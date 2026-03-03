“Ele precisa perceber isso!” – Adama Traoré proibido de levantar pesos no West Ham, revela Nuno Espírito Santo

Traoré passou por um treinamento físico específico com a equipe médica e técnica do West Ham desde que chegou às instalações do clube em Rush Green, em janeiro. O ala de 30 anos, que se reuniu com Nuno após uma passagem bem-sucedida juntos no Wolverhampton Wanderers, tem um perfil fisiológico que desafia os regimes de treinamento padrão da Premier League. Enquanto a maioria dos jogadores passa horas sob o suporte de agachamento para ganhar a força necessária, a hipertrofia natural de Traore é tão extrema que o clube decidiu limitar seu treinamento de resistência.

Nuno esclareceu que a restrição tem como objetivo melhorar a eficiência e prevenir lesões. O técnico afirmou que, enquanto jogadores mais jovens, como o zagueiro Airidas Golambeckis, de 18 anos, são incentivados a “passar horas na academia” para ganhar massa muscular necessária, Traoré está no extremo oposto do espectro. O oito vezes internacional pela Espanha agora se concentra exclusivamente na flexibilidade e no “trabalho de prevenção” para garantir que sua significativa massa muscular não comprometa sua principal arma: aceleração recorde e velocidade máxima.