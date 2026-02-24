Getty
“Ele será um treinador diferente” – Xabi Alonso apoiado para regressar como técnico do Real Madrid, enquanto ex-companheiro de equipe faz comparação entre Pep Guardiola e José Mourinho
Alonso já tem apoio para voltar ao Bernabéu
Khedira falou com entusiasmo sobre seu ex-companheiro de meio-campo. Apesar da natureza difícil da saída de Alonso em meados de janeiro, o vencedor da Copa do Mundo de 2014 está convencido de que a porta permanece aberta para uma futura contratação. Khedira sugeriu que a experiência de sua primeira passagem só servirá para torná-lo um técnico ainda mais formidável quando os caminhos do clube e do treinador inevitavelmente se cruzarem novamente na próxima década.
Khedira faz previsão ousada
Khedira fez uma previsão ousada sobre o futuro de Alonso, afirmando que o tempo curará as feridas de sua recente saída e permitirá que ele retorne com uma abordagem mais refinada. “Também tenho certeza de que ele será, digamos, em dez ou 15 anos, o técnico do Real Madrid novamente”, disse Khedira à Sky Sport. “Então ele será um técnico diferente. Não necessariamente melhor, mas talvez diferente, para lidar melhor com a situação.”
O ex-jogador da seleção alemã acredita que o revés em Madri não diminui a posição de Alonso entre as mentes táticas de elite do futebol. Na verdade, Khedira coloca o técnico de 44 anos no mesmo pedestal que alguns dos treinadores mais condecorados da história do futebol. “Ele ainda é um dos melhores treinadores do mundo. Eu o vejo no mesmo nível de José Mourinho, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Ele tem tudo o que é necessário para ser um grande treinador”, enfatizou Khedira, insistindo que Alonso tem a qualidade necessária para comandar os maiores clubes do planeta.
A filosofia de Alonso precisa de tempo
Para justificar seus elogios, Khedira apontou a notável transformação que Alonso supervisionou no Bayer Leverkusen, onde ele acabou com a longa espera do clube por títulos. “O que ele conquistou com o Leverkusen foi extraordinário”, observou Khedira. “Se você olhar para os primeiros quatro meses, ele também teve dificuldades lá. Ele perdeu alguns jogos, os resultados não foram tão bons. Levou tempo para implementar seu sistema. Seu estilo de jogo precisa de tempo, comunicação em campo, compreensão dos jogadores e confiança.” Essa comparação destaca a paciência necessária para que a filosofia tática de Alonso se enraíze — um luxo que talvez ele não tivesse em Madri.
A transição de um clube baseado em projetos como o Leverkusen para o ambiente de resultados imediatos do Real Madrid é um obstáculo que até mesmo os melhores treinadores enfrentam. Khedira especulou que a falta de tempo na capital espanhola impediu Alonso de adaptar sua filosofia ao elenco disponível. “Talvez ele tenha se concentrado demais em seu estilo e não no estilo que seus melhores jogadores precisavam. Esse talvez seja o ponto mais importante. O Real Madrid é, obviamente, algo especial”, observou Khedira ao refletir sobre por que a primeira passagem não resultou em sucesso a longo prazo.
O próximo grande passo de Xabi Alonso
Apesar da recente decepção, o consenso entre aqueles que acompanham o futebol é que Alonso continua sendo um profissional muito procurado. Sua capacidade de modernizar a estrutura tática de uma equipe, mantendo uma cultura vencedora, faz dele um candidato privilegiado para qualquer vaga em um grande clube europeu. Khedira tem certeza de que ainda não vimos o último do técnico basco na área técnica de um clube gigante, prevendo que seu próximo passo o levará de volta à busca por troféus em uma das ligas mais competitivas do mundo.
Concluindo sua avaliação, Khedira apoiou Alonso para encontrar seu caminho de volta ao topo do pódio, independentemente de onde ele vá parar. “Acredito que Xabi Alonso em breve será técnico de um grande clube. Na Europa, na Inglaterra ou em outro lugar. Ele será campeão novamente”, anunciou Khedira. Com a constante rotatividade de treinadores, parece ser apenas uma questão de tempo até que Alonso tenha a oportunidade de provar que seu ex-companheiro de equipe está certo e, potencialmente, começar a longa jornada de volta para um segundo capítulo com o Real Madrid.
