da casa era de pura alegria, já que a lenda do clube Habib Beye garantiu sua primeira vitória em sua segunda partida como técnico do Marselha, se recuperando após sofrer uma derrota em sua estreia. Beye, que se destacou como um robusto lateral-direito do Marselha, foi rápido em rebater a narrativa de Fonseca sobre qual time merecia a vitória, afirmando: “Se ele considera que eles foram o melhor time, costumo dizer que não existe sorte no futebol. Não quero questionar o que ele disse, mas o que sei é que foi uma partida difícil para nós. Foi uma bela luta e estamos muito satisfeitos esta noite como clube.”
- (C)Getty Images
A promessa de Endrick vai encantar Madrid
Apesar do resultado, os torcedores do Real Madrid ficarão animados com os destaques que surgiram em Lyon. A capacidade de Endrick de combinar força física bruta com refinamento técnico sugere que ele está mais do que pronto para os rigores do futebol europeu. À medida que ele continua seu desenvolvimento por empréstimo, o mundo do futebol estará de olho para ver se ele consegue manter esse nível de desempenho. Por enquanto, porém, o direito de se gabar na França pertence a Aubameyang e a um time resiliente do Marselha, que se recusou a admitir a derrota neste clássico encontro.
Publicidade