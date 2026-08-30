Em vídeo: Chelsea sobrevive à reação do Brighton e alcança marca inédita

O Chelsea conquistou uma vitória emocionante sobre o seu visitante Brighton, pelo placar de 4 a 3, neste domingo, no estádio de Stamford Bridge, pela segunda rodada da Premier League.
O Chelsea entrou na partida com forte pressão ofensiva, que resultou em um gol logo cedo, aos quatro minutos, marcado por Romeo Lavia.
Dez minutos depois, Pedro Neto ampliou a vantagem do Chelsea, antes de João Pedro marcar o terceiro gol do time, aos 32 minutos.
Malick Yalcouyé diminuiu a diferença ao marcar o primeiro gol do Brighton, aos 35 minutos, encerrando o primeiro tempo com a vantagem do Chelsea por 3 a 1.
O Brighton se aproveitou do fogo amigo para marcar o seu segundo gol, com João Pedro fazendo contra, aos 63 minutos.
Aos 74 minutos, o jogador Cole Palmer marcou o quarto gol do Chelsea.
Pascal Groß fez o terceiro gol do Brighton, aos 90+6 minutos, encerrando a partida com a vitória do Chelsea por 4 a 3.
O Chelsea chegou a seis pontos, enquanto o Brighton permaneceu com três pontos. Vale lembrar que a partida marcou a estreia do recém-chegado Emiliano Martínez, que se juntou ao Chelsea recentemente, vindo do Aston Villa.
Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora