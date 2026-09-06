'Ele nunca quer fazer isso!' – Lautaro Martinez revela segredo da comemoração após dramática vitória por 3 a 2

O capitão da Inter de Milão, Lautaro Martinez, teve atuação de MVP para liderar sua equipe a uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Napoli, no San Siro. Após um primeiro tempo sem gols, o Napoli abriu 2 a 0 com gols em rápida sequência de Matteo Politano e Rasmus Hojlund.

A Inter respondeu com pressão incessante, registrando 29 finalizações ao longo da partida.

Lautaro iniciou a reação aos 56 minutos, antes de Marcus Thuram marcar de cabeça o gol de empate, preparando o cenário para Lautaro fazer o gol da vitória aos 91 minutos.