“Eles não nos devolverão o ponto!” - Joan Laporta responde à admissão do erro da Comissão de Árbitros Espanhola sobre a “falta flagrante” na derrota do Barcelona para o Girona

Falando durante um evento de campanha em Mercabarna, onde foi visto interagindo com trabalhadores e até mesmo subindo brevemente em uma empilhadeira, Laporta não se conteve. “A sensação que me resta é que foi reconhecido que nossa reclamação é bem fundamentada. Toda essa confusão poderia ter sido evitada se o VAR tivesse intervindo. Foi uma falta flagrante, e todas as faltas são punidas. Corrigir é sensato, eu os parabenizo, mas eles não vão nos devolver aquele ponto”, lamentou Laporta, que recentemente renunciou ao cargo de presidente do Barcelona para se candidatar à reeleição.

O relatório formal da CTA sobre o incidente foi bastante explícito sobre a falha da tecnologia naquela noite. Após a admissão, a conta oficial do clube nas redes sociais chegou a criticar as autoridades, postando: “Assumir um erro é um grande passo. Evitar é o próximo.” Essa troca pública de farpas destaca a postura do Barça de que atualmente está travando uma batalha difícil contra vários fatores externos, enquanto busca garantir o título nacional contra o rival Real Madrid.