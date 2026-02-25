Getty Images Sport
“Eles não nos devolverão o ponto!” - Joan Laporta responde à admissão do erro da Comissão de Árbitros Espanhola sobre a “falta flagrante” na derrota do Barcelona para o Girona
A fúria do Barcelona pelo erro do Girona
O incidente em questão ocorreu durante os minutos finais da partida, quando Claudio Echeverri, emprestado pelo Manchester City, pareceu derrubar Kounde com uma entrada violenta antes de Fran Beltran marcar o gol decisivo. Embora o técnico Hansi Flick tenha afirmado que não queria usar isso como desculpa em suas reflexões pós-jogo, a diretoria do clube tem sido muito mais veemente em relação à injustiça percebida. A admissão da CTA confirma que o VAR deveria ter intervindo para penalizar a “entrada imprudente” que mudou o rumo do jogo.
- AFP
O que Laporta disse?
Falando durante um evento de campanha em Mercabarna, onde foi visto interagindo com trabalhadores e até mesmo subindo brevemente em uma empilhadeira, Laporta não se conteve. “A sensação que me resta é que foi reconhecido que nossa reclamação é bem fundamentada. Toda essa confusão poderia ter sido evitada se o VAR tivesse intervindo. Foi uma falta flagrante, e todas as faltas são punidas. Corrigir é sensato, eu os parabenizo, mas eles não vão nos devolver aquele ponto”, lamentou Laporta, que recentemente renunciou ao cargo de presidente do Barcelona para se candidatar à reeleição.
O relatório formal da CTA sobre o incidente foi bastante explícito sobre a falha da tecnologia naquela noite. Após a admissão, a conta oficial do clube nas redes sociais chegou a criticar as autoridades, postando: “Assumir um erro é um grande passo. Evitar é o próximo.” Essa troca pública de farpas destaca a postura do Barça de que atualmente está travando uma batalha difícil contra vários fatores externos, enquanto busca garantir o título nacional contra o rival Real Madrid.
Um esforço titânico contra “todos e tudo”
Apesar do revés, Laporta está usando a controvérsia para alimentar a motivação do time para o restante da campanha. Ele reiterou sua convicção de que a equipe deve ser significativamente melhor que seus adversários para garantir que os resultados não fiquem nas mãos dos árbitros. “Esperamos que isso não se repita. É uma motivação extra para os jogadores. Temos que ser muito superiores aos nossos rivais para vencer. A equipe está focada, temos talento, comprometimento e faremos um esforço titânico”, explicou ele aos torcedores e à mídia reunidos.
Sua retórica tem se concentrado cada vez mais em uma “mentalidade de cerco” à medida que a temporada chega ao fim. Ele concluiu seu discurso com uma mensagem desafiadora sobre as aspirações do clube ao título, afirmando: “Estou convencido de que venceremos o campeonato contra tudo e todos”. Essa postura desafiadora surge em um momento em que a diferença na liderança da tabela diminuiu, fazendo com que cada decisão da arbitragem pareça um potencial ponto de virada em uma batalha histórica pela supremacia espanhola.
- AFP
A análise técnica da falha do VAR
Em sua declaração conjunta com a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a CTA esclareceu que Echeverri realmente cometeu uma infração antes do gol da vitória ser marcado. Eles observaram que a lei relativa a faltas e conduta antidesportiva era aplicável, uma vez que a ação do atacante do Girona tirou o zagueiro da jogada usando força excessiva. De acordo com o protocolo atual, isso foi considerado um “erro claro e óbvio” que exigia uma revisão no monitor ao lado do campo, uma etapa que foi inexplicavelmente ignorada pelos árbitros do VAR em serviço durante a partida.
Embora a admissão represente uma vitória moral para o Barcelona, a realidade da tabela classificativa permanece inalterada. A equipe de Hansi Flick agora deve deixar a controvérsia para trás enquanto se prepara para uma reta final exaustiva. Com a temporada chegando ao fim e um Clássico monumental no horizonte em maio, o Blaugrana espera que o apelo de Laporta por padrões mais elevados seja ouvido pela comissão de arbitragem para garantir que o título seja decidido pelos jogadores em campo, e não por erros na cabine do VAR.
