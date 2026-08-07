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Gabriel Marin

Empresário revela bastidores de disputa entre Real Madrid e Barcelona por Neymar

Neymar
Barcelona
Real Madrid

Wagner Ribeiro conta como o craque esteve perto de vestir a camisa merengue, detalha negociações com Florentino Pérez e explica por que o atacante escolheu o Barcelona

Muito antes de se tornar um dos maiores ídolos da história recente do Barcelona, Neymar esteve muito próximo de seguir um caminho completamente diferente na Europa. Ainda adolescente, quando despontava nas categorias de base do Santos, o atacante chegou a treinar no Real Madrid, encantou dirigentes do clube espanhol e teve uma transferência encaminhada para o Santiago Bernabéu.

Os bastidores dessa disputa entre os gigantes espanhóis foram revelados por Wagner Ribeiro, empresário responsável por agenciar a carreira de Neymar no início da trajetória profissional. Em entrevista ao ge, o agente relembrou as negociações com o Real Madrid, explicou como o Barcelona conseguiu vencer a concorrência e contou detalhes da relação entre o camisa 10 e Florentino Pérez.

Além da disputa entre os dois clubes, Wagner também abordou a polêmica transferência para o Barcelona, o processo envolvendo o Grupo DIS e revelou estratégias utilizadas no mercado da bola ao longo de quase três décadas como empresário.

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  • Neymar Real MadridReprodução/Redes Sociais

    Neymar treinou no Real Madrid aos 13 anos e impressionou os espanhóis

    Segundo Wagner Ribeiro, Neymar esteve três vezes nas dependências do Real Madrid ainda na adolescência. A primeira delas aconteceu quando o atacante tinha apenas 13 anos e passou cerca de 20 dias em Madri.

    Na ocasião, o empresário aproveitou a boa relação com Florentino Pérez para apresentar o jovem talento ao clube que vivia a era dos "Galácticos", com estrelas como Ronaldo Fenômeno, Zinedine Zidane e David Beckham.

    Durante a passagem pela Espanha, Neymar participou de treinamentos nas categorias de base e chamou a atenção dos dirigentes merengues, que rapidamente demonstraram interesse em contratá-lo.

    "O Neymar chegou a ir para o Real Madrid três vezes. Quando ele tinha 13 anos, ficou 20 dias comigo em Madri. O Florentino até brincava comigo: 'você traz os meninos aqui e onde você os descobre?'".

    Mesmo hospedado em um dos melhores hotéis oferecidos pelo clube espanhol, Neymar preferia passar o tempo livre na casa de Robinho, então jogador do Real Madrid e grande ídolo do jovem santista.

    Segundo Wagner, a amizade entre os dois começou naquele período e se fortaleceu ao longo dos anos.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    Florentino queria Neymar, mas o atacante escolheu outro destino

    A aproximação entre Neymar e o Real Madrid voltou a ganhar força em 2011, após o título da Libertadores conquistado pelo Santos.

    De acordo com Wagner Ribeiro, o clube espanhol tinha praticamente tudo acertado para contratar o atacante. As negociações estavam avançadas, com participação direta de Florentino Pérez e dos advogados do Real Madrid, que permaneceram cerca de duas semanas em São Paulo tratando da operação.

    Restava apenas o aval do Santos para oficializar a transferência.

    "Estava. Tinha uma cláusula que faltava: o Santos dar o aval. Porque o pai do Neymar é um avião. Tudo certo com o Florentino".

    Apesar do avanço nas conversas, a decisão final ficou nas mãos do jogador e de sua família.

    Segundo Wagner, todos os jogadores do Barcelona entraram em contato com Neymar para convencê-lo a atuar no Camp Nou, enquanto, do lado merengue, apenas Florentino Pérez participou diretamente das tratativas.

    "Todos os jogadores do Barcelona ligaram para o Neymar convidando para jogar no Barcelona. Nenhum jogador do Real Madrid ligou para o Neymar. Só ligava o Florentino para o pai do Neymar e para mim".

  • imago-sport-1031696910.jpgABACAPRESS

    Empresário admite que brigou para levar Neymar ao Real Madrid

    Wagner Ribeiro não esconde que trabalhou para que Neymar escolhesse o Real Madrid e revelou que entrou em conflito com dirigentes do Barcelona durante o processo.

    O empresário afirmou que mantinha um compromisso com Florentino Pérez e lamentou a escolha final do atacante.

    "Eu queria o Real Madrid, briguei com todo mundo".

    Na apresentação oficial de Neymar no Barcelona, Wagner disse que participou da viagem, mas acabou ficando isolado durante o evento.

    "Chegando lá, fui colocado como se fosse um intruso. Eu não participei da festa, de nada, fiquei no canto".

    Apesar da frustração, o agente ressaltou que a decisão sempre pertenceu ao jogador.

    "Quem decide não é o empresário. É o jogador. E ele decidiu. O Neymar decidiu ir para o Barcelona, e o pai apoiou".

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  • FBL-SPAIN-BRAZIL-TRIALAFP

    A disputa judicial envolvendo a transferência

    Outro ponto abordado por Wagner Ribeiro foi a polêmica envolvendo o Grupo DIS, empresa que detinha parte dos direitos econômicos de Neymar e questionou judicialmente os valores pagos na transferência para o Barcelona.

    Segundo o empresário, o investidor recebeu o montante previsto contratualmente, mas interpretou que acordos paralelos entre Santos e Barcelona ocultavam parte do valor real da negociação.

    Wagner, porém, defendeu a atuação de Neymar e de seu pai durante todo o processo.

    "O Neymar está errado? De jeito nenhum. Na realidade, eu tenho um filho que joga futebol. Eu vendo para quem eu quero".

    O agente também explicou que alguns pagamentos feitos pelo Barcelona ao Santos estavam relacionados a amistosos e prioridades na contratação de outros jogadores, e não diretamente à transferência do atacante.

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    "Vazar interesse do Real Madrid ajudava nos negócios"

    Ao longo da entrevista, Wagner Ribeiro revelou ainda uma estratégia utilizada por empresários no mercado da bola.

    Segundo ele, divulgar supostos interesses do Real Madrid em determinados atletas valorizava jogadores e fortalecia negociações tanto com clubes brasileiros quanto europeus.

    "Se eu vazo aqui que o jogador tem interesse do Real Madrid, por exemplo, com certeza muitos da Europa vão vir atrás. Um jogador que o Real Madrid quer, todos querem. E outra, na hora de fazer a renovação do contrato aqui, os valores são outros".

    O empresário reconheceu que a exposição na imprensa fazia parte da estratégia comercial de muitos agentes durante os anos em que viveu o auge da carreira.

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    Do Barcelona ao PSG: nova negociação milionária

    Wagner também participou das tratativas que antecederam a histórica transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, em 2017.

    Segundo ele, uma reunião realizada em Ibiza com Nasser Al Khelaifi definiu as bases da proposta francesa. Inicialmente, o PSG ofereceu salário de 25 milhões de euros por temporada, enquanto Neymar e seu estafe pediam 40 milhões.

    A informação acabou sendo utilizada como instrumento de pressão durante as negociações com o Barcelona.

    O clube catalão chegou a aumentar sua oferta salarial, mas um ano depois o PSG pagou a multa rescisória de 222 milhões de euros, até hoje a maior transferência da história do futebol.

    Para Wagner, a mudança foi resultado de uma decisão conjunta entre Neymar e seu pai, que buscavam um novo desafio esportivo e financeiro.

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    "Não existe arrependimento"

    Mesmo defendendo que Neymar poderia ter seguido para o Real Madrid, Wagner Ribeiro acredita que a escolha pelo Barcelona também foi vencedora.

    O atacante conquistou a Champions League, formou um dos trios ofensivos mais marcantes da história ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez e consolidou seu nome entre os principais jogadores do futebol mundial.

    "Ele jogou muita bola com Suárez, Messi, Xavi, Iniesta. Lá só tinha craque. Ganhou tudo. Não tem arrependimento".

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