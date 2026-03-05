“Ele tem tudo!” – O “enorme potencial” de Marcus Rashford elogiado pelo companheiro de equipe do Barcelona, Robert Lewandowski

Lewandowski falou abertamente sobre seu novo companheiro de equipe no Barcelona, Rashford, revelando como o jogador da seleção inglesa o impressionou desde que chegou ao clube por empréstimo do Manchester United. Se Lewandowski tivesse se transferido para o United quando o clube o procurou no início de sua carreira, ele poderia ter se cruzado com Rashford mais cedo, mas agora os dois dividem o vestiário do Barcelona.

Rashford, apesar dos meses de manchetes negativas antes de sua transferência, rapidamente conquistou o respeito de Lewandowski durante os primeiros treinos.