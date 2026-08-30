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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Em vídeo: Chelsea sobrevive à reação do Brighton e alcança marca inédita

Chelsea x Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League
X. Alonso
J. Pedro
England

Emiliano Martínez sofre 3 gols em sua estreia pelo Chelsea

O Chelsea conquistou uma vitória emocionante sobre o seu visitante Brighton, pelo placar de 4 a 3, neste domingo, no estádio de Stamford Bridge, pela segunda rodada da Premier League.

O Chelsea entrou na partida com forte pressão ofensiva, que resultou em um gol logo cedo, aos quatro minutos, marcado por Romeo Lavia.

Dez minutos depois, Pedro Neto ampliou a vantagem do Chelsea, antes de João Pedro marcar o terceiro gol do time, aos 32 minutos.

Malick Yalcouyé diminuiu a diferença ao marcar o primeiro gol do Brighton, aos 35 minutos, encerrando o primeiro tempo com a vantagem do Chelsea por 3 a 1.

O Brighton se aproveitou do fogo amigo para marcar o seu segundo gol, com João Pedro fazendo contra, aos 63 minutos.

Aos 74 minutos, o jogador Cole Palmer marcou o quarto gol do Chelsea.

Pascal Groß fez o terceiro gol do Brighton, aos 90+6 minutos, encerrando a partida com a vitória do Chelsea por 4 a 3.

O Chelsea chegou a seis pontos, enquanto o Brighton permaneceu com três pontos. Vale lembrar que a partida marcou a estreia do recém-chegado Emiliano Martínez, que se juntou ao Chelsea recentemente, vindo do Aston Villa.

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    João Pedro entra para a história do Chelsea

    A conta da rede Opta, na plataforma X, informou que João Pedro se tornou o sexto jogador, e o primeiro na história do Chelsea, a marcar um gol, dar uma assistência e marcar um gol contra na mesma partida da Premier League inglesa, desde Son Heung-min, no confronto entre Tottenham e Manchester City em dezembro de 2023.

    Xabi Alonso, técnico do Chelsea, também se tornou apenas o quarto treinador cujo time marcou 7 gols ou mais em seus dois primeiros jogos na Premier League, depois de Bobby Robson, cujo time marcou 8 gols em setembro de 1999, Michael Laudrup, cujo time marcou 8 gols em agosto de 2012, e Marcelo Bielsa, cujo time marcou 7 gols em setembro de 2020.

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