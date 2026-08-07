Empresário revela bastidores de disputa entre Real Madrid e Barcelona por Neymar

Muito antes de se tornar um dos maiores ídolos da história recente do Barcelona, Neymar esteve muito próximo de seguir um caminho completamente diferente na Europa. Ainda adolescente, quando despontava nas categorias de base do Santos, o atacante chegou a treinar no Real Madrid, encantou dirigentes do clube espanhol e teve uma transferência encaminhada para o Santiago Bernabéu.
Os bastidores dessa disputa entre os gigantes espanhóis foram revelados por Wagner Ribeiro, empresário responsável por agenciar a carreira de Neymar no início da trajetória profissional. Em entrevista ao ge, o agente relembrou as negociações com o Real Madrid, explicou como o Barcelona conseguiu vencer a concorrência e contou detalhes da relação entre o camisa 10 e Florentino Pérez.
Além da disputa entre os dois clubes, Wagner também abordou a polêmica transferência para o Barcelona, o processo envolvendo o Grupo DIS e revelou estratégias utilizadas no mercado da bola ao longo de quase três décadas como empresário.