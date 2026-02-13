Ele vai ficar! O Real Madrid fica de fora, pois Dayot Upamecano acaba com os rumores de saída ao assinar uma renovação de longo prazo com o Bayern de Munique

A notícia põe fim a meses de tensão em Munique, onde a hierarquia do clube tem trabalhado incansavelmente para evitar que um dos seus pilares defensivos entre no último ano do seu contrato. Com o Real Madrid e o Paris Saint-Germain supostamente interessados nele, à medida que o seu contrato se aproxima do fim no verão, o Bayern conseguiu navegar com sucesso pelo “olho da agulha” para manter a sua estabilidade defensiva. Upamecano, que chegou do RB Leipzig em 2021, já conquistou três títulos da Bundesliga durante sua passagem pela Baviera.

Para o Real Madrid, a renovação representa um fracasso significativo em sua estratégia de transferências preferida. Florentino Perez teria identificado Upamecano como o candidato ideal para reforçar uma defesa que tem sido devastada por lesões recentemente. Como seu contrato estava chegando ao fim, o Los Blancos esperava garantir seus serviços sem pagar uma taxa de transferência, semelhante às aquisições anteriores de Antonio Rudiger e Kylian Mbappe.

Com Upamecano agora fora do mercado, espera-se que os espanhóis intensifiquem sua busca por Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund. O jogador da seleção alemã se tornou a nova prioridade do Santiago Bernabeu, embora seja provável que ele custe mais de € 50 milhões. O azar do Real Madrid é o ganho do Bayern, que mantém um jogador que se tornou “indispensável” sob o comando de Vincent Kompany.