Ele vai ficar! O Real Madrid fica de fora, pois Dayot Upamecano acaba com os rumores de saída ao assinar uma renovação de longo prazo com o Bayern de Munique
Madrid é forçado a mudar de estratégia após rejeição de Upamecano
A notícia põe fim a meses de tensão em Munique, onde a hierarquia do clube tem trabalhado incansavelmente para evitar que um dos seus pilares defensivos entre no último ano do seu contrato. Com o Real Madrid e o Paris Saint-Germain supostamente interessados nele, à medida que o seu contrato se aproxima do fim no verão, o Bayern conseguiu navegar com sucesso pelo “olho da agulha” para manter a sua estabilidade defensiva. Upamecano, que chegou do RB Leipzig em 2021, já conquistou três títulos da Bundesliga durante sua passagem pela Baviera.
Para o Real Madrid, a renovação representa um fracasso significativo em sua estratégia de transferências preferida. Florentino Perez teria identificado Upamecano como o candidato ideal para reforçar uma defesa que tem sido devastada por lesões recentemente. Como seu contrato estava chegando ao fim, o Los Blancos esperava garantir seus serviços sem pagar uma taxa de transferência, semelhante às aquisições anteriores de Antonio Rudiger e Kylian Mbappe.
Com Upamecano agora fora do mercado, espera-se que os espanhóis intensifiquem sua busca por Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund. O jogador da seleção alemã se tornou a nova prioridade do Santiago Bernabeu, embora seja provável que ele custe mais de € 50 milhões. O azar do Real Madrid é o ganho do Bayern, que mantém um jogador que se tornou “indispensável” sob o comando de Vincent Kompany.
A mudança de casa que revelou o segredo
Embora as negociações contratuais tenham sido descritas como difíceis em alguns momentos, uma importante pista sobre as intenções de Upamecano surgiu no final do ano passado. Surgiram relatos de que o francês estava se mudando dentro da cidade para o bairro nobre de Grunwald, tornando-se vizinho dos companheiros de equipe Joshua Kimmich e Leon Goretzka. Tal mudança sugeria que o jogador estava se estabelecendo para ficar por muito tempo, em vez de se preparar para fazer as malas para Madri ou Paris.
O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, já havia descartado a ideia de que o jogador estivesse fazendo exigências irracionais ou dando ultimatos. Rotulando tais relatos como “absurdos”, Eberl insistiu que o diálogo permaneceu profissional durante todo o processo. Apesar dos rumores de desacordos sobre uma possível cláusula de rescisão de € 65 milhões e um pacote salarial de aproximadamente € 16 milhões, as duas partes acabaram encontrando um consenso para garantir que o zagueiro continuasse sendo uma figura central em Munique.
Upamecano almeja a glória europeia com o Bayern
Desde sua chegada, há cinco anos, Upamecano disputou 180 partidas oficiais pelo Bayern, provando ser um dos zagueiros mais dominantes fisicamente no futebol europeu. Embora sua trajetória tenha tido momentos de inconsistência, sua velocidade de recuperação e habilidade com a bola o tornaram perfeito para o sistema de marcação alta utilizado pelo clube. Seu compromisso segue uma tendência semelhante do Bayern de garantir seus principais astros, enquanto busca restabelecer o domínio no cenário continental.
“Estou muito feliz por permanecer no Bayern e continuar jogando neste time. Temos uma ótima equipe e um ótimo técnico”, disse ele. “Temos grandes objetivos juntos. Na vida, o importante é sempre a mentalidade. Dou o meu melhor pelos meus companheiros, em todos os treinos, quero manter o gol invicto em todos os jogos e quero ganhar o máximo de títulos possível com o Bayern.”
Declaração de intenções da diretoria do Bayern
A renovação bem-sucedida é uma grande vitória para a hierarquia do Bayern, especificamente para Max Eberl e Christoph Freund. O clube está atualmente lidando com um “quebra-cabeça contratual” com vários jogadores importantes, e garantir Upamecano evita que se repita a situação em que estrelas como David Alaba saíram sem receber nada. Ao manter um jogador de 27 anos no auge de sua carreira, o Bayern enviou a mensagem de que continua sendo um clube capaz de resistir à atração dos gigantes da Premier League e da La Liga.
Esta extensão fornece uma resposta definitiva aos rumores “sem sentido” de uma quebra de comunicação entre o clube e os representantes do jogador. Com o “olho da agulha” navegado com sucesso, o Bayern pode agora voltar sua atenção para outros assuntos urgentes, incluindo o futuro de Manuel Neuer e Serge Gnabry. Por hoje, no entanto, a manchete é clara: Upamecano é um jogador do Bayern no futuro previsível, e o Real Madrid deve procurar outro lugar.
“Dayot Upamecano é outra figura central em nossa equipe com quem conseguimos renovar”, disse o diretor de transferências do Bayern, Max Eberl. “Um time precisa de pontos de apoio, e nós temos o próximo com Dayot. A questão muitas vezes não é quem você contrata, mas quem você desenvolve. Dayot amadureceu e se tornou um jogador internacional de ponta aqui no Bayern. Estamos ansiosos para continuar nossa jornada juntos.”
