“Eles perderam a personalidade!” – Jamie Redknapp critica duramente o “horrível” Tottenham após a goleada sofrida contra o Arsenal no clássico e emite seu veredicto sobre o rebaixamento

Apesar das críticas dirigidas às suas recentes atuações, Redknapp continua esperançoso de que a reputação do clube seja suficiente para ajudá-lo a superar os jogos restantes. No entanto, ele admitiu que seu otimismo se baseia mais na reputação histórica do que em qualquer evidência tangível vista em campo nesta temporada. O próximo confronto contra o Fulham é agora visto como um jogo que o clube precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.

“Acho que eles vão se manter na primeira divisão? Sim, mas em que estou me baseando? Em absolutamente nada. Não estou me baseando em nenhum fato, apenas sinto que, provavelmente por se tratar do Tottenham, eles permanecerão na primeira divisão”, confessou Redknapp. “Mas eles precisam mostrar personalidade. Ele precisa obter resultados rapidamente, porque eles estão obviamente em uma situação muito ruim. Mas acredito que eles encontrarão algo e conseguirão se manter na primeira divisão. Mas isso não pode continuar acontecendo todos os anos.”

A nomeação de Tudor como solução provisória após a demissão de Thomas Frank tinha como objetivo proporcionar um “novo impulso do técnico”, mas os ajustes táticos do croata saíram pela culatra de forma espetacular contra um Arsenal em alta. Tudor tentou um sistema de marcação homem a homem de alto risco que foi explorado impiedosamente pelos movimentos de Eze e Gyokeres.

Redknapp apontou essas experiências fracassadas como um sinal dos problemas profundos que atualmente assolam o time de cima a baixo, acrescentando: “Sim, eles têm lesões, mas ele chegou hoje para mudar e passar para o homem a homem — isso não funcionou.”