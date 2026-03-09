“Eles me disseram que não” – Xavi, furioso, revela que o Barcelona o impediu de contratar estrela do Arsenal

Talvez o mais doloroso para os torcedores do Barcelona seja . Xavi insiste que o acordo estava praticamente fechado do ponto de vista esportivo, mas a alta administração do clube atrasou o processo.

“O presidente também não está dizendo a verdade. Leo estava contratado. Em janeiro de 2023, depois de ganhar a Copa do Mundo, entramos em contato e ele me disse que estava animado para voltar, e eu percebi isso. Conversamos até março e eu disse a ele: ‘Tudo bem, quando você me der o sinal verde, vou falar com o presidente, porque considero uma boa jogada do ponto de vista futebolístico’”, explicou Xavi.

“Então o que aconteceu? O presidente começou a negociar o contrato com o pai de Leo, e tínhamos a aprovação da La Liga, mas foi o presidente que jogou tudo fora. Ele explicou o motivo? Laporta me disse, e cito, que se Leo voltasse, ele iria declarar guerra contra ele e que não poderia permitir isso. E então, de repente, Leo parou de atender minhas ligações porque lhe disseram do outro lado da linha que não poderia ser feito. Quando liguei para o pai dele, disse: 'Isso não pode ser, Jorge', e ele respondeu: 'Fale com o presidente'. Insisti que estávamos conversando com Leo há cinco meses, que era um negócio fechado, que não havia dúvidas sobre sua habilidade futebolística e que, financeiramente, iríamos para Montjuïc e faríamos isso.”