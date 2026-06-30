Na ZDF, a especialista Fritzy Kromp criticou a decisão de Nagelsmann de ter imposto ao atacante do Newcastle United — que até então não havia jogado nenhum minuto nem entrado em campo e não tinha nenhum ritmo de competição — o fardo de cobrar um pênalti.
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"Eles acabaram com ele": Julian Nagelsmann é criticado pela forma como lidou com Nick Woltemade
“O fato de um jogador como Nick Woltemade, que hoje faz sua primeira partida em uma disputa de mata-mata, ter perdido um pênalti decisivo, para mim também é, de certa forma, previsível. É claro que se trata de um jogador de futebol muito bom e bem pago, capaz de cobrar pênaltis em série”, comentou Kromp inicialmente, mas logo acrescentou: “Mas não em uma situação como essa.”
Foi uma situação “ingrata” para o jogador, explicou a treinadora da equipe feminina do SV Werder Bremen, e concluiu: “Acho que, de certa forma, acabaram com ele, e hoje você precisa dele, e o fato de ele não conseguir jogar assim... isso me deixa sem palavras.”
Woltemade perde a vaga de titular na seleção alemã
Na surpreendente derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis contra o Paraguai, Woltemade foi um dos três jogadores que perderam suas cobranças. Além do ex-jogador do Stuttgart, Kai Havertz (Arsenal) e Jonathan Tah (Bayern de Munique) também falharam nas cobranças.
Antes disso, o atacante do Newcastle United não havia sido escalado pelo técnico Nagelsmann em nenhuma das três partidas da fase de grupos contra Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Apenas os dois goleiros reservas, Alexander Nübel (VfB Stuttgart) e Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), bem como o suplente Assan Ouedraogo (RB Leipzig), também não haviam entrado em campo até então.
Ainda antes da Copa do Mundo, Woltemade era considerado uma opção valiosa no centro do ataque. Com o retorno de Havertz, que estava lesionado, e as atuações convincentes de Deniz Undav (VfB Stuttgart) nas primeiras partidas da fase de grupos, o jogador de 24 anos perdeu, no entanto, sua vaga de titular.
Contra o Paraguai, ele entrou no lugar de Leroy Sané aos 88 minutos, mas não representou quase nenhum perigo até a disputa de pênaltis. Woltemade não registrou nenhum chute a gol; no total, ele teve apenas oito toques na bola em 32 minutos em campo.