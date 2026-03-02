Endrick continua seu início espetacular no Lyon com mais duas participações em gols, mas Pierre-Emerick Aubameyang, do Marselha, rouba a cena do jogador emprestado pelo Real Madrid

O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, não estava com disposição para gentilezas após o apito final, direcionando sua ira ao árbitro Jerome Brisard. O treinador português ficou particularmente indignado com a decisão de anular um segundo gol de Tolisso por um impedimento marginal no início da partida. Em uma coletiva de imprensa pós-jogo notavelmente breve, Fonseca desabafou sua frustração: “Estou aqui por respeito ao seu trabalho, mas não quero falar sobre nada. O que dizer... O melhor time perdeu hoje, e nós marcamos três gols. Fui punido por nove meses, não quero dizer nada. É impossível para mim acreditar que houve impedimento. Mas é assim que as coisas são. Vejam vocês mesmos, façam a análise vocês mesmos. Não quero perder tempo comentando sobre a partida.”

Em contraste, o clima no time da casa era de pura alegria, já que a lenda do clube Habib Beye garantiu sua primeira vitória em sua segunda partida como técnico do Marselha, se recuperando após sofrer uma derrota em sua estreia. Beye, que se destacou como um robusto lateral-direito do Marselha, foi rápido em rebater a narrativa de Fonseca sobre qual time merecia a vitória, afirmando: “Se ele considera que eles foram o melhor time, costumo dizer que não existe sorte no futebol. Não quero questionar o que ele disse, mas o que sei é que foi uma partida difícil para nós. Foi uma bela luta e estamos muito satisfeitos esta noite como clube.”