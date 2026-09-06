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'Ele tem que melhorar' - Roberto De Zerbi faz alerta a Omar Marmoush após frustrante empate com o Nottingham Forest
De Zerbi cobra mais de Marmoush, nova contratação
O Tottenham finalmente pontuou na nova campanha da Premier League no sábado, mas o empate por 0 a 0 no City Ground pouco fez para apaziguar De Zerbi. Após derrotas consecutivas para Brentford e Newcastle United, o Spurs mostrou solidez defensiva contra o Forest, mas foi a falta de pontaria no outro lado do campo que provocou a irritação de seu treinador. O italiano destacou especificamente uma oportunidade desperdiçada pelo atacante egípcio Marmoush, sugerindo que a contratação de peso ainda está se adaptando a um sistema que exige perfeição.
Falando após o frustrante empate sem gols, De Zerbi não poupou palavras ao comentar a contribuição do internacional egípcio. "Falei agora sobre Marmoush. Mas Marmoush, temos que analisar se ele tem, ou não, 15, 12 gols. Acho que sim, porque ele tem todas as qualidades, o suficiente para marcar esse número de gols. Ele tem que melhorar, claro", disse De Zerbi,
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Frustração com Tel e os pontas
Marmoush não foi o único jogador a sofrer críticas públicas do ex-técnico do Brighton. Mathys Tel, o ponta francês de 21 anos, também foi apontado por sua incapacidade de definir em posições perigosas antes de ser substituído pelo estreante Mykhailo Mudryk no segundo tempo. De Zerbi lamentou a falta de qualidade nos cruzamentos vindos dos lados do campo, observando que sua equipe não conseguiu capitalizar sua superioridade tática.
De Zerbi explicou sua decisão de tirar Tel e sua insatisfação geral com os cruzamentos pelas pontas: "Ou quantos cruzamentos passaram do segundo pau? Do Mathys Tel, duas vezes, do Savio, uma vez. Savio, acho que é a última decisão. A bola do Pedro Porro para o Mateus Fernandes quando ele jogou com Kudus e depois para a cabeçada do Solanke, Mateus estava completamente sozinho para avançar e marcar. Acho que jogamos bem, mas no último terço temos que melhorar."
Aspectos positivos organizacionais apesar dos problemas ofensivos
Embora o ataque não tenha funcionado, De Zerbi foi rápido em elogiar a estrutura defensiva e a resiliência da equipe em um ambiente hostil. A abordagem direta do Forest costuma causar problemas aos times visitantes, mas o Spurs conseguiu dominar os duelos aéreos e controlar as situações de segunda bola. O técnico reconheceu que, embora a pontuação não esteja onde ele gostaria, a base da equipe está começando a tomar forma após uma janela de transferências agitada.
Ao refletir sobre a atuação defensiva, o italiano disse: "De qualquer forma, estou muito feliz com o espírito da equipe, com a organização, com e sem a bola. Não sofremos nada. O estilo de jogo deles é muito claro, bola longa e segunda bola. Mas até nessa segunda bola, vencemos muitos, muitos duelos. Eles têm bons jogadores e somar pontos neste estádio não é tão fácil. Não estamos felizes porque não vencemos, mas acho que este é o espírito certo e o caminho certo para seguir em frente neste momento."
- AFP
O caminho para uma finalização clínica
Para corrigir esses problemas, De Zerbi planeja passar um tempo significativo na sala de vídeo, revisando minuciosamente os erros cometidos no City Ground. Ele acredita que uma combinação de análise tática e um ganho de confiança com a primeira vitória acabará levando a resultados melhores.
De Zerbi detalhou seu plano de melhora, afirmando: "Reunião, assistir, analisar junto com os jogadores. Além disso, acho que vencer os jogos, porque, sabe, a confiança, o entusiasmo, isso pode ser crucial para encontrar a decisão certa."
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