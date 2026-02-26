“Ele tem que parar” – Edinson Cavani é brutalmente aconselhado a se aposentar enquanto ex-jogador do Manchester United é vaiado na Argentina

As estatísticas mostram um quadro sombrio do declínio físico de Cavani. Desde fevereiro de 2023, o atacante sofreu 13 lesões diferentes, o que o levou a perder um total de 36 partidas — o equivalente a praticamente uma temporada inteira do campeonato. Suas dificuldades recentes têm se concentrado em dores persistentes na região lombar, que o mantiveram afastado dos gramados durante grande parte da atual campanha. Embora tenha retornado brevemente como substituto contra o Platense neste mês, está claro que o atletismo explosivo que antes caracterizava seu jogo é coisa do passado.

Ruggeri acredita que esses contratempos físicos são um sinal claro de que o corpo não consegue mais acompanhar as exigências do futebol profissional. O vencedor da Copa do Mundo expandiu suas preocupações em janeiro, observando: “Eu sei que ele quer reverter a situação e quer ter um bom desempenho, que ele veio para o Boca e teve sucesso. Mas ele precisa pensar seriamente no que pode fazer, porque seu corpo está sofrendo. Ele joga um pouco, talvez perca um gol, e vejo algumas pessoas rindo, outras provocando-o, e acho que ele é tão bom que precisa tomar a decisão sozinho, não nós. Ele precisa decidir que, se seu corpo não aguenta mais, isso é o máximo que ele pode fazer.”