SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
أحمد رفعت

Traduzido por

“Ele tem tudo!” – O “enorme potencial” de Marcus Rashford elogiado pelo companheiro de equipe do Barcelona, Robert Lewandowski

Robert Lewandowski falou abertamente sobre seu companheiro de equipe no Barcelona, Marcus Rashford, elogiando o talento, a ética de trabalho e o caráter do astro inglês. Desde as impressões no campo de treinamento até as batalhas de pingue-pongue no vestiário, Lewandowski revelou como a confiança e o apoio são as duas chaves para liberar o “enorme potencial” de Rashford.

  • Primeiras impressões sobre Rashford

    Lewandowski falou abertamente sobre seu novo companheiro de equipe no Barcelona, Rashford, revelando como o jogador da seleção inglesa o impressionou desde que chegou ao clube por empréstimo do Manchester United. Se Lewandowski tivesse se transferido para o United quando o clube o procurou no início de sua carreira, ele poderia ter se cruzado com Rashford mais cedo, mas agora os dois dividem o vestiário do Barcelona.

    Rashford, apesar dos meses de manchetes negativas antes de sua transferência, rapidamente conquistou o respeito de Lewandowski durante os primeiros treinos.

  • marcus-rashford-(C)Getty Images

    Talento e potencial em exibição

    “Depois de alguns treinos, não. Ele tem um potencial enorme”, disse Lewandowski à Sky Sports quando questionado se Rashford o surpreendeu. “Ele tem tudo. Tem velocidade, tem técnica, tem remate, tem pé esquerdo, pé direito, habilidade. O Marcus é o cara certo, se você lhe der confiança e ele perceber que você acredita nele, ele pode retribuir 200%.” Este elogio sublinha o papel de Lewandowski como mentor dentro da equipa, promovendo tanto o desempenho como o crescimento pessoal do seu jovem colega.

  • Personalidade além do campo

    Além do futebol, Lewandowski observou a personalidade de Rashford, descrevendo-o como um “cara muito legal” que se destaca quando recebe apoio. Os dois também passaram tempo juntos fora do campo, chegando a jogar pingue-pongue no vestiário. “Ele é um cara muito legal. Conversamos porque sentamos lado a lado no vestiário”, acrescentou. “Também jogamos pingue-pongue. Vejo que ele é muito gentil, muito simpático, mas também por isso precisa de alguém que o apoie. Se tiver essa confiança, ele pode realmente jogar seu melhor futebol e no melhor nível.”

    Pressionado sobre quem sai vencedor na mesa de pingue-pongue, Lewandowski respondeu: “A pergunta crucial: quem ganha as partidas de pingue-pongue? Ele melhorou, mas não conseguiu ganhar nenhuma partida contra mim! Ele precisa mudar de adversário!”

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O que vem a seguir?

    Lewandowski e Rashford podem voltar a jogar juntos quando o Barcelona visitar o Athletic Club na La Liga neste fim de semana. A equipe de Hansi Flick seguirá então para a Inglaterra para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle, gigante da Premier League.

