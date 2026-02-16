Getty Images Sport
Traduzido por
“Ele precisa estar no auge da carreira” – O presidente do Bayern de Munique fala sobre o futuro de Manuel Neuer, enquanto o gigante alemão avalia um novo contrato para o goleiro “lendário”
Desempenho acima do sentimento
A incerteza em torno do futuro de Neuer gerou muito debate na Alemanha, com muitos pedindo que o clube lhe oferecesse uma extensão de contrato. Há até sugestões de que ele poderia retornar à seleção nacional para a Copa do Mundo devido às dificuldades de Marc-Andre ter Stegen no Barcelona e no Girona.
Ao falar sobre os requisitos específicos para uma renovação, Eberl afirmou que as expectativas do clube continuam incrivelmente altas, apesar do status de veterano de Neuer. “Ele deve ser capaz de atuar em alto nível, assim como está fazendo atualmente. Isso também teria que ser o caso na próxima temporada”, explicou Eberl ao Sport1. “É uma questão de como Manuel se sente, se ele quer e se se vê capaz de manter seu desempenho por mais um ano. Com quase 40 anos, ele ainda é um dos melhores goleiros da Europa.”
O diretor esportivo enfatizou que uma conversa honesta sobre motivação é essencial. “É claro que isso tem que continuar. É preciso conversar sobre qual é a motivação e a tensão dele. Nós, como clube, esperamos isso e queremos descobrir junto com ele.” Embora o próprio jogador tenha sugerido que vai pensar mais sobre isso no final da temporada, o clube já está avaliando suas opções de longo prazo para garantir que a posição permaneça segura.
- Getty Images Sport
Planejamento sucessório e o fator Jonas Urbig
Apesar da posição icônica de Neuer, o Bayern já está se preparando para a vida após o capitão. O surgimento de Jonas Urbig proporcionou ao clube um potencial herdeiro, e o CEO Jan-Christian Dreesen revelou recentemente que Neuer está ativamente envolvido no desenvolvimento do jovem goleiro. Esse plano de transição interna permite que o gigante bávaro evite uma compra precipitada no mercado de transferências.
Eberl acredita que a variedade de opções atualmente disponíveis coloca o clube em uma posição de força. “Manuel não é uma ‘transferência interna’ normal, mas é uma lenda – e joga como goleiro em uma posição muito decisiva”, acrescentou Eberl. “Nossa situação de goleiros está confortável com Manuel como titular, Jonas Urbig atrás dele, Sven Ulreich como um jogador experiente e Alexander Nubel, que ainda está emprestado ao VfB Stuttgart. Não estamos correndo atrás de nenhum desenvolvimento, mas podemos conversar calmamente com todas as partes envolvidas. E a primeira pessoa com quem precisamos conversar é Manuel.”
Upamecano assina contrato enquanto Eberl critica os “excessos” do mercado
Embora a situação dos goleiros continue incerta, o Bayern garantiu suas bases defensivas ao assinar um novo contrato de longo prazo com Dayot Upamecano até 2030. Eberl admitiu que as negociações foram difíceis, mas necessárias para evitar os custos crescentes do mercado de transferências moderno. O chefe do Bayern apontou os valores exorbitantes pagos em outros lugares da Europa como justificativa para investir pesadamente em suas próprias estrelas consagradas.
“As negociações definitivamente não foram fáceis, mas, novamente, elas raramente são”, disse ele. “Sempre há questões, desejos e expectativas de ambos os lados que precisam ser conciliados. Ficou claro desde o início que Dayot queria estender seu contrato – então era simplesmente uma questão de encontrar soluções. E nós conseguimos.”
Eberl acrescentou: “É claro que as renovações de contrato custam dinheiro. Mas custa ainda mais quando tenho que comprar jogadores da qualidade de Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies ou Dayot Upamecano – se é que você consegue encontrá-los. Por exemplo, Jeremy Jacquet, do Rennes, teria sido um ótimo jogador para nós. Mas quando vemos que ele vai para o Liverpool aos 19 anos por 70 milhões de euros, temos que considerar o que é melhor para o Bayern de Munique. E nossa resposta foi buscar a extensão do contrato de Dayot. Ele conhece o clube, está no auge da carreira e é um dos melhores zagueiros do mundo. Tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro, é a decisão certa. É por isso que estou chamando isso de “transferência interna”.
- Getty
Estratégia de transferência e o caminho a seguir
Eberl também abordou a crescente influência dos representantes dos jogadores, admitindo que os “excessos” do negócio dos agentes aumentaram enormemente nos últimos anos. Refletindo sobre seu mandato, ele expressou satisfação com a estabilidade do elenco atual e a capacidade do clube de planejar a janela de transferências de verão a partir de uma posição de poder.
“Esses excessos aumentaram enormemente, especialmente nos últimos anos, e às vezes fatores externos têm impacto. Mas, como regra, podemos desconsiderá-los. As pessoas na mesa de negociações conhecem a situação atual e o que foi discutido. As distrações que você mencionou precisam ser gerenciadas com o mesmo cuidado que o conteúdo das negociações.”
Ele acrescentou: “É sempre ruim quando você tem que fazer compras com fome. Com as contratações e renovações que garantimos agora, podemos olhar ao nosso redor com calma. Estamos sempre interessados em fortalecer o elenco em áreas específicas, mas não estamos mais sob a mesma pressão intensa. Podemos fazer compras de forma seletiva e estratégica.”
Publicidade