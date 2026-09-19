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"Eles não têm rivais!" - Radja Nainggolan faz previsão ousada sobre a Inter antes do confronto com a Roma
Nainggolan aponta a Inter como favorita para o teste no Olímpico
De acordo com La Gazzetta dello Sport, o ex-meio-campista de Inter e Roma Radja Nainggolan projetou o próximo duelo da Serie A entre Roma e Inter de Milão, classificando os atuais campeões visitantes como a equipe claramente a ser batida na corrida pelo título. Ele destacou a profundidade do elenco de Cristian Chivu e a experiência recente em finais europeias como fatores decisivos.
No entanto, o ex-internacional belga insistiu que a partida serve como o teste definitivo para a equipe em evolução de Gian Piero Gasperini.
"A Inter hoje é uma equipe bem montada, chegou a duas finais de Champions League e tem reservas importantes", afirmou Nainggolan em entrevista publicada pela La Gazzetta dello Sport. "O Scudetto que o Napoli venceu há duas temporadas foi perdido pela Inter, na minha opinião. Hoje eles não têm rivais, mas respeitar o adversário não significa deixar de atacar."
- Getty Images Sport
Pressão sobre o goleiro e ameaça de Dybala em destaque
Nainggolan apontou a solidez defensiva e a fase dos goleiros como elementos cruciais que podem definir a partida no Stadio Olimpico. Ele elogiou a consistência de Mile Svilar pela Roma, mas alertou que o goleiro da Inter, Josep Martinez, enfrenta uma pressão imensa como titular em sua primeira temporada após erros recentes.
O meio-campista também apontou Paulo Dybala como o jogador mais capaz de decidir o confronto para os mandantes.
"Svilar foi muito bem no ano passado e está confirmando isso, enquanto Martinez está em seu primeiro ano como titular e você sente a pressão", observou Nainggolan. "Dybala pode fazer a diferença nesses jogos, ele é um jogador fantástico."
Dilemas defensivos enfrentados por Gasperini contra Lautaro
Ao abordar a configuração tática de Gasperini, Nainggolan pediu ao comandante da Roma que priorize a solidez defensiva ao escolher um zagueiro central para marcar o capitão da Inter, Lautaro Martinez. Ele alertou contra correr riscos com opções ainda não testadas em jogos de grande porte.
O belga também elogiou a evolução tática da Roma, destacando as chegadas de Gianluca Mancini ao ataque como uma arma importante.
"Ndicka ou Balerdi? Todos os defensores da Roma estão indo bem, mas para um jogo como esse e contra um adversário tão forte, escalar Balerdi pode ser arriscado", explicou Nainggolan. "Eu jogaria com os que passam mais segurança."
- aal.photo
Carinho persistente por Roma serve de pano de fundo para duelo de alto risco
Embora esteja focado principalmente na batalha tática, Nainggolan admitiu que sua duradoura ligação emocional com a Roma torna especial assistir a esses confrontos. O meio-campista do Patro Eisden relembrou como mentiras de dirigentes do clube forçaram sua saída para a Inter em 2018, apesar de anteriormente ter recusado ofertas do Chelsea e da China para ficar.
Ele expressou admiração pelo estilo ofensivo de Gasperini, observando que teria adorado jogar ao lado do atacante Donyell Malen no sistema atual.
O próximo duelo promete fortes emoções, já que a Roma tenta superar seus limites do passado contra o líder da liga.
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