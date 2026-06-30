Eliminação da Alemanha garante Brasil como único pentacampeão até 2030

Os alemães iniciaram a competição com quatro conquistas — em 1954, 1974, 1990 e 2014 — e eram os únicos que poderiam igualar a marca brasileira caso levantassem a taça nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, a campanha chegou ao fim nos pênaltis após empate por 1 a 1 com o Paraguai.

O Brasil ocupa sozinho o topo da lista de maiores campeões do mundo desde a conquista do pentacampeonato, em 2002, na vitória sobre a Alemanha na final disputada em Yokohama, no Japão. Desde então, nenhuma seleção conseguiu alcançar os cinco títulos brasileiros.

Outra equipe que poderia dividir a segunda colocação do ranking histórico é a Itália, também tetracampeã mundial. Entretanto, os italianos ficaram fora da Copa de 2026 após não conseguirem a classificação para o torneio.