“Ele tem que parar” – Edinson Cavani é brutalmente aconselhado a se aposentar enquanto ex-jogador do Manchester United é vaiado na Argentina
Ponto de ebulição em Boca: torcedores se voltam contra Cavani, que passa por dificuldades
A situação chegou ao ponto de ebulição durante o recente empate em 0 a 0 do Boca com o Racing Club na sexta-feira. Cavani, que fez sua primeira partida como titular desde setembro, foi vaiado por seus próprios torcedores antes de ser totalmente excluído do time para o confronto seguinte pela copa contra o Gimnasia Chivilcoy na segunda-feira. Desde que ingressou no clube em agosto de 2023, os gols do experiente artilheiro diminuíram visivelmente. Após um 2024 respeitável, sua produção caiu para apenas cinco gols em 2025, e a campanha de 2026 tem sido um pesadelo de reabilitação, com o atacante conseguindo apenas duas partidas após um longo período de afastamento por lesão.
Lenda argentina pede aposentadoria
As críticas não se limitaram às arquibancadas. Oscar Ruggeri, ícone do futebol argentino que venceu a Copa do Mundo de 1986 e conquistou títulos com o Boca, pediu a Cavani que proteja seu legado se afastando agora. Ruggeri expressou sua consternação ao ver um jogador do calibre de Cavani ser tratado com tanto desdém pelo público. Em entrevista ao Marca, o ex-zagueiro foi inflexível em sua avaliação da situação atual e das capacidades físicas do atacante, que está chegando aos 40 anos.
“Ele tem que parar de jogar”, afirmou Ruggeri categoricamente. “É um pecado que essa estrela seja insultada dessa forma [vaiada], com a imensa carreira que tem. Não o conheço, nos encontramos duas ou três vezes, mas me dói vê-lo assim. É difícil jogar na Argentina hoje em dia aos 40 anos. Para mim, ele não está tomando a decisão [de se aposentar] porque quer continuar tentando mudar as coisas e sair.”
Uma carreira marcada por lesões constantes
As estatísticas mostram um quadro sombrio do declínio físico de Cavani. Desde fevereiro de 2023, o atacante sofreu 13 lesões diferentes, o que o levou a perder um total de 36 partidas — o equivalente a praticamente uma temporada inteira do campeonato. Suas dificuldades recentes têm se concentrado em dores persistentes na região lombar, que o mantiveram afastado dos gramados durante grande parte da atual campanha. Embora tenha retornado brevemente como substituto contra o Platense neste mês, está claro que o atletismo explosivo que antes caracterizava seu jogo é coisa do passado.
Ruggeri acredita que esses contratempos físicos são um sinal claro de que o corpo não consegue mais acompanhar as exigências do futebol profissional. O vencedor da Copa do Mundo expandiu suas preocupações em janeiro, observando: “Eu sei que ele quer reverter a situação e quer ter um bom desempenho, que ele veio para o Boca e teve sucesso. Mas ele precisa pensar seriamente no que pode fazer, porque seu corpo está sofrendo. Ele joga um pouco, talvez perca um gol, e vejo algumas pessoas rindo, outras provocando-o, e acho que ele é tão bom que precisa tomar a decisão sozinho, não nós. Ele precisa decidir que, se seu corpo não aguenta mais, isso é o máximo que ele pode fazer.”
O legado versus a sede por mais
Com 24 troféus importantes e 458 gols na carreira pelo clube e pela seleção, Cavani não tem mais nada a provar. Ele havia anunciado sua aposentadoria em dezembro, parecendo reconhecer o fim de uma odisseia de 20 anos que atingiu seu auge com uma passagem lendária pelo Paris Saint-Germain. No entanto, o uruguaio reverteu essa decisão, impulsionado por um espírito competitivo que o levou a continuar em atividade aos 40 anos. Ainda não se sabe se ele conseguirá igualar a longevidade de seu ex-companheiro de equipe Zlatan Ibrahimovic, mas a pressão para que ele se aposente com dignidade está aumentando.
Ruggeri alertou que o caminho atual só serve para atrair mais ridículo. “A carreira que ele teve, o que mais ela pode lhe dar? É como dizer que ele chegou ao limite. Ele não está em dívida. Ele veio, tentou, mas fisicamente não conseguiu”, concluiu Ruggeri. “Mas quando essas coisas acontecem, perceba que toda vez que ele está prestes a começar, algo mais acontece. Esses são sinais que o futebol está lhe dando, de que você tem que tomar a decisão mais difícil que nós, jogadores de futebol, temos, que é dizer que isso é o máximo que eu posso fazer.”
