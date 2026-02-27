“Ele só falava sobre erros” – Angel Di Maria critica ex-treinador do Manchester United por tornar sua passagem pelo Old Trafford “uma merda”

Di Maria explicou que os holofotes estavam voltados para ele devido ao alarde que se seguiu à sua contratação e fez uma avaliação brutalmente honesta de sua temporada solitária no United. Ele explicou: “Eu tinha vendido mais camisetas do que qualquer outra pessoa quando cheguei à Premier League, então me vi sob muita pressão. Na verdade, aquele ano foi uma m****”.

Além do jogador ter um relacionamento difícil com Van Gaal, sua esposa, Jorgelina Cardoso, estava profundamente infeliz em Manchester. Na verdade, ela nunca quis se mudar para lá, pois não gostou da cidade durante uma visita a Sergio Aguero, depois que ele assinou com o Manchester City. Ela revelou: “Eu não queria ir para Manchester porque, naquela época, eu era amiga de Gianinna Maradona, que era casada com [Sergio] Aguero, e voamos de Madri para a casa dele em Manchester para visitá-lo por dois ou três dias, quando Angel teve alguns dias de folga no Real Madrid.

Foi horrível! Tudo foi horrível, fomos à casa e ficamos tipo... ‘Até mais, pessoal, estamos indo embora’. Quando saímos, eu disse a ele: ‘Vá para qualquer país, menos a Inglaterra’. De qualquer forma, um ano depois, lá estávamos nós na Inglaterra e foi horrível, um lugar de merda. Você anda pela rua e não sabe se vão te matar ou o quê. Todas as garotas estão arrumadas, com maquiagem perfeita, e lá estou eu, com o cabelo preso e sem maquiagem.”

No entanto, o argentino não deixou que sua temporada de pesadelo em Manchester o abatesse. Ele marcou 92 gols e contribuiu com 120 assistências para o PSG em um período de sete anos repleto de troféus, além de conquistar três troféus consecutivos com a Argentina, a Copa América em 2021 e 2024, e finalmente levantar a Copa do Mundo, marcando na final contra a França. Aos 38 anos, ele agora está encerrando sua carreira em seu país natal, no clube de sua infância, o Rosario Central.