“Ele será um treinador diferente” – Xabi Alonso apoiado para regressar como técnico do Real Madrid, enquanto ex-companheiro de equipe faz comparação entre Pep Guardiola e José Mourinho

Khedira fez uma previsão ousada sobre o futuro de Alonso, afirmando que o tempo curará as feridas de sua recente saída e permitirá que ele retorne com uma abordagem mais refinada. “Também tenho certeza de que ele será, digamos, em dez ou 15 anos, o técnico do Real Madrid novamente”, disse Khedira à Sky Sport. “Então ele será um técnico diferente. Não necessariamente melhor, mas talvez diferente, para lidar melhor com a situação.”

O ex-jogador da seleção alemã acredita que o revés em Madri não diminui a posição de Alonso entre as mentes táticas de elite do futebol. Na verdade, Khedira coloca o técnico de 44 anos no mesmo pedestal que alguns dos treinadores mais condecorados da história do futebol. “Ele ainda é um dos melhores treinadores do mundo. Eu o vejo no mesmo nível de José Mourinho, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Ele tem tudo o que é necessário para ser um grande treinador”, enfatizou Khedira, insistindo que Alonso tem a qualidade necessária para comandar os maiores clubes do planeta.