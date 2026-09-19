De acordo com La Gazzetta dello Sport, o ex-meio-campista de Inter e Roma Radja Nainggolan projetou o próximo duelo da Serie A entre Roma e Inter de Milão, classificando os atuais campeões visitantes como a equipe claramente a ser batida na corrida pelo título. Ele destacou a profundidade do elenco de Cristian Chivu e a experiência recente em finais europeias como fatores decisivos.

No entanto, o ex-internacional belga insistiu que a partida serve como o teste definitivo para a equipe em evolução de Gian Piero Gasperini.

"A Inter hoje é uma equipe bem montada, chegou a duas finais de Champions League e tem reservas importantes", afirmou Nainggolan em entrevista publicada pela La Gazzetta dello Sport. "O Scudetto que o Napoli venceu há duas temporadas foi perdido pela Inter, na minha opinião. Hoje eles não têm rivais, mas respeitar o adversário não significa deixar de atacar."