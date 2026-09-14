Gavi, astro do Barcelona, começou a atual temporada como titular, mas a lesão e a chegada de Rodri o afetaram consideravelmente, ainda que ele não se dê por vencido dentro do elenco do técnico Hansi Flick.

O jornal "Sport" relatou que a sorte não sorriu a Gavi no início desta temporada, já que ele antecipou a data de seu retorno das férias, a fim de se preparar para a temporada, após ter sido campeão mundial, e seu período de preparação foi ideal, a ponto de o técnico Flick lhe conceder uma vaga como titular na primeira partida de LaLiga diante do Elche.

Mas Gavi sofreu uma forte pancada na perna direita, a mesma perna cujo joelho já havia sido lesionado anteriormente, e foi obrigado a parar de jogar em duas partidas, contra o Athletic Bilbao e o Rayo Vallecano, e nessas duas partidas Rodri começou no banco de reservas e passou a adquirir gradualmente o ritmo de jogo.

Talvez a presença de Rodri ao lado de Pedri, na construção do jogo desde a defesa, tenha deixado um espaço limitado para Gavi, que terá de lutar para entrar no processo de rodízio, enquanto sua arma mais importante continua sendo o grande esforço que dedica a cada sessão de treino.

Flick concedeu a Gavi apenas 7 minutos diante do Feyenoord, enquanto ele acompanhou do banco de reservas as partidas contra Valencia e Levante. E Rodri seguiu presente com força, já que cobre uma grande área do campo e impõe seu domínio no meio de campo.

Rodri, de fato, completou os 90 minutos diante do Levante, enquanto Flick escolhe Marc Bernal para atuar na posição de volante quando quer poupar Pedri. Ainda assim, o comportamento exemplar de Gavi, que segue ajudando os companheiros e dá tudo de si nos treinos, agrada Flick, que lhe concederá novos minutos em breve.

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