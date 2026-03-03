getty
“Eles deveriam ter acreditado mais em mim!” – O astro do Bournemouth critica o AC Milan e esclarece a crítica ao técnico Max Allegri, revelando que “não queria sair” para jogar pelo Cherries
Uma saída amarga alimentada pela falta de confiança
Jimenez deixou inicialmente o Milan para jogar pelo Bournemouth por empréstimo em setembro passado e, após uma passagem impressionante, o Cherries já garantiu sua transferência definitiva por € 18,5 milhões, que entrará em vigor no verão. No entanto, o lateral-direito quebrou o silêncio sobre a profunda frustração que motivou sua saída do San Siro, admitindo que planejava ficar antes de finalmente desistir de um futuro no clube. Em entrevista a GianlucaDiMarzio, o lateral espanhol de 20 anos abordou imediatamente a questão subjacente à sua saída, afirmando: “Não me deram a responsabilidade que eu achava que merecia, eles deveriam ter acreditado mais em mim”.
Apesar de seu desejo inicial de permanecer e lutar por seu lugar, o zagueiro se sentiu completamente subestimado pela hierarquia rossonera no início da nova campanha. “Eu estava muito feliz no Milan: não queria sair. Mas quando a temporada começou, percebi que não seria um protagonista: houve várias situações que não gostei”, revelou.
A camisa nº 2 rejeitada e o insulto de Allegri
O atrito entre o jovem zagueiro e a diretoria do clube chegou a um ponto crítico por causa de gestos simbólicos de status. Jimenez sentiu uma clara falta de confiança, o que acabou levando a uma quebra em sua disciplina profissional. “No início da temporada, pedi a camisa número 2”, confessou. “Eu a queria pela tradição dos grandes laterais. Eles disseram que não, que eu não estava pronto, que era muito imaturo. Eles estavam errados. A partir daí, é verdade, perdi a concentração e cheguei atrasado algumas vezes.”
Essa tensão interna transbordou em um escândalo público envolvendo uma mensagem privada vazada depois que ele permaneceu como reserva não utilizado por Max Allegri. Criticando seu técnico, ele disse: “Eu nem joguei... esse técnico de merda”. Olhando para trás, Jimenez está arrependido. “Foi uma coisa estúpida. Não acho que Allegri seja um ‘técnico de merda’ e sua história prova isso”, esclareceu. “Eu não tinha jogado e estava com raiva. Mandei a mensagem para a pessoa errada. Desde o primeiro dia, pedi desculpas a Allegri: não acredito no que escrevi. E ele aceitou minhas desculpas. Mas todas essas situações tiraram minha paz de espírito e fui eu quem pedi ao clube para encontrar soluções: o Milan é um clube que amo e não queria me sentir mal ou influenciar negativamente a equipe com um momento ruim meu.”
Defendendo ex-gerentes e reconstruindo a confiança
Antes de sua saída abrupta, Jimenez passou por um período bastante turbulento no San Siro, sob o comando de vários treinadores, incluindo Paulo Fonseca e Sérgio Conceição. Quando questionado sobre aquela temporada difícil, que terminou com um decepcionante oitavo lugar para o clube histórico, o zagueiro surpreendentemente se apressou em defender a dupla portuguesa contra as pesadas críticas que enfrentavam.
“Não acho que tenha sido um problema de treinamento”, observou Jimenez, tirando a culpa do banco de reservas e colocando-a nos jogadores. “Foi um problema da equipe: precisávamos ter mais confiança em nós mesmos. O futebol é assim: um ano você joga mal e no outro joga bem, veja só.”
Encontrando paz em Bournemouth com uma porta aberta
Depois de trocar a intensa pressão de Milão pela brisa marítima de Bournemouth em uma transferência de € 20 milhões, Jimenez agora é um homem renascido. O zagueiro espanhol rapidamente se tornou uma figura central no sistema de alta intensidade de Andoni Iraola, prosperando com 25 partidas disputadas. “Para mim, é um sonho jogar na Premier League”, afirmou Jimenez, elogiando o ambiente mais tranquilo da costa sul.
Enquanto continua a brilhar pelo Cherries, Jimenez se recusa a descartar um futuro retorno ao clube que lhe deu sua chance profissional. Embora mantenha seu foco firmemente no futebol inglês, a conexão emocional permanece profunda. “Eu amava o Milan e nunca fecharei as portas para um clube que me deu tudo”, concluiu. “Se estou aqui jogando na Premier League hoje, é também graças ao Milan.”
