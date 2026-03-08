“Ele parece perdido!” – Igor Tudor criticou a abordagem “absurda” de Tim Sherwood no Tottenham

À medida que a crise se agrava no estádio, nomes do passado do clube começam a surgir como potenciais salvadores. Glenn Hoddle, um verdadeiro ícone do clube que anteriormente treinou a equipe entre 2001 e 2003, admitiu que estaria disposto a voltar para ajudar o time de sua infância a escapar da situação atual.

Falando no podcast “Could It Be Magic” antes da derrota do Spurs para o Crystal Palace na quinta-feira, o técnico de 68 anos refletiu sobre sua conexão com o clube. “Acho que realmente seria [atraente]”, afirmou Hoddle. “Principalmente com o Tottenham, pois esse é o meu clube. Torço por eles desde os oito anos de idade. Portanto, eles foram uma parte importante da minha vida.”

Ele acrescentou sobre sua primeira passagem como técnico: “Politicamente e financeiramente, não havia dinheiro. Certamente, não era o que eles me disseram que eu iria encontrar.”

Tudor espera aliviar a pressão sobre seus ombros quando o Spurs voltar a campo contra o Atlético de Madrid na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira à noite.