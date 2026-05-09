Para Kroos, Süle é uma exceção em um mundo do futebol cada vez mais padronizado. “O Niki é um cara incrível. Ele é diferente da maioria dos jogadores profissionais de hoje”, destacou o campeão mundial de 2014.

Süle nunca foi do tipo que fingisse para manter uma imagem. Pelo contrário: “Ele sempre falava o que pensava e não escondia que certas coisas, que são normais na vida profissional, para ele simplesmente não são normais, e que ele queria continuar sendo o Niklas que sempre foi, vivendo do jeito que gosta – e mesmo assim ser jogador de futebol profissional.”