“Ele só falava sobre erros” – Angel Di Maria critica ex-treinador do Manchester United por tornar sua passagem pelo Old Trafford “uma merda”
A frustrante temporada de Di Maria no United
Di Maria teve um início fulgurante pelo United, marcando um gol e dando uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Queens Park Rangers em sua estreia em casa. Ele também marcou e deu assistência no jogo seguinte contra o Leicester City, embora essa partida tenha terminado em derrota por 5 a 3. Ele voltou a marcar contra o Everton em sua sétima partida, mas as coisas logo se complicaram e ele marcou apenas mais um gol antes de partir para o Paris Saint-Germain, encerrando uma passagem muito decepcionante pelo Red Devils com quatro gols e 11 assistências em 32 partidas.
O jogador e sua família também sofreram um incidente traumático quando sua casa foi invadida por ladrões enquanto estavam em casa. Mas o maior fator para ele não ter conseguido entregar o esperado e querer sair tão cedo foi o rompimento de seu relacionamento com o técnico Louis van Gaal, que criticava ferozmente Di Maria sempre que ele cometia um erro durante uma partida, como perder a bola.
Di Maria e seu ex-companheiro de equipe Ander Herrera falaram sobre esse ano infeliz em “Angel di Maria: Breaking down the Wall”, um documentário da Netflix sobre a carreira do argentino que será lançado em breve.
Di Maria: Van Gaal não mencionou meus gols
Di Maria disse: “Estávamos ganhando, eu estava dando assistências e marcando gols, mas ele não mencionou isso. Ele só queria falar sobre os erros. Identificar e aprender com os erros é fundamental, é claro. Mas, dada a minha posição como atacante, é inevitável cometer erros, porque estou sempre tentando. Meu trabalho é sempre buscar uma assistência ou chutar a gol.”
Herrera: A situação ficou fora de controle.
O ex-meio-campista do United Herrera, que passou cinco anos no clube, acrescentou: “Van Gaal era o tipo de treinador que era muito crítico ao analisar as ações dos seus jogadores. E achei surpreendente que ele considerasse inaceitável que Angel cometesse três ou quatro erros por jogo. Chegou a um ponto em que as coisas ficaram fora de controle. Em comparação com todos os outros jogadores da equipe, parecia que o técnico estava sendo muito mais rigoroso com ele. No final das contas, acho que todas as críticas acabaram minando a confiança de Angel.”
Di Maria teve dificuldades sob pressão no United
Di Maria explicou que os holofotes estavam voltados para ele devido ao alarde que se seguiu à sua contratação e fez uma avaliação brutalmente honesta de sua temporada solitária no United. Ele explicou: “Eu tinha vendido mais camisetas do que qualquer outra pessoa quando cheguei à Premier League, então me vi sob muita pressão. Na verdade, aquele ano foi uma m****”.
Além do jogador ter um relacionamento difícil com Van Gaal, sua esposa, Jorgelina Cardoso, estava profundamente infeliz em Manchester. Na verdade, ela nunca quis se mudar para lá, pois não gostou da cidade durante uma visita a Sergio Aguero, depois que ele assinou com o Manchester City. Ela revelou: “Eu não queria ir para Manchester porque, naquela época, eu era amiga de Gianinna Maradona, que era casada com [Sergio] Aguero, e voamos de Madri para a casa dele em Manchester para visitá-lo por dois ou três dias, quando Angel teve alguns dias de folga no Real Madrid.
Foi horrível! Tudo foi horrível, fomos à casa e ficamos tipo... ‘Até mais, pessoal, estamos indo embora’. Quando saímos, eu disse a ele: ‘Vá para qualquer país, menos a Inglaterra’. De qualquer forma, um ano depois, lá estávamos nós na Inglaterra e foi horrível, um lugar de merda. Você anda pela rua e não sabe se vão te matar ou o quê. Todas as garotas estão arrumadas, com maquiagem perfeita, e lá estou eu, com o cabelo preso e sem maquiagem.”
No entanto, o argentino não deixou que sua temporada de pesadelo em Manchester o abatesse. Ele marcou 92 gols e contribuiu com 120 assistências para o PSG em um período de sete anos repleto de troféus, além de conquistar três troféus consecutivos com a Argentina, a Copa América em 2021 e 2024, e finalmente levantar a Copa do Mundo, marcando na final contra a França. Aos 38 anos, ele agora está encerrando sua carreira em seu país natal, no clube de sua infância, o Rosario Central.
