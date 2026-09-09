'Ele tem soluções': Dani Olmo revela como Hansi Flick e o Barcelona vão lidar sem o talismânico camisa 9

O Barcelona inicia a nova temporada diante de um vazio significativo após a saída de Robert Lewandowski, um atacante cujo impacto histórico é praticamente insubstituível. No entanto, Olmo acredita que Flick já traçou uma estratégia para garantir que a equipe continue sendo uma força poderosa em La Liga e na Champions League. Ao priorizar a fluidez e a movimentação coletiva em vez de um ponto de referência estático, o treinador alemão busca modernizar o ataque do Barcelona. Olmo insiste que, embora as peças tenham mudado, a ambição segue tão alta quanto sempre para o gigante catalão.

"Não existe ninguém como Robert na história", disse Olmo ao The Guardian. "Mas estamos jogando com Raphinha de camisa 9. Gabriel Jesus chegou. Hamza [Abdelkarim] está indo muito bem. O treinador sabe que também tem esse coringa de me colocar ali, ou Fermin [López], que é uma posição em que me sinto confortável. Então ele tem soluções. O clube fez um trabalho incrível. Rodri, Gabriel Jesus, Karim [Adeyemi], [Anthony] Gordon nos dão muito."