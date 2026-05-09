Em seu podcast “Einfach mal Luppen”, o ex-jogador do Real Madrid fez uma declaração de amor bem especial ao seu companheiro de longa data na seleção nacional, sem poupar detalhes sinceros sobre o estilo de vida pouco convencional de Süle.
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Embora "não tenha seguido as regras": Toni Kroos se declara fã de uma estrela do BVB
Para Kroos, Süle é uma exceção em um mundo do futebol cada vez mais padronizado. “O Niki é um cara incrível. Ele é diferente da maioria dos jogadores profissionais de hoje”, destacou o campeão mundial de 2014.
Süle nunca foi do tipo que fingisse para manter uma imagem. Pelo contrário: “Ele sempre falava o que pensava e não escondia que certas coisas, que são normais na vida profissional, para ele simplesmente não são normais, e que ele queria continuar sendo o Niklas que sempre foi, vivendo do jeito que gosta – e mesmo assim ser jogador de futebol profissional.”
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Kroos: “Süle manteve-se fiel ao seu estilo de vida”
No entanto, essa autenticidade teve seu preço. Süle, que nunca escondeu seu gosto por fast food e bebidas açucaradas, entrava regularmente em conflito com as exigências rigorosas do futebol profissional moderno. Segundo Kroos, isso “provavelmente nem sempre agradou a todos”, mas Süle “permaneceu fiel a si mesmo e ao seu estilo de vida”.
Em conversa com o irmão Felix, Kroos questionou de forma bastante crítica se a predileção de Süle por prazeres sempre se encaixou “100% no futebol profissional”. Ele chegou a supor que uma ou outra lesão na carreira do robusto zagueiro “provavelmente tenha sido consequência” desse estilo de vida.
Süle já soma 300 partidas na Bundesliga
No entanto, isso não deve ser visto como uma crítica. Kroos, pelo contrário, admira a coragem de arriscar: “É preciso reconhecer isso nele, e é por isso que gosto dele: com ele, você sempre sabia o que poderia esperar. Você recebe uma opinião sincera. Ele era um cara e não se deixava moldar.” Süle simplesmente “aceitou as consequências” de que “não vivia exatamente de acordo com as regras” e, mesmo assim, “teve uma carreira incrível”.
Kroos admitiu que Süle, com um estilo de vida mais ascético, “provavelmente teria conseguido ainda mais”. Mas uma olhada no currículo do jogador nascido em Frankfurt deixa pouco espaço para pena: cinco campeonatos, duas vitórias na Copa da Alemanha e o triunfo na Liga dos Campeões de 2020 constam em seu histórico. Ele se despede com 300 jogos na Bundesliga pelo TSG Hoffenheim, pelo FC Bayern e pelo BVB, além de 49 partidas pela seleção nacional.
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Kroos elogia a consistência do desempenho de Süle
Kroos destacou especialmente que a qualidade de Süle sempre convenceu os treinadores e dirigentes, apesar de todas as suas travessuras. Os clubes simplesmente “aceitaram” seu estilo de vida porque, no fim das contas, o desempenho esportivo geralmente era satisfatório. “
Ele demonstrou com muita frequência e de forma consistente que é um jogador muito bom e que mereceu isso no campo”, disse Kroos.