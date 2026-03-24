"Sim, esse é um objetivo. Ponto final", afirmou Lars Ricken recentemente ao jornal WAZ. O diretor esportivo anunciou que o Borussia Dortmund buscará contratar um ala ofensivo veloz na próxima janela de transferências de verão.
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Em um momento fatal! O ano de pesadelo do jovem talento do BVB já está completo
Puramente em teoria, Ricken e companhia nem precisariam procurar muito longe. Os dados do próprio elenco mostram, de fato, que tanto Cole Campbell quanto Julien Duranville têm contrato com o BVB até 2028.
Os dois jovens, atualmente emprestados, são velozes e bons no drible. Eles se encaixam no perfil procurado. Mas Ricken não pensou neles. No caso de Duranville, isso seria uma pena, já que o belga de 19 anos tem, afinal, um talento enorme. Assim como Campbell, ele só se juntou a um novo clube no inverno e, no FC Basel, já soma onze partidas.
No caso de Campbell, de 20 anos e sob contrato com o TSG 1899 Hoffenheim até o final da temporada, a situação é completamente diferente. O americano acumulou até agora apenas 323minutos de jogo em toda a temporada, distribuídos por sete partidas na Bundesliga, na 3. Liga e na Regionalliga West.
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Cole Campbell: O ano do terror está perfeito
O ano de pesadelo do jovem talento está, a esta altura, completo — e isso justamente em um momento crucial de sua carreira. Campbell, que estreou no time principal do Dortmund no ano passado, durante a onda de lesões que assolou o time sob o comando de Nuri Sahin, é um jogador ambicioso. Ele queria avançar rapidamente e, quando percebeu que o sucessor de Sahin, Niko Kovac, tinha outras prioridades, Campbell só queria sair.
Kovac teria, portanto, aconselhado Campbell a deixar o clube. Essa foi apenas uma das muitas notícias que marcaram o verão de Campbell, enquanto ele, em férias em Houston após a Copa do Mundo de Clubes — onde não jogou nem um minuto —, adoeceu com uma intoxicação alimentar.
O VfB Stuttgart e o Eintracht Frankfurt estavam intensamente interessados em Campbell, segundo se dizia. Em ambos os casos, a transferência estaria prestes a ser concretizada. Falava-se de uma quantia bastante alta de sete milhões de euros e de que o BVB preferia emprestá-lo para o exterior.
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Cole Campbell não joga pelo Hoffenheim
No fim das contas, no início de janeiro, a escolha recaiu sobre o Kraichgau. O acordo de empréstimo prevê que a taxa a ser paga ao Hoffenheim caia para zero euros quanto mais Campbell jogar. “Ele tem grandes expectativas em relação a si mesmo e estava insatisfeito com seu papel atual. Também por isso concordamos com esse empréstimo e acreditamos que ele terá mais tempo de jogo na segunda metade da temporada no TSG do que teve recentemente conosco”, disse o diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl, na despedida de Campbell.
O grande porém: atualmente, ele soma apenas 25 minutos em campo pelos profissionais na Bundesliga. Portanto, é mais do que questionável se o Hoffenheim exercerá a opção de compra incluída para o canhoto, que deve chegar a cerca de sete milhões de euros mais bônus.
Tudo isso está relacionado ao início difícil de Campbell no TSG. Enquanto o clube esperava, com o empréstimo, antecipar a provável saída do jogador-chave Bazoumana Toure no verão e testar Campbell a fundo durante esse período de experiência, o jogador, duas vezes convocado para a seleção sub-23, se lesionou muito rapidamente.
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Começo difícil para Cole Campbell no TSG
"No caso do Cole, a ideia é clara: queríamos ter novamente este ano o perfil do Toure. Uma das armas do Cole é a sua velocidade", confirmou também o técnico Christian Ilzer após a transferência. Mas então surgiram os prolongados problemas no tornozelo de Campbell. No final, eles lhe custaram sete partidas do campeonato; ele ficou fora por mais de um mês.
“Cole ficou lesionado por muito tempo, não foi uma situação fácil para ele. Você chega a um novo clube com grandes ambições, quer mostrar suas qualidades e, de repente, fica de fora por um longo período”, disse Ilzer no final de fevereiro, embora tenha atestado que o progresso do americano estava indo “na direção certa”.
Uma semana depois, Campbell integrou pela primeira vez o elenco do TSG. Na derrota por 0 a 1 para o St. Pauli, Ilzer o colocou em campo logo aos 86 minutos. Depois de dois jogos em que ficou no banco durante os 90 minutos, ele ainda conseguiu jogar 21 minutos na goleada de 0 a 5 contra o Leipzig. Ele acumulou o triplo desse tempo de jogo apenas dois dias depois, na derrota por 0 a 1 da equipe reserva na 3ª Divisão contra o Osnabrück. Foi a segunda partida consecutiva de Campbell como titular na equipe reserva. Já na semana anterior, contra o Stuttgart, ele jogou desde o início e saiu no intervalo.
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Por que é que o Cole Campbell foi para o Hoffenheim?
Justamente quando comparamos diretamente com Duranville, que não se tornou titular imediatamente em Basileia, mas esteve no time titular em seis das onze partidas e já participou de dois gols, surge a pergunta em relação a Campbell: por que ele foi para o Hoffenheim?
Afinal, o time de Ilzer — tirando a derrota por 0 a 5 para o Leipzig na sexta-feira — é a surpresa da liga. Lá não se joga em competições internacionais, portanto não há uma rotação elevada. E, para o técnico austríaco, há ainda menos motivos para reformular constantemente sua equipe de sucesso. Principalmente no ataque, que marca em média mais de dois gols por partida e no qual Toure, adversário de Campbell que está pelo menos duas categorias acima, se destaca constantemente.
No BVB, Campbell teria ficado profundamente decepcionado com o quanto suas perspectivas pioraram após a renovação de seu contrato no verão de 2024. O Dortmund teria prometido a ele, entre outras coisas, um papel de destaque na Copa do Mundo de Clubes em seu país natal. Mas esse sonho se desfez – de maneira tão brutal quanto está acontecendo agora com a participação da seleção principal na próxima Copa do Mundo.
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Competição Jogos oficiais Gols Assistências Minutos em campo Bundesliga 3 0 0 41 3ª Divisão 2 0 0 109 Liga Regional Oeste 2 0 2 173