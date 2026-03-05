Getty Images Sport
“Ele tem tudo!” – O “enorme potencial” de Marcus Rashford elogiado pelo companheiro de equipe do Barcelona, Robert Lewandowski
Primeiras impressões sobre Rashford
Lewandowski falou abertamente sobre seu novo companheiro de equipe no Barcelona, Rashford, revelando como o jogador da seleção inglesa o impressionou desde que chegou ao clube por empréstimo do Manchester United. Se Lewandowski tivesse se transferido para o United quando o clube o procurou no início de sua carreira, ele poderia ter se cruzado com Rashford mais cedo, mas agora os dois dividem o vestiário do Barcelona.
Rashford, apesar dos meses de manchetes negativas antes de sua transferência, rapidamente conquistou o respeito de Lewandowski durante os primeiros treinos.
Talento e potencial em exibição
“Depois de alguns treinos, não. Ele tem um potencial enorme”, disse Lewandowski à Sky Sports quando questionado se Rashford o surpreendeu. “Ele tem tudo. Tem velocidade, tem técnica, tem remate, tem pé esquerdo, pé direito, habilidade. O Marcus é o cara certo, se você lhe der confiança e ele perceber que você acredita nele, ele pode retribuir 200%.” Este elogio sublinha o papel de Lewandowski como mentor dentro da equipa, promovendo tanto o desempenho como o crescimento pessoal do seu jovem colega.
Personalidade além do campo
Além do futebol, Lewandowski observou a personalidade de Rashford, descrevendo-o como um “cara muito legal” que se destaca quando recebe apoio. Os dois também passaram tempo juntos fora do campo, chegando a jogar pingue-pongue no vestiário. “Ele é um cara muito legal. Conversamos porque sentamos lado a lado no vestiário”, acrescentou. “Também jogamos pingue-pongue. Vejo que ele é muito gentil, muito simpático, mas também por isso precisa de alguém que o apoie. Se tiver essa confiança, ele pode realmente jogar seu melhor futebol e no melhor nível.”
Pressionado sobre quem sai vencedor na mesa de pingue-pongue, Lewandowski respondeu: “A pergunta crucial: quem ganha as partidas de pingue-pongue? Ele melhorou, mas não conseguiu ganhar nenhuma partida contra mim! Ele precisa mudar de adversário!”
O que vem a seguir?
Lewandowski e Rashford podem voltar a jogar juntos quando o Barcelona visitar o Athletic Club na La Liga neste fim de semana. A equipe de Hansi Flick seguirá então para a Inglaterra para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle, gigante da Premier League.
