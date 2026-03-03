Getty Images Sport
“Ele precisa perceber isso!” – Adama Traoré proibido de levantar pesos no West Ham, revela Nuno Espírito Santo
A ciência da genética em Rush Green
Traoré passou por um treinamento físico específico com a equipe médica e técnica do West Ham desde que chegou às instalações do clube em Rush Green, em janeiro. O ala de 30 anos, que se reuniu com Nuno após uma passagem bem-sucedida juntos no Wolverhampton Wanderers, tem um perfil fisiológico que desafia os regimes de treinamento padrão da Premier League. Enquanto a maioria dos jogadores passa horas sob o suporte de agachamento para ganhar a força necessária, a hipertrofia natural de Traore é tão extrema que o clube decidiu limitar seu treinamento de resistência.
Nuno esclareceu que a restrição tem como objetivo melhorar a eficiência e prevenir lesões. O técnico afirmou que, enquanto jogadores mais jovens, como o zagueiro Airidas Golambeckis, de 18 anos, são incentivados a “passar horas na academia” para ganhar massa muscular necessária, Traoré está no extremo oposto do espectro. O oito vezes internacional pela Espanha agora se concentra exclusivamente na flexibilidade e no “trabalho de prevenção” para garantir que sua significativa massa muscular não comprometa sua principal arma: aceleração recorde e velocidade máxima.
Ele deveria evitar a academia.
Adama insistiu no passado que não levanta pesos, mas seu companheiro de equipe Crysencio Summerville postou recentemente um vídeo nas redes sociais de Traore treinando na academia para desmentir esse mito. Agora, Nuno enfatizou que o espanhol deve se concentrar na prevenção de lesões e não na construção muscular.
“É incrível, é genética”, disse Nuno sobre a constituição física do jogador. “Sua genética é assim há algum tempo, e ele deve evitar a academia. Eu disse a ele para ficar longe da academia. É uma das coisas que acredito que ele deve perceber. Ele tem peso suficiente. Ele fará trabalho de prevenção, mas não vai levantar pesos.”
Em busca de uma vaga no time titular de Nuno
Apesar das manchetes, a transição de Traore para a equipe titular do West Ham tem sido gradual. O espanhol chegou como parte de uma intensa campanha de contratações em janeiro, ao lado de Axel Disasi e Taty Castellanos, e tem atuado principalmente como um substituto de impacto. Sua única partida como titular até agora foi na vitória difícil sobre o Burton Albion pela FA Cup, e suas participações na Premier League contra Manchester United, Chelsea e Liverpool foram todas saindo do banco, enquanto ele se adapta à estrutura tática da equipe.
Nuno continua paciente, reconhecendo que Traore precisa substituir jogadores de alto desempenho para garantir uma vaga regular. “Ele precisa entender muitas coisas dentro da dinâmica da equipe”, explicou o técnico. “Mas, é claro, à sua frente ele tem dois jogadores no auge de suas carreiras, Jarrod Bowen e Summerville. Traore é paciente o suficiente para perceber que sua chance chegará.”
O talento único de um jogador de “alto nível”
O próximo passo de Traore no Estádio de Londres será a transição de um “super-reserva” especialista para um recurso tático confiável. O desempenho recente do West Ham tem sido irregular, com destaque para a derrota esmagadora por 5 a 2 em Anfield, onde falhas defensivas em jogadas ensaiadas ofuscaram o promissor jogo ofensivo. A capacidade de Traoré de esticar defesas cansadas será um recurso valioso no arsenal de Nuno, enquanto o Hammers enfrenta uma sequência difícil de jogos e tenta evitar o rebaixamento.
Olhando para o futuro, a próxima pausa internacional, bem como o retorno de jogadores lesionados como Pablo Felipe, colocarão à prova a profundidade do elenco. As próximas semanas de Traoré serão críticas; ele deve mostrar que absorveu totalmente as exigências táticas de Nuno, mantendo a “nova energia” que trouxe para o vestiário. Com um atestado de boa saúde e um plano de condicionamento físico personalizado que o mantém longe da sala de musculação, o ponta deve desempenhar um papel fundamental na reta final da temporada.
