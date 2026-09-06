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'Ele nunca quer fazer isso!' – Lautaro Martinez revela segredo da comemoração após dramática vitória por 3 a 2
Lautaro inspira grande virada emocionante da Inter
O capitão da Inter de Milão, Lautaro Martinez, teve atuação de MVP para liderar sua equipe a uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Napoli, no San Siro. Após um primeiro tempo sem gols, o Napoli abriu 2 a 0 com gols em rápida sequência de Matteo Politano e Rasmus Hojlund.
A Inter respondeu com pressão incessante, registrando 29 finalizações ao longo da partida.
Lautaro iniciou a reação aos 56 minutos, antes de Marcus Thuram marcar de cabeça o gol de empate, preparando o cenário para Lautaro fazer o gol da vitória aos 91 minutos.
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Thuram adere à icônica comemoração na barreira
Após marcar o gol da vitória nos acréscimos, Lautaro subiu na barreira de publicidade do San Siro para comemorar com os torcedores da casa, onde o companheiro de ataque Thuram se juntou a ele no alambrado. Depois da partida, Lautaro brincou sobre ter convencido o atacante francês a superar sua relutância.
"Marcus se juntou a mim hoje", revelou Lautaro após a partida. "Ele sempre me diz que sou louco por subir lá, porque ele nunca quer fazer isso, mas desta vez veio comigo."
"Estamos voltando gradualmente à melhor forma ao jogar mais minutos", acrescentou Lautaro. "Estávamos atrás no placar e conseguimos virar o jogo, e talvez isso fosse algo que nos faltou na temporada passada."
Marco histórico e homenagem a Messi
Os dois gols de Lautaro elevaram sua marca na Serie A pela Inter para 134 gols, tornando-o o terceiro maior artilheiro da história do clube na liga, atrás de Benito Lorenzi (138) e Giuseppe Meazza (197).
O atacante também falou sobre a aposentadoria de Lionel Messi da seleção, compartilhando que entrou em contato pessoalmente com seu companheiro de Argentina.
"Enviei uma mensagem para ele", afirmou Lautaro. "Tudo o que vivi ao lado dele vai ficar comigo pelo resto da minha vida. Ele significou muito para mim."
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Início perfeito mantido para a Inter
A vitória mantém a equipe de Cristian Chivu na liderança da tabela da Serie A, com 100% de aproveitamento após três partidas.
O time mostrou grande personalidade para se recuperar de uma desvantagem de dois gols contra um concorrente direto ao título.
A Inter agora tentará dar sequência ao embalo das vitórias à medida que os compromissos nacionais e europeus continuarem a se desenrolar.
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