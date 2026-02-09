“Ele tirou um ano da carreira daquele garoto!” – Kobbie Mainoo é incentivado por Gary Lineker a processar o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, por falta de oportunidades, enquanto o meio-campista brilha sob o comando de Michael Carrick.

Carrick ajudou Mainoo a voltar aos trilhos, e o ex-meio-campista do Red Devils acredita que há mais potencial a ser explorado na estrela local. Carrick disse: “Definitivamente, ele tem muito mais a oferecer, mas é a idade que ele tem, o estágio em que se encontra na carreira, você gostaria de pensar que ele está apenas começando. Ele tem muita experiência em jogos importantes e situações de pressão, o que o ajudará a desenvolver seu aprendizado no jogo.

“Jogar ao lado de Case [Casmiro] e aprender com ele, coisas que ele provavelmente nem percebe que está aprendendo só por estar ao lado dele, assim como com os outros jogadores ao seu redor, acho que isso faz parte da sua jornada de aprendizado e desenvolvimento.

“Estou muito consciente de que ele chegou, jogou quatro partidas e encontrou seu ritmo. Jogadores jovens têm momentos em que estão em alta e outros em que podem ter uma pequena queda. Isso não significa que de repente ele seja bom ou ruim, Kobbie é o que é.

“É muito importante saber lidar com isso, especialmente para jogadores mais jovens, e entender isso. Ele está indo muito bem no momento, está causando um grande impacto nos jogos, e continuaremos trabalhando com ele e ajudando-o, tentando continuar melhorando-o à medida que avançamos.”

Questionado sobre como Mainoo superou o período mais difícil de sua carreira incipiente, Carrick acrescentou: “Não há dúvida da habilidade de Kobbie e do que ele pode oferecer, ele ainda é muito jovem e devemos ter cuidado para não colocar tanto peso sobre seus ombros e esperar demais dele. Ele ainda está aprendendo o jogo.

“Como ele teve um grande sucesso e depois obviamente ficou um tempo sem jogar, é fácil pensar que ele é muito mais velho e experiente do que realmente é. Mas, para seu crédito, ele entrou em campo e encontrou seu ritmo no futebol, o que não é fácil depois de um período fora, e ele encontrou isso física e mentalmente.

“Sabemos que ele sabe lidar com a bola e, com o tempo, tenho certeza de que ele continuará melhorando. Temos que ser pacientes e não esperar demais dele o tempo todo.”