“Eles perderam a personalidade!” – Jamie Redknapp critica duramente o “horrível” Tottenham após a goleada sofrida contra o Arsenal no clássico e emite seu veredicto sobre o rebaixamento
Os Gunners desmantelam os lamentáveis Spurs
O Arsenal recuperou a liderança de cinco pontos na Premier League com uma vitória dominante por 4 a 1 no clássico do norte de Londres, no Tottenham Hotspur Stadium. Após um empate no meio da semana contra o Wolves, Eze e Gyokeres marcaram dois gols cada um para silenciar os críticos do Arsenal. O Spurs empatou brevemente com Randal Kolo Muani após o primeiro gol de Eze, mas os Gunners dominaram o segundo tempo, deixando seus rivais na zona de rebaixamento, com Gyokeres selando a goleada.
O resultado deixa o Spurs em uma posição perigosa, com o técnico interino Igor Tudor lutando para conter uma queda que fez com que o clube não conseguisse registrar uma única vitória no campeonato desde o início do ano. Redknapp, que foi capitão do clube durante sua carreira de jogador, ficou visivelmente irritado com a falta de garra demonstrada pelos jogadores atuais, que foram derrotados por seus maiores rivais em casa.
Spurs em queda livre total
Com a última vitória do clube no campeonato datando de 28 de dezembro, as estatísticas pintam um quadro sombrio para uma equipe que ainda há pouco tempo competia na Europa. A derrota para o time de Mikel Arteta, que disputa o título, foi apenas o mais recente capítulo de uma sequência desastrosa, na qual o atual campeão da Liga Europa conquistou apenas quatro pontos nos últimos nove jogos.
Falando como comentarista da Sky Sports, Redknapp não mediu palavras quando questionado se seu antigo time estava agora em risco real de rebaixamento.
“Claro que estão, eles não ganham uma partida desde 2026. Eles têm jogado muito mal. É um time sem personalidade, eles tiveram um bypass de personalidade”, disse Redknapp, furioso, durante a análise pós-jogo. A avaliação do ex-meio-campista reflete um sentimento crescente de pavor no Tottenham Hotspur Stadium, onde o otimismo de épocas anteriores foi substituído pela fria realidade de uma segunda batalha consecutiva contra o rebaixamento, após o 17º lugar na temporada passada sob o comando de Ange Postecoglou.
O Tottenham conseguirá evitar o rebaixamento?
Apesar das críticas dirigidas às suas recentes atuações, Redknapp continua esperançoso de que a reputação do clube seja suficiente para ajudá-lo a superar os jogos restantes. No entanto, ele admitiu que seu otimismo se baseia mais na reputação histórica do que em qualquer evidência tangível vista em campo nesta temporada. O próximo confronto contra o Fulham é agora visto como um jogo que o clube precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.
“Acho que eles vão se manter na primeira divisão? Sim, mas em que estou me baseando? Em absolutamente nada. Não estou me baseando em nenhum fato, apenas sinto que, provavelmente por se tratar do Tottenham, eles permanecerão na primeira divisão”, confessou Redknapp. “Mas eles precisam mostrar personalidade. Ele precisa obter resultados rapidamente, porque eles estão obviamente em uma situação muito ruim. Mas acredito que eles encontrarão algo e conseguirão se manter na primeira divisão. Mas isso não pode continuar acontecendo todos os anos.”
A nomeação de Tudor como solução provisória após a demissão de Thomas Frank tinha como objetivo proporcionar um “novo impulso do técnico”, mas os ajustes táticos do croata saíram pela culatra de forma espetacular contra um Arsenal em alta. Tudor tentou um sistema de marcação homem a homem de alto risco que foi explorado impiedosamente pelos movimentos de Eze e Gyokeres.
Redknapp apontou essas experiências fracassadas como um sinal dos problemas profundos que atualmente assolam o time de cima a baixo, acrescentando: “Sim, eles têm lesões, mas ele chegou hoje para mudar e passar para o homem a homem — isso não funcionou.”
O que vem a seguir para o Tottenham
O desafio para Tudor é ainda mais complexo pelo fato de que o Tottenham ainda está, de alguma forma, equilibrando uma tentativa de sobrevivência nacional com uma campanha na Liga dos Campeões, após terminar entre os oito primeiros. Essa dupla exigência está levando um elenco reduzido ao seu limite, e Redknapp alertou que o clube não pode se dar ao luxo de continuar repetindo esses erros. O ciclo de mudanças na gestão e contratações ruins deixou o clube em seu pior momento na história recente, e as coisas não ficam mais fáceis para o técnico interino, que está sob pressão. O Spurs agora precisa se recuperar para uma viagem difícil ao oeste de Londres no próximo domingo, onde enfrentará o resistente Fulham no Craven Cottage, em uma partida que pode ser decisiva para sua permanência na primeira divisão.
