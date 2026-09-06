Embora o ataque não tenha funcionado, De Zerbi foi rápido em elogiar a estrutura defensiva e a resiliência da equipe em um ambiente hostil. A abordagem direta do Forest costuma causar problemas aos times visitantes, mas o Spurs conseguiu dominar os duelos aéreos e controlar as situações de segunda bola. O técnico reconheceu que, embora a pontuação não esteja onde ele gostaria, a base da equipe está começando a tomar forma após uma janela de transferências agitada.

Ao refletir sobre a atuação defensiva, o italiano disse: "De qualquer forma, estou muito feliz com o espírito da equipe, com a organização, com e sem a bola. Não sofremos nada. O estilo de jogo deles é muito claro, bola longa e segunda bola. Mas até nessa segunda bola, vencemos muitos, muitos duelos. Eles têm bons jogadores e somar pontos neste estádio não é tão fácil. Não estamos felizes porque não vencemos, mas acho que este é o espírito certo e o caminho certo para seguir em frente neste momento."