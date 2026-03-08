Getty Images Sport
“Ele parece perdido!” – Igor Tudor criticou a abordagem “absurda” de Tim Sherwood no Tottenham
Sherwood alerta para o risco de rebaixamento do Spurs
Sherwood fez uma avaliação brutal do breve mandato de Tudor. O ex-treinador da Juventus foi nomeado técnico interino no início de fevereiro, mas a esperada recuperação com a chegada do novo treinador não se concretizou, em meio a temores crescentes de rebaixamento.
O Tottenham ocupa atualmente a 16ª posição, com 29 pontos em 29 jogos, pairando perigosamente apenas um ponto acima do Nottingham Forest e do West Ham United. Para piorar a situação, o Spurs perdeu seus últimos cinco jogos, contrastando fortemente com o West Ham, que conquistou oito pontos recentemente com duas vitórias, dois empates e uma derrota.
A realidade da Premier League atinge Tudor
Sherwood acredita que a dura realidade do futebol inglês pegou Tudor completamente desprevenido, com o ex-técnico da Juve tendo perdido todos os três jogos que comandou pelo Spurs até o momento. Em entrevista à Sky Sports, o ex-meio-campista e técnico do Spurs afirmou: “Acho que ele levou um tapa na cara da competição da Premier League. Não é fácil. É uma competição difícil”.
Ele criticou ainda mais o comportamento de Tudor, sugerindo que o técnico não tem a experiência necessária. “Ele parece perdido às vezes na linha lateral; ele não sabia nada sobre isso”, acrescentou Sherwood. “Ele passou de ‘garanto 100% que passaremos a próxima temporada na Premier League’ para ‘os jogadores não estão em forma, não somos bons no ataque, não somos bons no meio-campo, não somos bons na defesa, precisamos que nossos jogadores lesionados voltem à forma’.”
Apelo a uma abordagem gerencial solidária
Com apenas nove jogos restantes para garantir sua permanência na Premier League, Sherwood argumenta que um estilo autoritário é exatamente o que o vestiário do Spurs não precisa neste momento. Ele insiste que o técnico deve parar de dar desculpas, afirmando: “Você tem que seguir em frente com o que tem. Esqueça todas essas bobagens. Concentre-se nos jogadores que estão em forma no momento e tente motivá-los. Você não consegue essa motivação batendo neles com um bastão. Não se o lado negativo for o rebaixamento. Você tem que abraçá-los. Você tem que encontrar a melhor solução. Você tem que dar a eles uma solução fácil sobre como vamos jogar. É assim que jogamos.”
Hoddle dá indícios de um possível retorno ao Tottenham
À medida que a crise se agrava no estádio, nomes do passado do clube começam a surgir como potenciais salvadores. Glenn Hoddle, um verdadeiro ícone do clube que anteriormente treinou a equipe entre 2001 e 2003, admitiu que estaria disposto a voltar para ajudar o time de sua infância a escapar da situação atual.
Falando no podcast “Could It Be Magic” antes da derrota do Spurs para o Crystal Palace na quinta-feira, o técnico de 68 anos refletiu sobre sua conexão com o clube. “Acho que realmente seria [atraente]”, afirmou Hoddle. “Principalmente com o Tottenham, pois esse é o meu clube. Torço por eles desde os oito anos de idade. Portanto, eles foram uma parte importante da minha vida.”
Ele acrescentou sobre sua primeira passagem como técnico: “Politicamente e financeiramente, não havia dinheiro. Certamente, não era o que eles me disseram que eu iria encontrar.”
Tudor espera aliviar a pressão sobre seus ombros quando o Spurs voltar a campo contra o Atlético de Madrid na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira à noite.
