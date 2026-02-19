Getty Images Sport
“Eles não deveriam estar no jogo” – O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, envia uma forte mensagem contra o racismo após os insultos a Vinicius Jr
Rosenior se manifesta a favor de Vinicius Jr em meio a investigação por abuso racial
Rosenior se pronunciou enquanto a controvérsia continua após as acusações de abuso racial feitas contra Prestianni na terça-feira. José Mourinho e Mark Clattenburg foram criticados por suas respostas ao incidente, enquanto o Benfica divulgou posts nas redes sociais em defesa do seu jogador, o que agravou ainda mais a situação.
Uma investigação sobre o que foi dito por Prestianni está em andamento, e ele pode enfrentar uma suspensão mínima de 10 jogos se for considerado culpado de abuso racial, de acordo com o The Mirror. O argentino negou as acusações em uma declaração nas redes sociais.
Em entrevista coletiva na quinta-feira, Rosenior deu sua opinião sobre a situação em uma resposta empática a Vinicius Jr. Ele deixou claro que não há lugar para discriminação racial no futebol, afirmando que qualquer pessoa considerada culpada de racismo “não deveria estar no jogo”.
O que Rosenior disse sobre as acusações de racismo contra Vinicius Jr.
Rosenior disse aos repórteres, conforme relatado pelo The Independent: “É perturbador. Sempre é preciso ter em conta o contexto. O que posso dizer é que qualquer forma de racismo na sociedade, não apenas no futebol, é inaceitável.
Não posso falar sobre um incidente que está sob investigação. Não vou falar sobre esse incidente. O que eu diria é que, quando você vê um jogador chateado como Vinicius Jr estava, normalmente eles estão chateados por um motivo.”
Rosenior acrescentou, provavelmente em referência aos comentários de Mourinho após o jogo, que a raça nunca deve ser um fator, “independentemente de como um jogador comemora”.
“Eu mesmo já sofri abuso racial”, continuou Rosenior. “Conheço pessoas que sofreram e o que as pessoas precisam entender é que, quando você é julgado por algo de que deveria se orgulhar, é a pior coisa que pode acontecer.
“Se qualquer jogador, técnico ou dirigente for considerado culpado de racismo, não deve permanecer no esporte. É simples assim.
“Esta é uma situação muito complexa quando se fala de raça ou gênero. Há muitas coisas que precisam mudar na sociedade. Para ser sincero, isso me deixa revoltado. Acho que há um debate mais amplo do que o futebol. Acho que é preciso haver mais responsabilidade por essas coisas que precisam ser erradicadas.”
Comentários de Mourinho enquanto ex-treinador do Chelsea são alvo de críticas
Isso aconteceu depois que o ex-técnico do Chelsea, Mourinho, disse após a partida, após o incidente, levando a acusações de manipulação psicológica: “Deve ser o momento louco do jogo, um gol incrível. Infelizmente, [ele] não ficou apenas feliz por marcar aquele gol surpreendente. Quando você marca um gol como esse, você comemora de forma respeitosa.”
Ele acrescentou: “Eu disse a [Vinicius] que, quando você marca um gol como esse, você apenas comemora e volta. Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade da história deste clube [Eusébio] era negra.
“Este clube, a última coisa que é, é racista. Se na sua cabeça havia algo relacionado a isso, este é o Benfica.
Eles [Vinicius e Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas eu não acredito em um ou outro. Quero ser independente.”
Investigação deve continuar com a segunda partida da Liga dos Campeões à vista
A investigação sobre o incidente no Estádio da Luz deverá demorar várias semanas, o que significa que Prestianni poderá estar disponível para jogar quando o Benfica se deslocar ao Real na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira. As repercussões dos comentários feitos por Mourinho e pelo Benfica irão, sem dúvida, continuar nos próximos dias.
O Chelsea recebe o Burnley, 19º colocado, na Premier League no sábado e espera voltar a vencer, buscando uma vaga entre os quatro primeiros sob o comando de Rosenior nesta temporada, com uma viagem ao Emirates para enfrentar o Arsenal em 1º de março.
