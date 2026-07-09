Empoli, notícia oficial: chega um fundo americano

No momento, não há mais detalhes divulgados pelo clube, que tem Fabrizio Corsi como presidente e Rebecca Corsi como diretora executiva. Na última temporada, o Empoli terminou em 15º lugar na Série B. O Empoli havia sido rebaixado para a Série B em 2025, após três temporadas consecutivas na Série A, competição à qual o clube da Toscana aspira retornar o mais rápido possível, agora também com o apoio do fundo americano.



