Em vídeo: Croácia derrota os astros de Gana... e acaba com o sonho da Escócia

A seleção croata venceu a seleção ganesa por 2 a 1 na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, na noite de sábado.
A Croácia entrou em campo com pressão ofensiva e quase marcou com um chute de Nikola Vlasic, mas a bola acertou a trave aos 17 minutos.
Petar Sušić abriu o placar para a Croácia aos 31 minutos.
A seleção ganesa quase empatou nove minutos depois, mas o chute de Antoine Semenyo passou rente à trave.
Aos 73 minutos, a seleção ganesa conseguiu empatar, graças ao gol de Derek Lukasevic.
Mas a seleção croata recuperou a vantagem novamente aos 83 minutos, com um gol de Nikola Vlašić.