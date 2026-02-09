Getty/GOAL
“Ele tirou um ano da carreira daquele garoto!” – Kobbie Mainoo é incentivado por Gary Lineker a processar o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, por falta de oportunidades, enquanto o meio-campista brilha sob o comando de Michael Carrick.
Mainoo gerou rumores de transferência ao ser preterido por Amorim
Mainoo parecia destinado a deixar Old Trafford em determinado momento, já que a janela de transferências de inverno se abriu com o jovem jogador preso nas sombras sob o comando de Amorim. Ele não conseguiu ser titular na Premier League durante a primeira metade da campanha 2025-26.
Havia rumores de interesse da Itália, com o Napoli, campeão da Serie A, liderando a disputa por sua contratação, mas Amorim foi demitido do cargo de técnico em 5 de janeiro. Essa decisão deu a Mainoo uma nova chance, e ele aproveitou ao máximo essas oportunidades, com um novo contrato agora sendo discutido.
Mainoo foi titular em todas as quatro vitórias consecutivas de Carrick sobre Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham. Agora, ele pode voltar a ser considerado para a seleção inglesa nos planos para a Copa do Mundo.
Lineker sugere, em tom de brincadeira, que Mainoo deveria processar Amorim.
O ex-apresentador do Match of the Day, Lineker, disse ao podcast Rest is Football: “Quer saber? Se eu fosse Kobbie Mainoo – e digo isso brincando –, estaria pensando se deveria processá-lo [Amorim] ou não.
Ele tirou um ano da carreira desse garoto. Esse garoto é um jogador de futebol maravilhoso. Meu Deus, ele faz tudo parecer tão fácil. Ele quer a bola, recebe-a com qualquer um ao seu redor e vira, sempre toma as decisões certas, é gracioso. Quer dizer, vamos lá! Ele foi absolutamente prejudicial à carreira dele.”
Lineker, que disputou 80 partidas pela Inglaterra em sua carreira e marcou 48 gols internacionais, acrescentou: “Se ele não for convocado para a Copa do Mundo... e eu sinto que ele provavelmente será, se conseguir se manter em forma e continuar jogando, porque ele é simplesmente um jogador de futebol muito bom.
“Sei que o irmão dele se meteu em alguns problemas por dizer na camiseta ‘Libertem Kobbie’, mas ele tem toda a razão, o irmão dele. O que ele (Amorim) estava pensando?!”
Carrick afirma que Mainoo ainda tem muito a oferecer
Carrick ajudou Mainoo a voltar aos trilhos, e o ex-meio-campista do Red Devils acredita que há mais potencial a ser explorado na estrela local. Carrick disse: “Definitivamente, ele tem muito mais a oferecer, mas é a idade que ele tem, o estágio em que se encontra na carreira, você gostaria de pensar que ele está apenas começando. Ele tem muita experiência em jogos importantes e situações de pressão, o que o ajudará a desenvolver seu aprendizado no jogo.
“Jogar ao lado de Case [Casmiro] e aprender com ele, coisas que ele provavelmente nem percebe que está aprendendo só por estar ao lado dele, assim como com os outros jogadores ao seu redor, acho que isso faz parte da sua jornada de aprendizado e desenvolvimento.
“Estou muito consciente de que ele chegou, jogou quatro partidas e encontrou seu ritmo. Jogadores jovens têm momentos em que estão em alta e outros em que podem ter uma pequena queda. Isso não significa que de repente ele seja bom ou ruim, Kobbie é o que é.
“É muito importante saber lidar com isso, especialmente para jogadores mais jovens, e entender isso. Ele está indo muito bem no momento, está causando um grande impacto nos jogos, e continuaremos trabalhando com ele e ajudando-o, tentando continuar melhorando-o à medida que avançamos.”
Questionado sobre como Mainoo superou o período mais difícil de sua carreira incipiente, Carrick acrescentou: “Não há dúvida da habilidade de Kobbie e do que ele pode oferecer, ele ainda é muito jovem e devemos ter cuidado para não colocar tanto peso sobre seus ombros e esperar demais dele. Ele ainda está aprendendo o jogo.
“Como ele teve um grande sucesso e depois obviamente ficou um tempo sem jogar, é fácil pensar que ele é muito mais velho e experiente do que realmente é. Mas, para seu crédito, ele entrou em campo e encontrou seu ritmo no futebol, o que não é fácil depois de um período fora, e ele encontrou isso física e mentalmente.
“Sabemos que ele sabe lidar com a bola e, com o tempo, tenho certeza de que ele continuará melhorando. Temos que ser pacientes e não esperar demais dele o tempo todo.”
Jogos do Manchester United em 2025-26: Red Devils em busca da quinta vitória consecutiva
Mainoo espera ajudar os Red Devils a conquistarem a quinta vitória consecutiva — permitindo que o famoso torcedor The United Strand faça o tão necessário corte de cabelo — quando viajarem para enfrentar o West Ham na terça-feira. Um resultado positivo no leste de Londres manterá os jogadores de Carrick entre os quatro primeiros colocados da Premier League e no caminho certo para a classificação para a Liga dos Campeões.
