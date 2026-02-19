“Eles não deveriam estar no jogo” – O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, envia uma forte mensagem contra o racismo após os insultos a Vinicius Jr

Rosenior disse aos repórteres, conforme relatado pelo The Independent: “É perturbador. Sempre é preciso ter em conta o contexto. O que posso dizer é que qualquer forma de racismo na sociedade, não apenas no futebol, é inaceitável.

Não posso falar sobre um incidente que está sob investigação. Não vou falar sobre esse incidente. O que eu diria é que, quando você vê um jogador chateado como Vinicius Jr estava, normalmente eles estão chateados por um motivo.”

Rosenior acrescentou, provavelmente em referência aos comentários de Mourinho após o jogo, que a raça nunca deve ser um fator, “independentemente de como um jogador comemora”.

“Eu mesmo já sofri abuso racial”, continuou Rosenior. “Conheço pessoas que sofreram e o que as pessoas precisam entender é que, quando você é julgado por algo de que deveria se orgulhar, é a pior coisa que pode acontecer.

“Se qualquer jogador, técnico ou dirigente for considerado culpado de racismo, não deve permanecer no esporte. É simples assim.

“Esta é uma situação muito complexa quando se fala de raça ou gênero. Há muitas coisas que precisam mudar na sociedade. Para ser sincero, isso me deixa revoltado. Acho que há um debate mais amplo do que o futebol. Acho que é preciso haver mais responsabilidade por essas coisas que precisam ser erradicadas.”