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Empoli v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Empoli, notícia oficial: chega um fundo americano

Empoli
Mercado da bola
Serie B

Comunicado do clube da Toscana

Conforme consta no comunicado publicado no site oficial do clube: “O Empoli Football Club informa ter assinado um acordo de exclusividade com um fundo de investimento americano em relação a uma importante operação de investimento no capital da sociedade”.


  • No momento, não há mais detalhes divulgados pelo clube, que tem Fabrizio Corsi como presidente e Rebecca Corsi como diretora executiva. Na última temporada, o Empoli terminou em 15º lugar na Série B. O Empoli havia sido rebaixado para a Série B em 2025, após três temporadas consecutivas na Série A, competição à qual o clube da Toscana aspira retornar o mais rápido possível, agora também com o apoio do fundo americano.


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