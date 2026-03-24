Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cole CampbellGetty Images
Jochen Tittmar

Traduzido por

Em um momento fatal! O ano de pesadelo do jovem talento do BVB já está completo

O BVB emprestou Cole Campbell ao TSG 1899 Hoffenheim na janela de transferências de inverno, acreditando que o jogador de 20 anos teria mais tempo de jogo lá. No entanto, o que aconteceu foi exatamente o contrário.

"Sim, esse é um objetivo. Ponto final", afirmou Lars Ricken recentemente ao jornal WAZ. O diretor esportivo anunciou que o Borussia Dortmund buscará contratar um ala ofensivo veloz na próxima janela de transferências de verão.

  • Puramente em teoria, Ricken e companhia nem precisariam procurar muito longe. Os dados do próprio elenco mostram, de fato, que tanto Cole Campbell quanto Julien Duranville têm contrato com o BVB até 2028.

    Os dois jovens, atualmente emprestados, são velozes e bons no drible. Eles se encaixam no perfil procurado. Mas Ricken não pensou neles. No caso de Duranville, isso seria uma pena, já que o belga de 19 anos tem, afinal, um talento enorme. Assim como Campbell, ele só se juntou a um novo clube no inverno e, no FC Basel, já soma onze partidas.

    No caso de Campbell, de 20 anos e sob contrato com o TSG 1899 Hoffenheim até o final da temporada, a situação é completamente diferente. O americano acumulou até agora apenas 323minutos de jogo em toda a temporada, distribuídos por sete partidas na Bundesliga, na 3. Liga e na Regionalliga West. 

    • Publicidade
  • Cole CampbellGetty Images

    Cole Campbell: O ano do terror está perfeito

    O ano de pesadelo do jovem talento está, a esta altura, completo — e isso justamente em um momento crucial de sua carreira. Campbell, que estreou no time principal do Dortmund no ano passado, durante a onda de lesões que assolou o time sob o comando de Nuri Sahin, é um jogador ambicioso. Ele queria avançar rapidamente e, quando percebeu que o sucessor de Sahin, Niko Kovac, tinha outras prioridades, Campbell só queria sair.

    Kovac teria, portanto, aconselhado Campbell a deixar o clube. Essa foi apenas uma das muitas notícias que marcaram o verão de Campbell, enquanto ele, em férias em Houston após a Copa do Mundo de Clubes — onde não jogou nem um minuto —, adoeceu com uma intoxicação alimentar.

    O VfB Stuttgart e o Eintracht Frankfurt estavam intensamente interessados em Campbell, segundo se dizia. Em ambos os casos, a transferência estaria prestes a ser concretizada. Falava-se de uma quantia bastante alta de sete milhões de euros e de que o BVB preferia emprestá-lo para o exterior.

  • Cole CampbellIMAGO / foto2press

    Cole Campbell não joga pelo Hoffenheim

    No fim das contas, no início de janeiro, a escolha recaiu sobre o Kraichgau. O acordo de empréstimo prevê que a taxa a ser paga ao Hoffenheim caia para zero euros quanto mais Campbell jogar. “Ele tem grandes expectativas em relação a si mesmo e estava insatisfeito com seu papel atual. Também por isso concordamos com esse empréstimo e acreditamos que ele terá mais tempo de jogo na segunda metade da temporada no TSG do que teve recentemente conosco”, disse o diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl, na despedida de Campbell.

    O grande porém: atualmente, ele soma apenas 25 minutos em campo pelos profissionais na Bundesliga. Portanto, é mais do que questionável se o Hoffenheim exercerá a opção de compra incluída para o canhoto, que deve chegar a cerca de sete milhões de euros mais bônus.

    Tudo isso está relacionado ao início difícil de Campbell no TSG. Enquanto o clube esperava, com o empréstimo, antecipar a provável saída do jogador-chave Bazoumana Toure no verão e testar Campbell a fundo durante esse período de experiência, o jogador, duas vezes convocado para a seleção sub-23, se lesionou muito rapidamente.

  • Cole CampbellIMAGO / foto2press

    Começo difícil para Cole Campbell no TSG

    "No caso do Cole, a ideia é clara: queríamos ter novamente este ano o perfil do Toure. Uma das armas do Cole é a sua velocidade", confirmou também o técnico Christian Ilzer após a transferência. Mas então surgiram os prolongados problemas no tornozelo de Campbell. No final, eles lhe custaram sete partidas do campeonato; ele ficou fora por mais de um mês.

    “Cole ficou lesionado por muito tempo, não foi uma situação fácil para ele. Você chega a um novo clube com grandes ambições, quer mostrar suas qualidades e, de repente, fica de fora por um longo período”, disse Ilzer no final de fevereiro, embora tenha atestado que o progresso do americano estava indo “na direção certa”.

    Uma semana depois, Campbell integrou pela primeira vez o elenco do TSG. Na derrota por 0 a 1 para o St. Pauli, Ilzer o colocou em campo logo aos 86 minutos. Depois de dois jogos em que ficou no banco durante os 90 minutos, ele ainda conseguiu jogar 21 minutos na goleada de 0 a 5 contra o Leipzig. Ele acumulou o triplo desse tempo de jogo apenas dois dias depois, na derrota por 0 a 1 da equipe reserva na 3ª Divisão contra o Osnabrück. Foi a segunda partida consecutiva de Campbell como titular na equipe reserva. Já na semana anterior, contra o Stuttgart, ele jogou desde o início e saiu no intervalo.

  • Cole CampbellIMAGO / DeFodi Images

    Por que é que o Cole Campbell foi para o Hoffenheim?

    Justamente quando comparamos diretamente com Duranville, que não se tornou titular imediatamente em Basileia, mas esteve no time titular em seis das onze partidas e já participou de dois gols, surge a pergunta em relação a Campbell: por que ele foi para o Hoffenheim?

    Afinal, o time de Ilzer — tirando a derrota por 0 a 5 para o Leipzig na sexta-feira — é a surpresa da liga. Lá não se joga em competições internacionais, portanto não há uma rotação elevada. E, para o técnico austríaco, há ainda menos motivos para reformular constantemente sua equipe de sucesso. Principalmente no ataque, que marca em média mais de dois gols por partida e no qual Toure, adversário de Campbell que está pelo menos duas categorias acima, se destaca constantemente.  

    No BVB, Campbell teria ficado profundamente decepcionado com o quanto suas perspectivas pioraram após a renovação de seu contrato no verão de 2024. O Dortmund teria prometido a ele, entre outras coisas, um papel de destaque na Copa do Mundo de Clubes em seu país natal. Mas esse sonho se desfez – de maneira tão brutal quanto está acontecendo agora com a participação da seleção principal na próxima Copa do Mundo.

  • Cole Campbell: Estatísticas da temporada 2025/26

    Waldemar Anton: Estatísticas no BVB

    CompetiçãoJogos oficiaisGolsAssistênciasMinutos em campo
    Bundesliga30041
    3ª Divisão200109
    Liga Regional Oeste202173
Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Mainz crest
Mainz
M05
Bundesliga
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB