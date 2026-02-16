“Ele precisa estar no auge da carreira” – O presidente do Bayern de Munique fala sobre o futuro de Manuel Neuer, enquanto o gigante alemão avalia um novo contrato para o goleiro “lendário”

A incerteza em torno do futuro de Neuer gerou muito debate na Alemanha, com muitos pedindo que o clube lhe oferecesse uma extensão de contrato. Há até sugestões de que ele poderia retornar à seleção nacional para a Copa do Mundo devido às dificuldades de Marc-Andre ter Stegen no Barcelona e no Girona.

Ao falar sobre os requisitos específicos para uma renovação, Eberl afirmou que as expectativas do clube continuam incrivelmente altas, apesar do status de veterano de Neuer. “Ele deve ser capaz de atuar em alto nível, assim como está fazendo atualmente. Isso também teria que ser o caso na próxima temporada”, explicou Eberl ao Sport1. “É uma questão de como Manuel se sente, se ele quer e se se vê capaz de manter seu desempenho por mais um ano. Com quase 40 anos, ele ainda é um dos melhores goleiros da Europa.”

O diretor esportivo enfatizou que uma conversa honesta sobre motivação é essencial. “É claro que isso tem que continuar. É preciso conversar sobre qual é a motivação e a tensão dele. Nós, como clube, esperamos isso e queremos descobrir junto com ele.” Embora o próprio jogador tenha sugerido que vai pensar mais sobre isso no final da temporada, o clube já está avaliando suas opções de longo prazo para garantir que a posição permaneça segura.