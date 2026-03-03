O atrito entre o jovem zagueiro e a diretoria do clube chegou a um ponto crítico por causa de gestos simbólicos de status. Jimenez sentiu uma clara falta de confiança, o que acabou levando a uma quebra em sua disciplina profissional. “No início da temporada, pedi a camisa número 2”, confessou. “Eu a queria pela tradição dos grandes laterais. Eles disseram que não, que eu não estava pronto, que era muito imaturo. Eles estavam errados. A partir daí, é verdade, perdi a concentração e cheguei atrasado algumas vezes.”

Essa tensão interna transbordou em um escândalo público envolvendo uma mensagem privada vazada depois que ele permaneceu como reserva não utilizado por Max Allegri. Criticando seu técnico, ele disse: “Eu nem joguei... esse técnico de merda”. Olhando para trás, Jimenez está arrependido. “Foi uma coisa estúpida. Não acho que Allegri seja um ‘técnico de merda’ e sua história prova isso”, esclareceu. “Eu não tinha jogado e estava com raiva. Mandei a mensagem para a pessoa errada. Desde o primeiro dia, pedi desculpas a Allegri: não acredito no que escrevi. E ele aceitou minhas desculpas. Mas todas essas situações tiraram minha paz de espírito e fui eu quem pedi ao clube para encontrar soluções: o Milan é um clube que amo e não queria me sentir mal ou influenciar negativamente a equipe com um momento ruim meu.”