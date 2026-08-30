Em vídeo: Inter supera a armadilha do Cagliari e Napoli sofre derrota amarga

A Inter de Milão voltou com uma preciosa vitória fora de casa diante do Cagliari, por 1 a 0, na noite de domingo, pela segunda rodada da Serie A italiana.

O único gol da partida foi marcado por Hakan Çalhanoğlu, aos nove minutos, elevando a pontuação do atual campeão para 6 pontos na liderança, enquanto o Cagliari estacionou nos 3 pontos, na 13ª posição.

O site Football Italia destacou os principais lances do confronto, no qual a Inter de Milão precisou de apenas 9 minutos para quebrar o equilíbrio, quando Nicolò Barella avançou pelo lado direito para dentro e cruzou a bola para Hakan Çalhanoğlu, que a chutou de primeira com o pé direito de fora da área, mandando com precisão para o canto inferior do gol.

Lautaro Martínez soltou um chute que passou raspando a trave, depois de girar bem, enquanto Manuel Akanji subiu para uma bola de falta cobrada por Federico Dimarco, mas cabeceou por cima da trave mais distante.

Elia Caprile manteve o placar da partida, após defender um chute forte de Barella, antes de intervir novamente de forma brilhante ao afastar por cima do travessão uma finalização potente de Dimarco.

Após o início do segundo tempo, Caprile teve que se jogar rapidamente para afastar um chute de Esposito de cima da linha do gol, depois de mais um passe de Barella, mas o Cagliari começou a retomar a iniciativa quando a partida chegou aos 60 minutos.

Curtis Jones fez sua primeira aparição pela Inter, e John Stones também entrou vindo do banco de reservas, enquanto Alessandro Bastoni não conseguiu manter seu chute dentro do alvo após um cruzamento de Dimarco.

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