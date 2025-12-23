Endrick acerta ida para o futebol francês até o fim da temporada
Endrick escolhe rapidamente o Lyon
Endrick foi apontado há tempos como um alvo para reforçar o time comandado por Paulo Fonseca no segundo semestre da temporada, e o jogador aceitou rapidamente a proposta. O brasileiro busca mais minutos em campo para aumentar suas chances de figurar na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do próximo ano, sob o comando de Carlo Ancelotti. No Real, as oportunidades foram escassas: apenas uma aparição em LaLiga e uma na Champions League, o que pesou para a decisão de buscar um empréstimo.
- AFP
Detalhes do empréstimo
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o acordo é um empréstimo simples de seis meses, sem opção ou obrigação de compra. Internamente, o Real vê Endrick como um atleta de futuro nível mundial e não tem intenção de negociá-lo em definitivo. O Lyon pagará 1 milhão de euros pela cessão, e o atacante vestirá a camisa 9 no Groupama Stadium. O brasileiro vinha sendo ligado ao futebol francês há meses, após a decisão de Xabi Alonso de não lhe oferecer um papel mais relevante desde que assumiu o comando na janela do meio do ano. Endrick tem contrato até 2030, o que afasta qualquer risco de saída definitiva no curto prazo.
Xabi Alonso explica a falta de minutos
O treinador do Real já havia explicado a baixa minutagem do atacante desde que substituiu Carlo Ancelotti. “Claro que eu gostaria que ele já tivesse jogado mais. Mas as situações nas últimas partidas foram muito equilibradas desde que o Endrick voltou [de lesão]. Espero que ele consiga esses minutos em breve. Ele treina bem, está pronto, mas o momento certo precisa chegar”, afirmou. “É claro que todos querem jogar, ainda mais um jovem. Dado o contexto, queremos competir agora, e isso varia conforme o jogo. Ele precisa ter paciência, estar preparado e saber onde está. O tempo dele vai chegar.”
- Getty Images Sport
E agora?
O Lyon corre contra o tempo para regularizar Endrick e tê-lo à disposição para o jogo fora de casa contra o Monaco, no sábado, 3 de janeiro, pelo Campeonato Francês, após a pausa de fim de ano. Até aqui, o clube venceu oito dos 16 jogos no campeonato e ocupa a quinta colocação, a 10 pontos do líder Lens.