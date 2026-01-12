Endrick comemora gol em estreia pelo Lyon e avisa: "Tenho meu sorriso de volta"

Endrick marcou pela última vez em nível de clubes em abril de 2025, quando balançou as redes pelo Real Madrid em um emocionante empate por 4 a 4 com a Real Sociedad. No entanto, ele teve dificuldades para se firmar como titular sob o comando do ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Embora Xabi Alonso tivesse começado do zero ao assumir o comando do time no Bernabéu, as infelizes lesões não ajudaram em nada o jovem jogador. Ele chegou a receber um cartão vermelho no final de uma partida da La Liga contra o Celta de Vigo, em dezembro.

Com a forte concorrência por vagas no Real Madrid, representada por jogadores como Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Rodrygo, a transferência de Endrick foi cogitada meses antes de o Lyon dar o sinal verde.

O Lyon deu sua primeira oportunidade ao brasileiro em um confronto da Copa da França contra o Lille. Endrick quase balançou as redes no início da partida, acertando a trave logo aos cinco minutos. Seu gol finalmente saiu faltando três minutos para o intervalo, quando um passe perfeito de Corentin Tolisso permitiu que Endrick acertasse a bola com o pé esquerdo para o fundo da rede.

Endrick jogou com confiança durante toda a partida, antes de ser substituído aos 72 minutos, e parece pronto para ter uma passagem produtiva pela França. Ele está satisfeito com a rapidez com que se adaptou à vida em um dos gigantes da Ligue 1.