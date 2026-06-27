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Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: Croácia derrota os astros de Gana... e acaba com o sonho da Escócia

Croácia x Gana
Croácia
Gana
Copa do Mundo
Escócia
Croácia
Gana

A seleção croata venceu a seleção ganesa por 2 a 1 na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, na noite de sábado.

A Croácia entrou em campo com pressão ofensiva e quase marcou com um chute de Nikola Vlasic, mas a bola acertou a trave aos 17 minutos.

Petar Sušić abriu o placar para a Croácia aos 31 minutos.

A seleção ganesa quase empatou nove minutos depois, mas o chute de Antoine Semenyo passou rente à trave.

Aos 73 minutos, a seleção ganesa conseguiu empatar, graças ao gol de Derek Lukasevic.

Mas a seleção croata recuperou a vantagem novamente aos 83 minutos, com um gol de Nikola Vlašić.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A derrota de Gana para a Croácia elimina a Escócia da Copa do Mundo

    A Croácia somou 6 pontos e ficou em segundo lugar no Grupo 12, enquanto Gana permaneceu com 4 pontos, na terceira posição.

    A Croácia se classificou para as oitavas de final como vice-campeã do grupo, ao lado da Inglaterra, líder (7 pontos), e Gana também se classificou entre os melhores terceiros.

    Ao mesmo tempo, a vitória da Croácia sobre a Gana acabou com o sonho da Escócia de chegar às oitavas de final da Copa do Mundo.

    A rede “Sky Sports” informou que a Escócia, que somava 3 pontos, precisava que a Gana vencesse a Croácia por uma diferença de pelo menos três gols.

    No entanto, a derrota de Gana para a Croácia tornou matematicamente impossível que a seleção da Escócia terminasse a competição entre as oito melhores equipes que ficaram em terceiro lugar.

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