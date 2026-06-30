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Pedro Augusto Dias

Eliminação da Alemanha garante Brasil como único pentacampeão até 2030

Copa do Mundo
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Resultado diante do Paraguai impede que os alemães igualem os cinco títulos da seleção brasileira e mantém o país isolado no topo da história da Copa do Mundo

Com a eliminação da Alemanha para o Paraguai na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira já sabe que seguirá, por pelo menos mais quatro anos, como a única dona de cinco títulos mundiais.

A derrota alemã encerrou a última possibilidade de outra seleção alcançar o Brasil ainda nesta edição do torneio.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil no topo

    Os alemães iniciaram a competição com quatro conquistas — em 1954, 1974, 1990 e 2014 — e eram os únicos que poderiam igualar a marca brasileira caso levantassem a taça nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, a campanha chegou ao fim nos pênaltis após empate por 1 a 1 com o Paraguai.

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    O Brasil ocupa sozinho o topo da lista de maiores campeões do mundo desde a conquista do pentacampeonato, em 2002, na vitória sobre a Alemanha na final disputada em Yokohama, no Japão. Desde então, nenhuma seleção conseguiu alcançar os cinco títulos brasileiros.

    Outra equipe que poderia dividir a segunda colocação do ranking histórico é a Itália, também tetracampeã mundial. Entretanto, os italianos ficaram fora da Copa de 2026 após não conseguirem a classificação para o torneio.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Outras seleções querem ampliar a marca

    Embora ninguém possa alcançar o Brasil nesta edição, algumas seleções ainda têm a oportunidade de ampliar suas próprias galerias de títulos. A Argentina segue na disputa em busca do quarto troféu, enquanto a França tenta conquistar o tricampeonato. Espanha e Inglaterra, campeãs uma vez cada, também permanecem vivas na competição.

    A eliminação também representa mais um capítulo da sequência irregular vivida pela Alemanha em Copas do Mundo. Depois de cair ainda na fase de grupos nas edições de 2018 e 2022, a equipe voltou a disputar o mata-mata em 2026, mas acabou surpreendida pelo Paraguai logo em seu primeiro confronto eliminatório.

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