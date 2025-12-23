Endrick acerta ida para o futebol francês até o fim da temporada

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o acordo é um empréstimo simples de seis meses, sem opção ou obrigação de compra. Internamente, o Real vê Endrick como um atleta de futuro nível mundial e não tem intenção de negociá-lo em definitivo. O Lyon pagará 1 milhão de euros pela cessão, e o atacante vestirá a camisa 9 no Groupama Stadium. O brasileiro vinha sendo ligado ao futebol francês há meses, após a decisão de Xabi Alonso de não lhe oferecer um papel mais relevante desde que assumiu o comando na janela do meio do ano. Endrick tem contrato até 2030, o que afasta qualquer risco de saída definitiva no curto prazo.