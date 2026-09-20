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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Em vídeo: Mourinho explode contra a arbitragem: Negreira não existe mais, e não vou falar sobre a "conspiração"

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Barcelona
Espanha

Quero abraçar os jogadores do Real, e dirijo os parabéns à comissão de arbitragem

José Mourinho, técnico do Real Madrid, criticou a arbitragem após a derrota de sua equipe por 2 a 1 diante do anfitrião Atlético de Madrid, no clássico da sétima rodada da temporada do Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid conseguiu um pênalti no segundo tempo, com o qual marcou o gol que abriu o placar, após a expulsão de Dean Huijsen, jogador do Merengue, aos 52 minutos.

A conta Madrid Zone, na rede social X, publicou as declarações do treinador português na coletiva de imprensa, na qual disse: "As faltas cometidas por Kang-in Lee e Romero contra Valverde e Bellingham? É evidente que essas duas faltas mereciam dois cartões vermelhos".

E continuou: "A partida deveria ter ficado com 11 jogadores contra 9 durante 50 minutos, mas, em vez disso, tornou-se 11 contra 10 contra nós".

Mourinho também exibiu imagens dos cartões vermelhos que não foram dados aos jogadores do Atlético de Madrid.

Mourinho enfatizou: "Quero abraçar os jogadores do meu time, porque eles deram tudo o que tinham. O desempenho deles no primeiro tempo foi do mais alto nível, e depois as coisas ficaram difíceis no segundo tempo por causa da expulsão de Huijsen".

E destacou: "O senhor Trujillo, o árbitro de vídeo assistente, que não chamou o árbitro para revisar o lance do cartão vermelho de Kang-in Lee, tem uma história muito estranha com o Real Madrid".

E acrescentou: "Basta olhar para a temporada passada, em várias partidas diante do Real Madrid; já o pobre árbitro Ortiz, é evidente que não consegue lidar com a pressão em jogos desse tipo".

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  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Comissão de arbitragem: coitados deles

    O treinador português ironizou ao declarar: "Quero parabenizar a comissão de arbitragem que escolhe os árbitros. Primeiro, é estranho que tenham vazado notícias semanas atrás informando que este árbitro fora escolhido para dirigir esta partida, pois normalmente os árbitros são escolhidos na mesma semana em que a partida é disputada".

    E acrescentou: "Depois vem a escolha desta combinação: um árbitro assistente de vídeo que tem uma história estranha com o Real Madrid, repetidas vezes, ao lado de um árbitro fraco e com pouca experiência, que dirigiu apenas partidas pequenas. Pobre comissão de arbitragem, cometeu um erro, coitados deles".

    Mourinho explicou: "Em condições normais, eu diria que não devemos desistir, claro, pois ainda há muito pelo que jogar, e estamos apenas em setembro, mas é evidente que estas não são condições normais".

    E completou: "Não quero me aprofundar no assunto, mas é evidente que há coisas muito estranhas, extremamente estranhas. Eu esperava que, ao voltar ao Campeonato Espanhol, encontraria as coisas diferentes de como estavam quando o deixei em 2013, mas, infelizmente, as coisas continuam as mesmas".

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  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Não culpo os jogadores do Real por nada

    E enfatizou: "Só peço aos árbitros e à comissão de arbitragem que nos deixem competir, nada mais. Não vou dizer que o que aconteceu hoje foi armado e uma conspiração, não é? É apenas um erro, não é?".

    E afirmou: "Não culpo os jogadores da minha equipe por nada hoje. Eles deram tudo o que tinham, e estou muito orgulhoso deles. Mostraram vontade, garra e determinação, e continuaram competindo até o fim".

    E disse: "Se nos permitirem competir, então sim, ainda podemos ter esperança de vencer o Campeonato Espanhol e brigar por ele".

    E concluiu: "Apesar de deixarmos a partida decepcionados pela derrota, o bom sentimento é saber que seus jogadores deram tudo o que tinham, e que você não pode culpá-los por nada".

  • imago-sport-1083576025.jpgAlterphotos

    Negreira não existe mais, não é mesmo?

    Conforme publicado pelo jornal Sport, algumas das declarações de Mourinho, no qual ele disse: "Queremos estar na liderança. Não queremos a segunda, terceira, quarta ou quinta posição. Queremos ter mais pontos do que temos agora, e isso é evidente".

    E prosseguiu: "Houve fatos marcantes nas últimas semanas, e aqui neste estádio, o gol anulado do Osasuna, o pênalti em San Sebastián, o pênalti em Barcelona e a não expulsão de um jogador diante do Athletic Bilbao por parte deste árbitro, que foi gentil com o Barcelona".

    E, na última pergunta, sobre o caso Negreira, José Mourinho preferiu não entrar em qualquer polêmica.

    O treinador português respondeu: "O Negreira não existe mais, não é? Se ele não existe mais, então o assunto não está manchado pelo Negreira".

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