Endrick comemora gol em estreia pelo Lyon e avisa: "Tenho meu sorriso de volta"

Depois de alguns meses marcados por frustração e poucas oportunidades, um novo capítulo começou a ser escrito na carreira de Endrick. Longe dos holofotes de Madri, o atacante brasileiro encontrou um ambiente diferente em Lyon. Confiante desde o início, a estrela brasileira teve um começo que reacendeu não apenas seu futebol, mas também o prazer de estar em campo.

Endrick admite ter recuperado o "sorriso" após uma estreia dos sonhos pelo Lyon. O craque brasileiro, que se juntou ao Real Madrid como uma jovem promessa em 2024, passou por um período difícil recentemente. A regularidade no time titular do gigante espanhol foi escassa, o que o levou a ser emprestado no início de 2026. Endrick estreou pelo Lyon em grande estilo, marcando seu primeiro gol em um jogo da Copa da França contra o Lille.

  • Empréstimo aprovado após período de testes no Real Madrid.

    Endrick marcou pela última vez em nível de clubes em abril de 2025, quando balançou as redes pelo Real Madrid em um emocionante empate por 4 a 4 com a Real Sociedad. No entanto, ele teve dificuldades para se firmar como titular sob o comando do ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

    Embora Xabi Alonso tivesse começado do zero ao assumir o comando do time no Bernabéu, as infelizes lesões não ajudaram em nada o jovem jogador. Ele chegou a receber um cartão vermelho no final de uma partida da La Liga contra o Celta de Vigo, em dezembro.

    Com a forte concorrência por vagas no Real Madrid, representada por jogadores como Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Rodrygo, a transferência de Endrick foi cogitada meses antes de o Lyon dar o sinal verde.

    O Lyon deu sua primeira oportunidade ao brasileiro em um confronto da Copa da França contra o Lille. Endrick quase balançou as redes no início da partida, acertando a trave logo aos cinco minutos. Seu gol finalmente saiu faltando três minutos para o intervalo, quando um passe perfeito de Corentin Tolisso permitiu que Endrick acertasse a bola com o pé esquerdo para o fundo da rede.

    Endrick jogou com confiança durante toda a partida, antes de ser substituído aos 72 minutos, e parece pronto para ter uma passagem produtiva pela França. Ele está satisfeito com a rapidez com que se adaptou à vida em um dos gigantes da Ligue 1.

  • Endrick voltou a sorrir no Lyon

    Endrick disse à beIN Sports : “Estou muito feliz, foi minha primeira partida. O mais importante era essa classificação. Foi um jogo difícil; sabíamos que eles eram um adversário complicado. Agradeço a Deus pelas oportunidades de marcar gols.”

    “Estou muito feliz por estar de volta ao campo e por ter meu sorriso de volta. É ótimo, muito melhor do que eu imaginava. Posso brincar com todo o time; já conheço bem todos, falo espanhol e inglês. Me sinto em casa, estou muito feliz, agradeço à comissão técnica, é realmente ótimo, agradeço a todos.”

    Questionado sobre os motivos de ter escolhido o Lyon como seu próximo destino, considerando o interesse demonstrado por clubes de toda a Europa, Endrick acrescentou: “O estilo de jogo. Eu gosto muito. Me lembra o estilo do Palmeiras, quando eu jogava como falso nove. Gosto de ajudar a equipe tanto na defesa quanto no ataque. Tenho muita liberdade.”

    “Quero jogar em qualquer posição, já disse isso ao treinador. Quero ajudar jogando da melhor maneira possível. Quero ajudar a equipe e espero fazer ainda mais no futuro. Acho que consegui isso hoje. Objetivos? Não. Quero vencer e triunfar; os gols virão. O mais importante é que a equipe vença. Quero ajudar a equipe de todas as formas. Quero contribuir como puder. Queremos ganhar tudo.”

  • Fonseca encantado com o impacto de Endrick

    O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, que escalou Endrick como falso nove e lhe deu liberdade para se movimentar pelo ataque, disse aos repórteres sobre o impacto imediato de seu novo reforço: “Depois de uma semana conosco, não foi fácil, mas acho que foi muito positivo. Ele marcou um gol, o que é importante. Acho que com o tempo, ele vai melhorar fisicamente e entender melhor as intenções da equipe. Mas é muito positivo para um jogador que não estava jogando muito. Ele é muito explosivo, muito rápido e forte no mano a mano.”

  • England v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    Copa do Mundo e Real Madrid: Alvos futuros para Endrick

    Endrick tem algo a provar ao seu clube de origem na Espanha, enquanto busca um futuro a longo prazo no Real Madrid. Ele também tem ambições de disputar a Copa do Mundo, com o ex-técnico Ancelotti agora no comando da seleção brasileira, buscando bordar a sexta estrela na camisa da amarelinha. O Lyon volta a campo no domingo, quando receberá o Brest pela Ligue 1.

