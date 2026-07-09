Conforme consta no comunicado publicado no site oficial do clube: “O Empoli Football Club informa ter assinado um acordo de exclusividade com um fundo de investimento americano em relação a uma importante operação de investimento no capital da sociedade”.
Getty Images Sport
Traduzido por
Empoli, notícia oficial: chega um fundo americano
No momento, não há mais detalhes divulgados pelo clube, que tem Fabrizio Corsi como presidente e Rebecca Corsi como diretora executiva. Na última temporada, o Empoli terminou em 15º lugar na Série B. O Empoli havia sido rebaixado para a Série B em 2025, após três temporadas consecutivas na Série A, competição à qual o clube da Toscana aspira retornar o mais rápido possível, agora também com o apoio do fundo americano.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.