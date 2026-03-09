Getty Images Sport
“Eles me disseram que não” – Xavi, furioso, revela que o Barcelona o impediu de contratar estrela do Arsenal
A crescente reputação de Zubimendi
Naquela época, Zubimendi jogava pelo Real Sociedad, onde construiu uma sólida reputação como um dos meio-campistas defensivos mais consistentes da La Liga. Ele venceu o Campeonato Europeu de 2024 e a Liga das Nações da UEFA de 2023 com a Espanha, além de conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Além disso, o meio-campista levantou a Copa del Rey com o Real Sociedad em 2020. Apesar da crescente reputação de Zubimendi, que acabou levando-o a se juntar ao Arsenal de Mikel Arteta em uma transação de £ 60 milhões, os dirigentes do Barcelona afirmaram que a transferência era impossível.
O colapso interno no Camp Nou
Refletindo sobre a saga, Xavi foi muito claro sobre o assunto ao falar com o La Vanguardiasobre sua principal prioridade em termos de transferências: “Sergio Busquets estava saindo, então pedi que contratassem Zubimendi e eles me disseram que não por motivos financeiros.” A relação do técnico com o presidente Joan Laporta também foi analisada minuciosamente, com Xavi admitindo que se sentiu traído depois de ter sido inicialmente trazido de volta para salvar o clube. “É claro que cometemos erros e temos sido muito autocríticos, tanto pessoalmente quanto com a equipe, por meio de reuniões”, disse ele. “Para resumir brevemente, diria que minhas expectativas em relação ao clube diminuíram com o tempo. Assinei pelo Barça graças a ele [Laporta], mas ele acabou me decepcionando.” Xavi revelou o atrito interno que acabou definindo seu mandato, destacando a diferença entre sua visão esportiva e as ações do clube. “A história que está sendo contada pelo clube é completamente falsa, e sinto a necessidade de me explicar – é algo que tenho guardado dentro de mim e preciso esclarecer”, afirmou.
O retorno fracassado de Lionel MessiTalvez o mais doloroso para os torcedores do Barcelona seja . Xavi insiste que o acordo estava praticamente fechado do ponto de vista esportivo, mas a alta administração do clube atrasou o processo.
“O presidente também não está dizendo a verdade. Leo estava contratado. Em janeiro de 2023, depois de ganhar a Copa do Mundo, entramos em contato e ele me disse que estava animado para voltar, e eu percebi isso. Conversamos até março e eu disse a ele: ‘Tudo bem, quando você me der o sinal verde, vou falar com o presidente, porque considero uma boa jogada do ponto de vista futebolístico’”, explicou Xavi.
“Então o que aconteceu? O presidente começou a negociar o contrato com o pai de Leo, e tínhamos a aprovação da La Liga, mas foi o presidente que jogou tudo fora. Ele explicou o motivo? Laporta me disse, e cito, que se Leo voltasse, ele iria declarar guerra contra ele e que não poderia permitir isso. E então, de repente, Leo parou de atender minhas ligações porque lhe disseram do outro lado da linha que não poderia ser feito. Quando liguei para o pai dele, disse: 'Isso não pode ser, Jorge', e ele respondeu: 'Fale com o presidente'. Insisti que estávamos conversando com Leo há cinco meses, que era um negócio fechado, que não havia dúvidas sobre sua habilidade futebolística e que, financeiramente, iríamos para Montjuïc e faríamos isso.”
O pedido de desculpas de Flick pela transição desajeitada
Embora a saída de Xavi tenha sido complicada, ele compartilhou uma anedota surpreendente sobre seu sucessor, Hansi Flick, que demonstrou um nível de classe que a diretoria aparentemente não tinha. Flick teria visitado a casa de Xavi para se desculpar pela natureza embaraçosa da transição, que ocorreu pelas costas de Xavi. “Ele veio se desculpar quando eu perguntei se o clube realmente havia conversado com ele enquanto eu era o técnico, durante aquelas duas ou três semanas em que o clube já havia decidido me demitir, mas ninguém me disse diretamente”, disse Xavi.
“Ele se desculpou, conversamos por mais de duas horas, foi fantástico. O clube disse a ele para não me contar nada, e foi por isso que ele foi à minha casa para se desculpar. Ele é um cara legal, muito honrado, e fico feliz que esteja indo bem.”
