José Mourinho, técnico do Real Madrid, criticou a arbitragem após a derrota de sua equipe por 2 a 1 diante do anfitrião Atlético de Madrid, no clássico da sétima rodada da temporada do Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid conseguiu um pênalti no segundo tempo, com o qual marcou o gol que abriu o placar, após a expulsão de Dean Huijsen, jogador do Merengue, aos 52 minutos.

A conta Madrid Zone, na rede social X, publicou as declarações do treinador português na coletiva de imprensa, na qual disse: "As faltas cometidas por Kang-in Lee e Romero contra Valverde e Bellingham? É evidente que essas duas faltas mereciam dois cartões vermelhos".

E continuou: "A partida deveria ter ficado com 11 jogadores contra 9 durante 50 minutos, mas, em vez disso, tornou-se 11 contra 10 contra nós".

Mourinho também exibiu imagens dos cartões vermelhos que não foram dados aos jogadores do Atlético de Madrid.

Mourinho enfatizou: "Quero abraçar os jogadores do meu time, porque eles deram tudo o que tinham. O desempenho deles no primeiro tempo foi do mais alto nível, e depois as coisas ficaram difíceis no segundo tempo por causa da expulsão de Huijsen".

E destacou: "O senhor Trujillo, o árbitro de vídeo assistente, que não chamou o árbitro para revisar o lance do cartão vermelho de Kang-in Lee, tem uma história muito estranha com o Real Madrid".

E acrescentou: "Basta olhar para a temporada passada, em várias partidas diante do Real Madrid; já o pobre árbitro Ortiz, é evidente que não consegue lidar com a pressão em jogos desse tipo".

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